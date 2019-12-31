Быстрые салаты на Новый год: три простых рецепта
Новогодние салаты за 5 минут без майонеза
Хотите приготовить вкусные и простые салаты на Новый год? Тогда обратите внимание на наши рецепты. Для них ничего не нужно варить (кроме перепелиных яиц в одном из них). Просто нарежьте ингредиенты, смешайте и поставьте на стол. А вкус ничем не уступает праздничным салатам, которые нужно делать долго.
Смотрите видео, как приготовить Кобб салат:
Новогодний салат из апельсинов, моркови и кукурузы
Ингредиенты:
- 1/2 банки консервированной кукурузы
- 1 сладкий апельсин
- 2 средних моркови
- 1 ст. л. измельченных грецких орехов
- 1 веточка мяты
- 1 ч. л. меда
- 3 ст. л. оливкового масла
- 1/2 ч. л. молотой паприки
- 1/2 ч. л. молотого кумина
- 1 ч. л. куркумы
- 1 ч. л. тертой лимонной цедры
- Сок половины лимона
- Сок половины апельсина
- 1 веточка базилика
Способ приготовления:
- Подготовленную морковь натрите на крупной терке. Очищенные дольки апельсина нарежьте кусочками. Сложите в салатник.
- Добавьте кукурузу, измельченный грецкий орех, кумин, куркуму, паприку, цедру лимона, листья мяты, мелко нарезанные. Перемешайте.
- Подготовьте заправку: мед, оливковое масло, сок апельсина, сок лимона, листья базилика, порубленные мелко, все тщательно перемешайте.
- Заправьте салат и сразу же подавайте.
Новогодний салат из печени трески и яиц
Ингредиенты:
- 125 г печени трески (1 небольшая баночка)
- 8 шт. перепелиных яиц (4 куриных яйца)
- Свежемолотый перец
- Пара стрелок зеленого лука
Способ приготовления:
- Печень трески извлечь из масла.
- Перепелиные яйца отварить, облить холодной водой и очистить.
- Зеленый лук вымыть, обсушить и мелко нарезать.
- В две порционные салатницы выложить разрезанные пополам яйца и разломанную вилкой печень трески. Посыпать зеленым луком.
Салат из груши с голубым сыром и рукколой
Ингредиенты:
- 1 большой пучкок рукколы
- 1 спелая груша с плотной мякотью
- 100 г сыра Дор блю или любого другого сыра с голубой плесенью
- Горсть жареных орехов – кешью, грецких или кедровых
- Оливковое масло
- Светлый бальзамический уксус
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Рукколу помыть и обсушить.
- Грушу почистить и нарезать кубиками или тонкими ломтиками.
- Выложить на тарелку зелень, сверху разложить кусочки груши и голубого сыра. Добавить орешки.
- Посыпать салат солью и перцем, сбрызнуть оливковым маслом и бальзамическим уксусом.
Напомним, ранее мы делились рецептом быстрого новогоднего салата с фасолью и ветчиной. "Сегодня" также писали, как приготовить простой праздничный салат с авокадо и лососем.
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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