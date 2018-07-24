Быстрый рецепт для обеда: курица с болгарским перцем и лимоном
Этот рецепт поможет вам приготовить вкусный обед всего за 15 минут
Готовим простейшую и очень вкусную курицу с перцем и лимоном на сковороде. На гарнир к ней можно подать отварной рис или салат из свежих овощей.
Куриное филе с перцем на сковороде
Ингредиенты на 4-6 порций:
- 1 кг куриного филе
- 100 г сливочного масла
- 1 лимон
- 2 болгарских перца
- 1 небольшой перец чили
- соль, черный молотый перец
Рецепт приготовления:
- Куриное филе нарезаем кусочками по 3 см.
- Болгарский перец нарезаем соломкой.
- Перец чили режем мелко, семечки удаляем. С лимона счищаем на мелкой терке цедру.
- Растапливаем масло в сковороде, добавляем половину цедры, немного лимонного сока и через минуту кладем куски курицы. Обжариваем курицу до готовности (пока не побелеет вся насквозь) на среднем огне.
- За три минуты до конца кладем болгарский перец и чили. По желанию добавляем еще немного сока и цедры.
- Солим, перчим.
- Выкладываем на тарелку и подаем.
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Источник: edim.tv