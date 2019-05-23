Быстрый пирог из слоеного теста с грибами

Такой пирог можно подавать на завтрак или в качестве перекуса

Пирог с грибами и зеленью Фото: Depositphotos

Этот вкусный домашний пирог готовится из магазинного слоеного теста и консервированных грибов, поэтому требует минимум времени и усилий. Вы можете экспериментировать с начинкой, например, добавить в нее другую зелень или тертый сыр.

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Грибной киш из слоеного теста

Ингредиенты на форму 20 см:

125 г готового слоеного теста

1 банка (400 г) консервированных шампиньонов

1 средняя луковица

2 яйца

2 ст.л. сметаны

100 мл сливок

1 ст.л. мелко порезанного укропа

2 ст.л. оливкового масла

соль, перец – по вкусу

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Рецепт приготовления:

Слоеное тесто разморозить. Затем раскатать, положить в форму для выпечки, сформировать бортики и срезать лишнее. Наколоть вилкой, застелить пергаментной бумагой, положить сверху груз (это может быть обычный сушеный горох). Выпекать в предварительно разогретой до 180 С духовке в течение 15 минут. В сковороде обжарить мелко нарезанный лук до прозрачности, добавить шампиньоны (предварительно слив жидкость) и готовить все вместе до золотистого оттенка. Приправить солью по вкусу. Выложить начинку на подготовленный корж. В миске смешать яйца, сметану, сливки и укроп. Добавить соль и перец по вкусу. Залить этой смесью грибы и выпекать при температуре 180 градусов 30-35 минут.

Напомним, ранее мы делились рецептом весеннего киша с помидорами черри и спаржей. "Сегодня" также писали, как приготовить киш с курицей и овощами.

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