Быстрая яблочная шарлотка с имбирем и корицей
Вкусный домашний пирог к чаю
Шарлотка по этому рецепту получается очень вкусной и красивой, с тонким ароматом корицы и имбиря. Такую можно поставить и на праздничный стол.
Яблочная шарлотка
Ингредиенты:
- 5-6 яблок (твердых сортов) – 750-800 г
- 150 г муки
- 200-220 г сахара
- 5 яиц
- 5 г разрыхлителя
- 1 ч. л. молотой корицы
- 1 ч. л. молотого имбиря
- Щепотка соли
- Сливочное масло для смазывания
- Сахарная пудра для присыпания
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Рецепт приготовления:
- Духовку разогреваем до 180ºC.
- Форму диаметром 25 см смазываем сливочным маслом.
- Смешиваем муку, разрыхлитель, соль, корицу и имбирь.
- Из яблок удаляем сердцевину и нарезаем их кружочками, чтобы позже выложить в форме цветка.
- Яйца взбиваем с сахаром до пышной светлой и абсолютно однородной массы.
- Выкладываем треть в форму, заполняя дно.
- Яблоки выкладываем от краев к центру, создавая форму цветка.
- Сверху частями выкладываем тесто, так, чтобы оно равномерно распределилось по всей поверхности. Помогаем лопаткой. Распределив, немного приподнимаем яблоки, так, чтобы тесто прошло между ними.
- Выпекаем на среднем уровне в духовке в течение 40-50 минут. Шарлотка должна хорошо подрумяниться. Готовность проверяем ножом или шпажкой. Помещаем в середину, достаем, если сухо и чисто – готово.
- Даем шарлотке немного остыть. Подавать идеально в теплом виде, можно с шариком ванильного мороженого или взбитыми сливками. Но и в полностью остывшем, и даже в холодном виде – это очень вкусно!
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить постный яблочный пирог от Марты Стюарт. Также мы рассказывали, как испечь миндальное печенье.
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Источник: cookingtime.ru