Булочки с творогом и изюмом: рецепт от Юлии Высоцкой
Готовим слойки со сладкой творожной начинкой
Что приготовить сладкие булочки по рецепту Юлии Высоцкой, вам придется лишь разморозить слоеное тесто, разрезать его на куски, наполнить творожной начинкой и отправить запекаться в духовку.
Булочки с творогом и изюмом
Ингредиенты:
- Тесто слоеное дрожжевое – 1 упаковка
- Творог сухой – 400 г
- Изюм – 1 стакан
- Сахарный песок – 2/3 стакана
- Мука пшеничная – 100 г
- Яйцо – 1 шт.
- Яичные желтки – 2 шт.
- Сметана – 1 ст. л.
- Корица молотая – 1 ч. л.
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Рецепт приготовления:
- Духовку предварительно разогреть до 180°С.
- Изюм замочить на несколько минут в воде, а затем отжать.
- Творог протереть через сито.
- Желтки соединить с 1/2 стакана сахара и слегка взбить.
- Перемешать творог, изюм, желтки с сахаром и сметану.
- Посыпать поверхность стола мукой, раскатать тесто.
- Вырезать из теста небольшие прямоугольники, выложить на них начинку и свернуть в виде кармана, скрепляя края.
- Сверху на тесте сделать неглубокие надрезы ножом.
- Яйцо слегка взбить и смазать поверхность булочек.
- Посыпать булочки корицей и оставшимся сахаром, уложить на присыпанный мукой противень и выпекать 25–30 минут в разогретой духовке.
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Источник: Сегодня