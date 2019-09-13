Быстрый рецепт икры из баклажанов

Эту баклажанную икру можно есть сразу после приготовления

Икра из баклажанов в духовке Фото: Depositphotos

Икра из баклажанов, перца, томатов и чеснока – аппетитная овощная закуска. Ее можно подавать вместе с тостами, лавашом или цельнозерновыми хлебцами.

Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны дома:

Мы поделимся быстрым рецептом баклажанной икры из запеченных овощей. После приготовления ее нужно перелить в чистую банку, залить маслом и хранить в холодильнике.

Икра из баклажанов быстрая

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

2 средних баклажана

4 красных перца

1 помидор "Бычье сердце"

1 луковица

2–3 зубчика чеснока

Оливковое масло

Способ приготовления:

Баклажаны и перцы запечь в духовке до готовности. Затем очистить их от кожуры. Нарезать готовые и очищенные овощи на мелкие кусочки. Помидор без кожицы порубить ножом, лук очень мелко нарезать. Все смешать в миске. Выдавить чеснок через, посолить и поперчить по вкусу. Переложить баклажанную икру в стерилизованную икру и залить оливковым маслом.

Как быстро очистить томаты от кожицы

Чтобы легко очистить свежие помидоры, нужно слегка надрезать кожицу крест-накрест и опустить томаты в кипяток на 1-2 минуты.

Затем достать помидоры из жидкости, обдать ледяной водой и аккуратно снять шкурку.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить баклажаны в духовке с помидорами и сыром. "Сегодня" также делились рецептом фаршированных кабачков в мультиварке.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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