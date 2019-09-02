Быстрая закуска из баклажанов: рецепт с тимьяном и чесноком
Готовим закуску из баклажанов с чесноком, пряными травами и кедровыми орехами
Эта закуска чем-то напоминает икру из баклажанов, но отличается более изысканными и мягким вкусом. Ее можно подавать вместе с поджаренными в масле тостами, цельнозерновыми хлебцами или крекерами.
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Чтобы приготовить закуску из баклажанов, вам нужно будет запечь овощи вместе с чесноком и тимьяном, выскоблить мякоть и смешать ее с жареным луком и кедровыми орехами.
Закуска из баклажанов с чесноком и тимьяном
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 2 баклажана средней величины
- 1 веточка тимьяна
- 1-2 дольки чеснока
- Мелкая морская соль
- Свежемолотый черный перец
- 3 ст.л. оливкового масла
- 2 средние лука-шалот
- 1 ст.л. кедровых орехов
- 1/4 стакана оливкового масла
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Способ приготовления:
- Разогреть духовку до 210 градусов.
- Разрезать баклажаны вдоль пополам и надрезать мякоть ножом, чтобы получилась сетка.
- Натереть мякоть баклажанов двумя столовыми ложками оливкового масла, солью и перцем. Вдавить в разрезы листики тимьяна и тонкой нарезанный чеснок.
- Выложить половинки баклажанов на противень и запекать в духовке 45 минут.
- Выскоблить мякоть баклажанов ложкой. Откинуть на сито, чтобы стекла лишняя жидкость.
- Нарезать лук мелкими кубиками. Разогреть столовую ложку оливкового масла в глубокой сковороде. Готовить лук-шалот и кедровые орехи на сковороде 2-3 минуты.
- Добавить грубо порезанную мякоть баклажанов, тушить все вместе еще 2-3 минуты.
- Снять сковороду с огня, влить оставшееся оливковое масло, перемешать и дать остыть.
- Переложить в чистую банку и хранить в холодильнике.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить грибной паштет с овощами.
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Источник: Сегодня