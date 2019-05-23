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Быстрый пирог из слоеного теста с грибами

Такой пирог можно подавать на завтрак или в качестве перекуса

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:45
Пирог с грибами и зеленью
Пирог с грибами и зеленью
Фото: Depositphotos

Этот вкусный домашний пирог готовится из магазинного слоеного теста и консервированных грибов, поэтому требует минимум времени и усилий. Вы можете экспериментировать с начинкой, например, добавить в нее другую зелень или тертый сыр.

Смотрите видео, как выбрать свежие шампиньоны:

Грибной киш из слоеного теста

Ингредиенты на форму 20 см:

  • 125 г готового слоеного теста
  • 1 банка (400 г) консервированных шампиньонов
  • 1 средняя луковица
  • 2 яйца
  • 2 ст.л. сметаны
  • 100 мл сливок
  • 1 ст.л. мелко порезанного укропа
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • соль, перец – по вкусу

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Рецепт приготовления:

  1. Слоеное тесто разморозить. Затем раскатать, положить в форму для выпечки, сформировать бортики и срезать лишнее.
  2. Наколоть вилкой, застелить пергаментной бумагой, положить сверху груз (это может быть обычный сушеный горох).  
  3. Выпекать в предварительно разогретой до 180 С духовке в течение 15 минут.
  4. В сковороде обжарить мелко нарезанный лук до прозрачности, добавить шампиньоны (предварительно слив жидкость) и готовить все вместе до золотистого оттенка. Приправить солью по вкусу.
  5. Выложить начинку на подготовленный корж.
  6. В миске смешать яйца, сметану, сливки и укроп. Добавить соль и перец по вкусу.
  7. Залить этой смесью грибы и выпекать при температуре 180 градусов 30-35 минут.

Напомним, ранее мы делились рецептом весеннего киша с помидорами черри и спаржей. "Сегодня" также писали, как приготовить киш с курицей и овощами

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Источник: Сегодня
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