Быстрая закуска из баклажанов: рецепт с тимьяном и чесноком

Готовим закуску из баклажанов с чесноком, пряными травами и кедровыми орехами

Закуска из баклажанов Фото: Depositphotos

Эта закуска чем-то напоминает икру из баклажанов, но отличается более изысканными и мягким вкусом. Ее можно подавать вместе с поджаренными в масле тостами, цельнозерновыми хлебцами или крекерами.

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Чтобы приготовить закуску из баклажанов, вам нужно будет запечь овощи вместе с чесноком и тимьяном, выскоблить мякоть и смешать ее с жареным луком и кедровыми орехами.

Закуска из баклажанов с чесноком и тимьяном

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

2 баклажана средней величины

1 веточка тимьяна

1-2 дольки чеснока

Мелкая морская соль

Свежемолотый черный перец

3 ст.л. оливкового масла

2 средние лука-шалот

1 ст.л. кедровых орехов

1/4 стакана оливкового масла

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 210 градусов. Разрезать баклажаны вдоль пополам и надрезать мякоть ножом, чтобы получилась сетка. Натереть мякоть баклажанов двумя столовыми ложками оливкового масла, солью и перцем. Вдавить в разрезы листики тимьяна и тонкой нарезанный чеснок. Выложить половинки баклажанов на противень и запекать в духовке 45 минут. Выскоблить мякоть баклажанов ложкой. Откинуть на сито, чтобы стекла лишняя жидкость. Нарезать лук мелкими кубиками. Разогреть столовую ложку оливкового масла в глубокой сковороде. Готовить лук-шалот и кедровые орехи на сковороде 2-3 минуты. Добавить грубо порезанную мякоть баклажанов, тушить все вместе еще 2-3 минуты. Снять сковороду с огня, влить оставшееся оливковое масло, перемешать и дать остыть. Переложить в чистую банку и хранить в холодильнике.

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