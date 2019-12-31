Быстрые салаты на Новый год: три простых рецепта

Новогодние салаты за 5 минут без майонеза

Салат на Новый год простой Фото: Depositphotos

Хотите приготовить вкусные и простые салаты на Новый год? Тогда обратите внимание на наши рецепты. Для них ничего не нужно варить (кроме перепелиных яиц в одном из них). Просто нарежьте ингредиенты, смешайте и поставьте на стол. А вкус ничем не уступает праздничным салатам, которые нужно делать долго.

Смотрите видео, как приготовить Кобб салат:

Новогодний салат из апельсинов, моркови и кукурузы

Салат из моркови, кукурузы и апельсинов Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1/2 банки консервированной кукурузы

1 сладкий апельсин

2 средних моркови

1 ст. л. измельченных грецких орехов

1 веточка мяты

1 ч. л. меда

3 ст. л. оливкового масла

1/2 ч. л. молотой паприки

1/2 ч. л. молотого кумина

1 ч. л. куркумы

1 ч. л. тертой лимонной цедры

Сок половины лимона

Сок половины апельсина

1 веточка базилика

Способ приготовления:

Подготовленную морковь натрите на крупной терке. Очищенные дольки апельсина нарежьте кусочками. Сложите в салатник. Добавьте кукурузу, измельченный грецкий орех, кумин, куркуму, паприку, цедру лимона, листья мяты, мелко нарезанные. Перемешайте. Подготовьте заправку: мед, оливковое масло, сок апельсина, сок лимона, листья базилика, порубленные мелко, все тщательно перемешайте. Заправьте салат и сразу же подавайте.

Новогодний салат из печени трески и яиц

Салат из печени трески и яиц Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

125 г печени трески (1 небольшая баночка)

8 шт. перепелиных яиц (4 куриных яйца)

Свежемолотый перец

Пара стрелок зеленого лука

Способ приготовления:

Печень трески извлечь из масла. Перепелиные яйца отварить, облить холодной водой и очистить. Зеленый лук вымыть, обсушить и мелко нарезать. В две порционные салатницы выложить разрезанные пополам яйца и разломанную вилкой печень трески. Посыпать зеленым луком.

Салат из груши с голубым сыром и рукколой

Салат из груши с сыром и рукколой Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 большой пучкок рукколы

1 спелая груша с плотной мякотью

100 г сыра Дор блю или любого другого сыра с голубой плесенью

Горсть жареных орехов – кешью, грецких или кедровых

Оливковое масло

Светлый бальзамический уксус

Соль, перец

Способ приготовления:

Рукколу помыть и обсушить. Грушу почистить и нарезать кубиками или тонкими ломтиками. Выложить на тарелку зелень, сверху разложить кусочки груши и голубого сыра. Добавить орешки. Посыпать салат солью и перцем, сбрызнуть оливковым маслом и бальзамическим уксусом.

Напомним, ранее мы делились рецептом быстрого новогоднего салата с фасолью и ветчиной. "Сегодня" также писали, как приготовить простой праздничный салат с авокадо и лососем.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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