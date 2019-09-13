Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Быстрый рецепт икры из баклажанов

Эту баклажанную икру можно есть сразу после приготовления

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:58
Икра из баклажанов в духовке
Икра из баклажанов в духовке
Фото: Depositphotos

Икра из баклажанов, перца, томатов и чеснока – аппетитная овощная закуска. Ее можно подавать вместе с тостами, лавашом или цельнозерновыми хлебцами.

Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны дома:

Мы поделимся быстрым рецептом баклажанной икры из запеченных овощей. После приготовления ее нужно перелить в чистую банку, залить маслом и хранить в холодильнике.

Икра из баклажанов быстрая

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 2 средних баклажана
  • 4 красных перца
  • 1 помидор "Бычье сердце"
  • 1 луковица
  • 2–3 зубчика чеснока
  • Оливковое масло

Читайте также:
Быстрая закуска из баклажанов: рецепт с тимьяном и чесноком

Способ приготовления:

  1. Баклажаны и перцы запечь в духовке до готовности.
  2. Затем очистить их от кожуры. Нарезать готовые и очищенные овощи на мелкие кусочки.
  3. Помидор без кожицы порубить ножом, лук очень мелко нарезать. Все смешать в миске.
  4. Выдавить чеснок через, посолить и поперчить по вкусу.
  5. Переложить баклажанную икру в стерилизованную икру и залить оливковым маслом.

Как быстро очистить томаты от кожицы

Чтобы легко очистить свежие помидоры, нужно слегка надрезать кожицу крест-накрест и опустить томаты в кипяток на 1-2 минуты.

Затем достать помидоры из жидкости, обдать ледяной водой и аккуратно снять шкурку.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить баклажаны в духовке с помидорами и сыром. "Сегодня" также делились рецептом фаршированных кабачков в мультиварке.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить фрикадельки в томатном соусе на ужин Как замариновать опята на зиму: пошаговый рецепт Запасы на зиму: какая консервация самая популярная в Украине Рецепт жюльена из белых грибов, сметаны и сыра
овощи икра рецепт заготовки баклажаны
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Секреты ухода за орхидеей
Секреты ухода за орхидеей
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Трубочки из лаваша и творога: еда на утро за считанные минуты
Трубочки из лаваша и творога: еда на утро за считанные минуты
Британец недооценил кашель – умер через 16 дней
Британец недооценил кашель – умер через 16 дней

Популярные статьи

Вчера, 14:16Шоу-бизнес

Регина Тодоренко призналась, кто стал крестной мамой ее сына

Вчера, 11:42Events

Пятница 13: приметы и ритуалы мистического дня

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 12 сентября: все знаки зодиака

11 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

11 сентябряШоу-бизнес

Ксения Собчак о свадьбе: "Максим знал все с самого начала"

11 сентябряFood

Как приготовить идеальный бисквит: полезные советы и рецепты

11 сентябряШоу-бизнес

Оля Полякова откровенно рассказала о проблемах мужа

11 сентябряFun

11 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

11 сентябряТехно

Android 10 доступен для смартфонов Xiaomi: список моделей

11 сентябряLifestyle

11 сентября: что и почему ни в коем случае нельзя делать в этот день

11 сентябряEvents

Усекновение главы Иоанна Предтечи 2019: дата, история и традиции

10 сентябряТехно

Apple представила iPhone 11: озвучена цена и дата старта продаж

10 сентябряПсихология

Как научиться управлять эмоциями всего за три секунды: метод телеведущего

10 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

10 сентябряFun

"Есть река и два озера": украинские полярники нашли "затерянный мир" под Антарктидой

10 сентябряWellness

Почему дергается глаз: причины нервного тика

Новости партнеров

Что будет, если насыпать муку в раковину: трюк для домохозяек
Что будет, если насыпать муку в раковину: трюк для домохозяек
Торт «минутка» без выпечки
Торт «минутка» без выпечки
"Если бы не он, россияне до сих пор бы сидели и ели макароны"
Водная диета: худей быстро и дешево
Водная диета: худей быстро и дешево
7 уникальных лечебных свойств крапивы, о которых вы не знали
7 уникальных лечебных свойств крапивы, о которых вы не знали
Заливной пирог на майонезе с капустой
Заливной пирог на майонезе с капустой
10 продуктов, для которых хранение в холодильнике губительно
10 продуктов, для которых хранение в холодильнике губительно
Рыбный суп: рецепт легкого постного блюда с овощами
Рыбный суп: рецепт легкого постного блюда с овощами