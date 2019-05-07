Быстрый рецепт к чаю: готовим кобблер с персиками и малиной
Такой десерт можно готовить в любое время года
Нет ни времени, ни желания печь полноценный пирог? Тогда приготовьте кобблер – старинный английский десерт из фруктов или ягод с хрустящим тестом.
Тесто для коблера можно использовать разное – песочное, бисквитное. Его либо просто выкладывают ложками на начинку, либо делают что-то наподобие булыжников на мостовой (в переводе с английского "cobblestones" значит "брусчатка").
Кобблер с малиной и персиками
Для начинки:
- 300 г нарезанных персиков (можно консервированных или замороженных)
- 1/2 стакана малины (свежей или замороженной)
- Лимонный сок – по вкусу
- Щепотка соли
- Сахар – по вкусу
Для теста:
- 1,5 стакана муки
- 1 ст.л. сахара
- 1,5 ст.л. разрыхлителя
- Соль
- 60 г холодного сливочного масла
- 90 мл молока
- 1 яйцо
- Коричневый сахар – для посыпки
Рецепт приготовления:
- Все ингредиенты для начинки смешать и выложить в форму для выпечки.
- Муку, сахар, рахрыхлитель, соль и маслом соединить и порубить в крошку.
- Отдельно смешать молоко и яйцо. Жидкую смесь вылить в мучную и быстро замесить тесто. Слишком тщательно вымешивать не нужно.
- Выложить кусочки теста поверх начинки. Присыпать коричневым сахаром. Выпекать десерт в духовке при 200 С около 30-40 минут.
- Подавать кобблер теплым, вместе с шариком сливочного мороженого.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить домашний торт "Спартак". "Сегодня" также делились рецептом "Наполеона" с заварным кремом.
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Источник: Сегодня