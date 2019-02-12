Булочки с творогом и изюмом: рецепт от Юлии Высоцкой

Готовим слойки со сладкой творожной начинкой

Слойки с творожной начинкой Фото: freepik.com

Что приготовить сладкие булочки по рецепту Юлии Высоцкой, вам придется лишь разморозить слоеное тесто, разрезать его на куски, наполнить творожной начинкой и отправить запекаться в духовку.

Булочки с творогом и изюмом

Ингредиенты:

Тесто слоеное дрожжевое – 1 упаковка

Творог сухой – 400 г

Изюм – 1 стакан

Сахарный песок – 2/3 стакана

Мука пшеничная – 100 г

Яйцо – 1 шт.

Яичные желтки – 2 шт.

Сметана – 1 ст. л.

Корица молотая – 1 ч. л.

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Рецепт приготовления:

Духовку предварительно разогреть до 180°С. Изюм замочить на несколько минут в воде, а затем отжать. Творог протереть через сито. Желтки соединить с 1/2 стакана сахара и слегка взбить. Перемешать творог, изюм, желтки с сахаром и сметану. Посыпать поверхность стола мукой, раскатать тесто. Вырезать из теста небольшие прямоугольники, выложить на них начинку и свернуть в виде кармана, скрепляя края. Сверху на тесте сделать неглубокие надрезы ножом. Яйцо слегка взбить и смазать поверхность булочек. Посыпать булочки корицей и оставшимся сахаром, уложить на присыпанный мукой противень и выпекать 25–30 минут в разогретой духовке.

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