Быстрый пирог из слоеного теста с грибами
Такой пирог можно подавать на завтрак или в качестве перекуса
Этот вкусный домашний пирог готовится из магазинного слоеного теста и консервированных грибов, поэтому требует минимум времени и усилий. Вы можете экспериментировать с начинкой, например, добавить в нее другую зелень или тертый сыр.
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Грибной киш из слоеного теста
Ингредиенты на форму 20 см:
- 125 г готового слоеного теста
- 1 банка (400 г) консервированных шампиньонов
- 1 средняя луковица
- 2 яйца
- 2 ст.л. сметаны
- 100 мл сливок
- 1 ст.л. мелко порезанного укропа
- 2 ст.л. оливкового масла
- соль, перец – по вкусу
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Рецепт приготовления:
- Слоеное тесто разморозить. Затем раскатать, положить в форму для выпечки, сформировать бортики и срезать лишнее.
- Наколоть вилкой, застелить пергаментной бумагой, положить сверху груз (это может быть обычный сушеный горох).
- Выпекать в предварительно разогретой до 180 С духовке в течение 15 минут.
- В сковороде обжарить мелко нарезанный лук до прозрачности, добавить шампиньоны (предварительно слив жидкость) и готовить все вместе до золотистого оттенка. Приправить солью по вкусу.
- Выложить начинку на подготовленный корж.
- В миске смешать яйца, сметану, сливки и укроп. Добавить соль и перец по вкусу.
- Залить этой смесью грибы и выпекать при температуре 180 градусов 30-35 минут.
Напомним, ранее мы делились рецептом весеннего киша с помидорами черри и спаржей. "Сегодня" также писали, как приготовить киш с курицей и овощами.
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Источник: Сегодня