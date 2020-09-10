Будда-боул: как приготовить его с авокадо, нутом и лососем
Продукты в этом блюде не смешивают, как в салате, а выкладывают отдельно
Различные боулы все чаще появляется в меню лучших ресторанов. Это блюдо охотно фотографируют и хвастаются снимками в соцсетях. Однако боулы – это не только красиво, но и полезно. Они помогают придерживаться всех диетологических норм и съедать рекомендованные порции овощей и зелени, фруктов и ягод.
Боул еще называют "чашей Будды". По легенде, после медитаций он прогуливался по городу с небольшой круглой чашкой в руках, а заботливые горожане клали туда овощи, бобовые и различные крупы, чтобы почтить его.
Пропорции идеального будда-боула следующие:
- крупы (гречка, пшено, перловка, рис бурый, красный или дикий, булгур, киноа, кускус, полента) – 20%
- овощи после термической обработки (картофель, баклажаны, цукини, тыква, грибы) – 20%
- свежие овощи и зелень (помидоры, огурцы, капуста, редис) – 30%
- бобовые (фасоль, нут, маш, чечевица) – 20%
- орехи, семена и соус (все виды орехов, семена чиа, подсолнечника, кунжута, тыквы, льна; песто, горчичный, томатный и растительные масла) – 10%
Если вегетарианство – не ваша тема, добавьте в боул морепродукты, яйца или сыр. Некоторые гурманы собирают будда-боул на манер суши, добавляя туда нори, лосось или тунец.
Рецепт боула с авокадо и лососем
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 300 г слабосоленой семги
- 120 г нута
- 1 грейпфрут
- 2 авокадо
- 100 г красного лука
- Руккола
Смотрите видео, за что так любят авокадо:
Для запекания нута:
- 2-3 ст.л. оливкового масла
- 1 ч.л. паприки
- 1 ч.л. карри
- 1 ч.л. мелкой соли
- 0,4 ч.л. красного острого перца по желанию
Для заправки:
- 50 мл оливкового масла
- Грейпфрутовый сок
Способ приготовления:
- Приготовить пряный нут. Для этого нужно предварительно замочить его в холодной воде на ночь.
- Промыть и отварить горох в подсоленной воде. Затем слить жидкость и обсушить.
- Насыпать нут в миску и добавить к нему соль, паприку, острый перец, приправу карри и оливковое масло. Перемешать.
- Противень застелить пергаментной бумагой и высыпать сверху турецкий горох в один слой. Запекать в разогретой до 190 ºС духовке 25 минут.
- Грейпфрут помыть и срезать кожуру вместе с белой прослойкой, слегка снимая пленку с мякоти фрукта. Вырезать дольки из грейпфрута, оставляя мембраны целыми. Когда все дольки будут готовы, из оставшегося комка мембран отжать сок и процедить через сито.
- Соединить грейпфрутовый сок с оливковым маслом.
- Охлажденную рыбу нарезать тонкими ломтиками.
- Авокадо нарезать пластинками и сбрызнуть соком лимона.
- Очищенный красный лук нарезать тонкими кольцами.
Как подавать боул
Красиво выложить продукты горками на широкую тарелку с бортиками, сбрызнуть грейпфрутовой заправкой. Ланч-боул готов.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить смузи-боул с бананом и малиной, а также делились рецептом домашнего хумуса.
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