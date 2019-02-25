Быстрая яблочная шарлотка с имбирем и корицей

Вкусный домашний пирог к чаю

Шарлотка с яблоками Фото: Depositphotos

Шарлотка по этому рецепту получается очень вкусной и красивой, с тонким ароматом корицы и имбиря. Такую можно поставить и на праздничный стол.

Яблочная шарлотка

Ингредиенты:

5-6 яблок (твердых сортов) – 750-800 г

150 г муки

200-220 г сахара

5 яиц

5 г разрыхлителя

1 ч. л. молотой корицы

1 ч. л. молотого имбиря

Щепотка соли

Сливочное масло для смазывания

Сахарная пудра для присыпания

Рецепт приготовления:

Духовку разогреваем до 180ºC. Форму диаметром 25 см смазываем сливочным маслом. Смешиваем муку, разрыхлитель, соль, корицу и имбирь. Из яблок удаляем сердцевину и нарезаем их кружочками, чтобы позже выложить в форме цветка. Яйца взбиваем с сахаром до пышной светлой и абсолютно однородной массы. Выкладываем треть в форму, заполняя дно. Яблоки выкладываем от краев к центру, создавая форму цветка. Сверху частями выкладываем тесто, так, чтобы оно равномерно распределилось по всей поверхности. Помогаем лопаткой. Распределив, немного приподнимаем яблоки, так, чтобы тесто прошло между ними. Выпекаем на среднем уровне в духовке в течение 40-50 минут. Шарлотка должна хорошо подрумяниться. Готовность проверяем ножом или шпажкой. Помещаем в середину, достаем, если сухо и чисто – готово. Даем шарлотке немного остыть. Подавать идеально в теплом виде, можно с шариком ванильного мороженого или взбитыми сливками. Но и в полностью остывшем, и даже в холодном виде – это очень вкусно!

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить постный яблочный пирог от Марты Стюарт. Также мы рассказывали, как испечь миндальное печенье.

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