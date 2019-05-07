Быстрый рецепт к чаю: готовим кобблер с персиками и малиной

Такой десерт можно готовить в любое время года

Подавайте кобблер вместе с шариком мороженого Фото: Depositphotos

Нет ни времени, ни желания печь полноценный пирог? Тогда приготовьте кобблер – старинный английский десерт из фруктов или ягод с хрустящим тестом.

Тесто для коблера можно использовать разное – песочное, бисквитное. Его либо просто выкладывают ложками на начинку, либо делают что-то наподобие булыжников на мостовой (в переводе с английского "cobblestones" значит "брусчатка").

Кобблер с малиной и персиками

Для начинки:

300 г нарезанных персиков (можно консервированных или замороженных)

1/2 стакана малины (свежей или замороженной)

Лимонный сок – по вкусу

Щепотка соли

Сахар – по вкусу

Для теста:

1,5 стакана муки

1 ст.л. сахара

1,5 ст.л. разрыхлителя

Соль

60 г холодного сливочного масла

90 мл молока

1 яйцо

Коричневый сахар – для посыпки

Рецепт приготовления:

Все ингредиенты для начинки смешать и выложить в форму для выпечки. Муку, сахар, рахрыхлитель, соль и маслом соединить и порубить в крошку. Отдельно смешать молоко и яйцо. Жидкую смесь вылить в мучную и быстро замесить тесто. Слишком тщательно вымешивать не нужно. Выложить кусочки теста поверх начинки. Присыпать коричневым сахаром. Выпекать десерт в духовке при 200 С около 30-40 минут. Подавать кобблер теплым, вместе с шариком сливочного мороженого.

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