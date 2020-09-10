Будда-боул: как приготовить его с авокадо, нутом и лососем

Продукты в этом блюде не смешивают, как в салате, а выкладывают отдельно

Различные боулы все чаще появляется в меню лучших ресторанов. Это блюдо охотно фотографируют и хвастаются снимками в соцсетях. Однако боулы – это не только красиво, но и полезно. Они помогают придерживаться всех диетологических норм и съедать рекомендованные порции овощей и зелени, фруктов и ягод.

Ланч-боул с красной рыбой и авокадо Фото: Depositphotos

Боул еще называют "чашей Будды". По легенде, после медитаций он прогуливался по городу с небольшой круглой чашкой в руках, а заботливые горожане клали туда овощи, бобовые и различные крупы, чтобы почтить его.

Пропорции идеального будда-боула следующие:

крупы (гречка, пшено, перловка, рис бурый, красный или дикий, булгур, киноа, кускус, полента) – 20%

овощи после термической обработки (картофель, баклажаны, цукини, тыква, грибы) – 20%

свежие овощи и зелень (помидоры, огурцы, капуста, редис) – 30%

бобовые (фасоль, нут, маш, чечевица) – 20%

орехи, семена и соус (все виды орехов, семена чиа, подсолнечника, кунжута, тыквы, льна; песто, горчичный, томатный и растительные масла) – 10%

Если вегетарианство – не ваша тема, добавьте в боул морепродукты, яйца или сыр. Некоторые гурманы собирают будда-боул на манер суши, добавляя туда нори, лосось или тунец.

Рецепт боула с авокадо и лососем

Боул с нутом и лососем Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

300 г слабосоленой семги

120 г нута

1 грейпфрут

2 авокадо

100 г красного лука

Руккола

Смотрите видео, за что так любят авокадо:

Для запекания нута:

2-3 ст.л. оливкового масла

1 ч.л. паприки

1 ч.л. карри

1 ч.л. мелкой соли

0,4 ч.л. красного острого перца по желанию

Для заправки:

50 мл оливкового масла

Грейпфрутовый сок

Способ приготовления:

Приготовить пряный нут. Для этого нужно предварительно замочить его в холодной воде на ночь. Промыть и отварить горох в подсоленной воде. Затем слить жидкость и обсушить. Насыпать нут в миску и добавить к нему соль, паприку, острый перец, приправу карри и оливковое масло. Перемешать. Противень застелить пергаментной бумагой и высыпать сверху турецкий горох в один слой. Запекать в разогретой до 190 ºС духовке 25 минут. Грейпфрут помыть и срезать кожуру вместе с белой прослойкой, слегка снимая пленку с мякоти фрукта. Вырезать дольки из грейпфрута, оставляя мембраны целыми. Когда все дольки будут готовы, из оставшегося комка мембран отжать сок и процедить через сито. Соединить грейпфрутовый сок с оливковым маслом. Охлажденную рыбу нарезать тонкими ломтиками. Авокадо нарезать пластинками и сбрызнуть соком лимона. Очищенный красный лук нарезать тонкими кольцами.

Как подавать боул

Красиво выложить продукты горками на широкую тарелку с бортиками, сбрызнуть грейпфрутовой заправкой. Ланч-боул готов.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить смузи-боул с бананом и малиной, а также делились рецептом домашнего хумуса.

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