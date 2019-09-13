Быстрый рецепт икры из баклажанов
Эту баклажанную икру можно есть сразу после приготовления
Икра из баклажанов, перца, томатов и чеснока – аппетитная овощная закуска. Ее можно подавать вместе с тостами, лавашом или цельнозерновыми хлебцами.
Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны дома:
Мы поделимся быстрым рецептом баклажанной икры из запеченных овощей. После приготовления ее нужно перелить в чистую банку, залить маслом и хранить в холодильнике.
Икра из баклажанов быстрая
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 2 средних баклажана
- 4 красных перца
- 1 помидор "Бычье сердце"
- 1 луковица
- 2–3 зубчика чеснока
- Оливковое масло
Способ приготовления:
- Баклажаны и перцы запечь в духовке до готовности.
- Затем очистить их от кожуры. Нарезать готовые и очищенные овощи на мелкие кусочки.
- Помидор без кожицы порубить ножом, лук очень мелко нарезать. Все смешать в миске.
- Выдавить чеснок через, посолить и поперчить по вкусу.
- Переложить баклажанную икру в стерилизованную икру и залить оливковым маслом.
Как быстро очистить томаты от кожицы
Чтобы легко очистить свежие помидоры, нужно слегка надрезать кожицу крест-накрест и опустить томаты в кипяток на 1-2 минуты.
Затем достать помидоры из жидкости, обдать ледяной водой и аккуратно снять шкурку.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить баклажаны в духовке с помидорами и сыром. "Сегодня" также делились рецептом фаршированных кабачков в мультиварке.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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