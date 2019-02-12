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Булочки с творогом и изюмом: рецепт от Юлии Высоцкой

Готовим слойки со сладкой творожной начинкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 16:34
Слойки с творожной начинкой
Слойки с творожной начинкой
Фото: freepik.com

Что приготовить сладкие булочки по рецепту Юлии Высоцкой, вам придется лишь разморозить слоеное тесто, разрезать его на куски, наполнить творожной начинкой и отправить запекаться в духовку. 

Булочки с творогом и изюмом

Ингредиенты:

  • Тесто слоеное дрожжевое – 1 упаковка
  • Творог сухой – 400 г
  • Изюм – 1 стакан
  • Сахарный песок – 2/3 стакана
  • Мука пшеничная – 100 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Яичные желтки – 2 шт.
  • Сметана – 1 ст. л.
  • Корица молотая – 1 ч. л.

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Рецепт приготовления:

  1. Духовку предварительно разогреть до 180°С.
  2. Изюм замочить на несколько минут в воде, а затем отжать.
  3. Творог протереть через сито.
  4. Желтки соединить с 1/2 стакана сахара и слегка взбить.
  5. Перемешать творог, изюм, желтки с сахаром и сметану.
  6. Посыпать поверхность стола мукой, раскатать тесто.
  7. Вырезать из теста небольшие прямоугольники, выложить на них начинку и свернуть в виде кармана, скрепляя края.
  8. Сверху на тесте сделать неглубокие надрезы ножом.
  9. Яйцо слегка взбить и смазать поверхность булочек.
  10. Посыпать булочки корицей и оставшимся сахаром, уложить на присыпанный мукой противень и выпекать 25–30 минут в разогретой духовке.

Напомним, ранее мы делились рецептом бананового кекса с шоколадом и орехами. Мы также писали, как приготовить синнабоны с изюмом.

Смотрите видео, как приготовить домашние синнабоны:

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Источник: Сегодня
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