Булочки к завтраку за час: рецепт английских сконов от Григория Германа

Ведущий канала "Украина" поделился рецептом фирменных булочек

Сконы на завтрак Фото: facebook.com/germancooks

"На самом деле, сконы – это английские булочки к чаю. Приветствуются сухофрукты, розмарин, тимьян, тмин – все, что ароматизирует тесто по нашему вкусу", – написал Григорий Герман в своем Facebook.

Английские сконы по рецепту Григория Германа

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 300 г

Масло сливочное холодное – 100 г

Разрыхлитель – 3 чайные ложки

Молоко – 100 мл

Яйцо куриное – 1 шт

Сахар – 4 ст. ложки

Соль – щепотка

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Рецепт приготовления:

Духовку разогреваем до 190 С. В чашу блендера насыпаем муку, масло, разрыхлитель, соль и сахар. Взбиваем. Если же ни блендера, ни насадки нет – есть альтернатива. В глубокой емкости смешиваем муку, разрыхлитель и сахар. Режем масло крупными кусками и отправляем к муке. Теперь пальцами перетираем масло и муку. В результате ни одного цельного кусочка масла остаться не должно, а вместо этого у вас в миске будет масса, очень похожая одновременно и на песок, и на мелкие панировочные сухари. Вилкой или венчиком смешиваем яйцо и молоко. Добавляем в миску с мукой. Быстро вымешиваем тесто. Убираем тесто на 15 минут в холодильник. Достаем тесто. Раскатываем в лист, толщиной 2-3 сантиметра. Теперь любой формой вырезаем из теста сконы. Квадратные, круглые, разных размеров. В крайнем случае, используем подручные материалы – рюмки, банки из-под детского питания. Выстилаем противень бумагой для выпекания и выкладываем сконы. Отправляем в духовку на 20-25 минут. Подаем вместе с кофе.

Напомним, ранее мы делились рецептом бананового кекса с шоколадом и орехами. Мы также писали, как приготовить синнабоны с изюмом.

Смотрите видео, как приготовить сконы по рецепту Алексея Суханова: