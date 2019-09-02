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Быстрая закуска из баклажанов: рецепт с тимьяном и чесноком

Готовим закуску из баклажанов с чесноком, пряными травами и кедровыми орехами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Закуска из баклажанов
Закуска из баклажанов
Фото: Depositphotos

Эта закуска чем-то напоминает икру из баклажанов, но отличается более изысканными и мягким вкусом. Ее можно подавать вместе с поджаренными в масле тостами, цельнозерновыми хлебцами или крекерами.

Смотрите видео, как приготовить паштет из печени с коньяком:

Чтобы приготовить закуску из баклажанов, вам нужно будет запечь овощи вместе с чесноком и тимьяном, выскоблить мякоть и смешать ее с жареным луком и кедровыми орехами.

Закуска из баклажанов с чесноком и тимьяном

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 2 баклажана средней величины
  • 1 веточка тимьяна
  • 1-2 дольки чеснока
  • Мелкая морская соль
  • Свежемолотый черный перец
  • 3 ст.л. оливкового масла
  • 2 средние лука-шалот
  • 1 ст.л. кедровых орехов
  • 1/4 стакана оливкового масла

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Способ приготовления:

  1. Разогреть духовку до 210 градусов.
  2. Разрезать баклажаны вдоль пополам и надрезать мякоть ножом, чтобы получилась сетка.
  3. Натереть мякоть баклажанов двумя столовыми ложками оливкового масла, солью и перцем. Вдавить в разрезы листики тимьяна и тонкой нарезанный чеснок.
  4. Выложить половинки баклажанов на противень и запекать в духовке 45 минут.
  5. Выскоблить мякоть баклажанов ложкой. Откинуть на сито, чтобы стекла лишняя жидкость.
  6. Нарезать лук мелкими кубиками. Разогреть столовую ложку оливкового масла в глубокой сковороде. Готовить лук-шалот и кедровые орехи на сковороде 2-3 минуты.
  7. Добавить грубо порезанную мякоть баклажанов, тушить все вместе еще 2-3 минуты.
  8. Снять сковороду с огня, влить оставшееся оливковое масло, перемешать и дать остыть. 
  9. Переложить в чистую банку и хранить в холодильнике.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить грибной паштет с овощами.

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Источник: Сегодня
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