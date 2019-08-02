Быстрый пирог с черникой на сметане

Рецепт вкусного и простого черничного пирога

Черничный пирог в духовке Фото: Depositphotos

Черника – самая полезная летняя ягода. Она богата витаминами, целебно влияет на сердечно-сосудистую систему, укрепляет иммунитет и позитивно влияет на зрение.

Смотрите видео о полезных свойствах черники:

Чернику можно есть свежей, замораживать, варить из нее варенье и добавлять в выпечку. Мы рекомендуем приготовить с этой ягодой вкусный и простой пирог к чаю.

Черничный пирог на сметане

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

5 яиц

1 стакан сахара

3 ст. л. сметаны

1 стакан муки

10 г разрыхлителя

350 г черники

Способ приготовления:

Форму диаметром 24 см смазать маслом и присыпать мукой. Яйца взбить с сахаром в пышную светлую массу. Добавить сметану и перемешать. Порциями всыпать просеянную муку, перемешивая тесто силиконовой лопаткой. В конце добавить чернику и аккуратно перемешать, чтобы не помять ягоды. Вылить тесто в форму и поставить в духовку. Выпекать при 190 С в течение 30 минут. Готовый черничный пирог перевернуть на блюдо. Подавать со взбитыми сливками и сливочным маслом.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить идеальные черничные маффины от Марты Стюарт. Сайт "Сегодня" также делился рецептом оладий с черникой от Джейми Оливера.

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