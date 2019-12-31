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Быстрые салаты на Новый год: три простых рецепта

Новогодние салаты за 5 минут без майонеза

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:03
Салат на Новый год простой
Салат на Новый год простой
Фото: Depositphotos

Хотите приготовить вкусные и простые салаты на Новый год? Тогда обратите внимание на наши рецепты. Для них ничего не нужно варить (кроме перепелиных яиц в одном из них). Просто нарежьте ингредиенты, смешайте и поставьте на стол. А вкус ничем не уступает праздничным салатам, которые нужно делать долго.

Смотрите видео, как приготовить Кобб салат:

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Новогодний салат из апельсинов, моркови и кукурузы

Салат из моркови, кукурузы и апельсинов
Салат из моркови, кукурузы и апельсинов
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1/2 банки консервированной кукурузы
  • 1 сладкий апельсин
  • 2 средних моркови
  • 1 ст. л. измельченных грецких орехов
  • 1 веточка мяты
  • 1 ч. л. меда
  • 3 ст. л. оливкового масла
  • 1/2 ч. л. молотой паприки
  • 1/2 ч. л. молотого кумина
  • 1 ч. л. куркумы
  • 1 ч. л. тертой лимонной цедры
  • Сок половины лимона
  • Сок половины апельсина
  • 1 веточка базилика

Способ приготовления:

  1. Подготовленную морковь натрите на крупной терке. Очищенные дольки апельсина нарежьте кусочками. Сложите в салатник.
  2. Добавьте кукурузу, измельченный грецкий орех, кумин, куркуму, паприку, цедру лимона, листья мяты, мелко нарезанные. Перемешайте.
  3. Подготовьте заправку: мед, оливковое масло, сок апельсина, сок лимона, листья базилика, порубленные мелко, все тщательно перемешайте.
  4. Заправьте салат и сразу же подавайте.

Новогодний салат из печени трески и яиц

Салат из печени трески и яиц
Салат из печени трески и яиц
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 125 г печени трески (1 небольшая баночка)
  • 8 шт. перепелиных яиц (4 куриных яйца)
  • Свежемолотый перец
  • Пара стрелок зеленого лука

Способ приготовления:

  1. Печень трески извлечь из масла.
  2. Перепелиные яйца отварить, облить холодной водой и очистить.
  3. Зеленый лук вымыть, обсушить и мелко нарезать.
  4. В две порционные салатницы выложить разрезанные пополам яйца и разломанную вилкой печень трески. Посыпать зеленым луком.

Салат из груши с голубым сыром и рукколой

Салат из груши с сыром и рукколой
Салат из груши с сыром и рукколой
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 большой пучкок рукколы
  • 1 спелая груша с плотной мякотью
  • 100 г сыра Дор блю или любого другого сыра с голубой плесенью
  • Горсть жареных орехов – кешью, грецких или кедровых
  • Оливковое масло
  • Светлый бальзамический уксус
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Рукколу помыть и обсушить.
  2. Грушу почистить и нарезать кубиками или тонкими ломтиками.
  3. Выложить на тарелку зелень, сверху разложить кусочки груши и голубого сыра. Добавить орешки.
  4. Посыпать салат солью и перцем, сбрызнуть оливковым маслом и бальзамическим уксусом.

Напомним, ранее мы делились рецептом быстрого новогоднего салата с фасолью и ветчиной. "Сегодня" также писали, как приготовить простой праздничный салат с авокадо и лососем.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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