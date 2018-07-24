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Быстрый рецепт для обеда: курица с болгарским перцем и лимоном

Этот рецепт поможет вам приготовить вкусный обед всего за 15 минут

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 12:28
Курица с перцем и лимоном Фото: pixabay.com
Курица с перцем и лимоном Фото: pixabay.com

Готовим простейшую и очень вкусную курицу с перцем и лимоном на сковороде. На гарнир к ней можно подать отварной рис или салат из свежих овощей.

Куриное филе с перцем на сковороде

Ингредиенты на 4-6 порций:

  • 1 кг куриного филе
  • 100 г сливочного масла
  • 1 лимон
  • 2 болгарских перца
  • 1 небольшой перец чили
  • соль, черный молотый перец
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Рецепт приготовления:

  1. Куриное филе нарезаем кусочками по 3 см.
  2. Болгарский перец нарезаем соломкой.
  3. Перец чили режем мелко, семечки удаляем. С лимона счищаем на мелкой терке цедру.
  4. Растапливаем масло в сковороде, добавляем половину цедры, немного лимонного сока и через минуту кладем куски курицы. Обжариваем курицу до готовности (пока не побелеет вся насквозь) на среднем огне.
  5. За три минуты до конца кладем болгарский перец и чили. По желанию добавляем еще немного сока и цедры.
  6. Солим, перчим.
  7. Выкладываем на тарелку и подаем.

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Источник: edim.tv
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