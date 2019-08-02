Быстрый пирог с черникой на сметане
Рецепт вкусного и простого черничного пирога
Черника – самая полезная летняя ягода. Она богата витаминами, целебно влияет на сердечно-сосудистую систему, укрепляет иммунитет и позитивно влияет на зрение.
Смотрите видео о полезных свойствах черники:
Чернику можно есть свежей, замораживать, варить из нее варенье и добавлять в выпечку. Мы рекомендуем приготовить с этой ягодой вкусный и простой пирог к чаю.
Черничный пирог на сметане
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 5 яиц
- 1 стакан сахара
- 3 ст. л. сметаны
- 1 стакан муки
- 10 г разрыхлителя
- 350 г черники
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Способ приготовления:
- Форму диаметром 24 см смазать маслом и присыпать мукой.
- Яйца взбить с сахаром в пышную светлую массу. Добавить сметану и перемешать.
- Порциями всыпать просеянную муку, перемешивая тесто силиконовой лопаткой.
- В конце добавить чернику и аккуратно перемешать, чтобы не помять ягоды.
- Вылить тесто в форму и поставить в духовку. Выпекать при 190 С в течение 30 минут.
- Готовый черничный пирог перевернуть на блюдо. Подавать со взбитыми сливками и сливочным маслом.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить идеальные черничные маффины от Марты Стюарт. Сайт "Сегодня" также делился рецептом оладий с черникой от Джейми Оливера.
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Источник: Сегодня