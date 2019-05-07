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Быстрый рецепт к чаю: готовим кобблер с персиками и малиной

Такой десерт можно готовить в любое время года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:40
Подавайте кобблер вместе с шариком мороженого
Подавайте кобблер вместе с шариком мороженого
Фото: Depositphotos

Нет ни времени, ни желания печь полноценный пирог? Тогда приготовьте кобблер – старинный английский десерт из фруктов или ягод с хрустящим тестом.

Тесто для коблера можно использовать разное – песочное, бисквитное. Его либо просто выкладывают ложками на начинку, либо делают что-то наподобие булыжников на мостовой (в переводе с английского "cobblestones" значит "брусчатка"). 

Кобблер с малиной и персиками

Для начинки:

  • 300 г нарезанных персиков (можно консервированных или замороженных)
  • 1/2 стакана малины (свежей или замороженной)
  • Лимонный сок – по вкусу
  • Щепотка соли
  • Сахар – по вкусу

Для теста:

  • 1,5 стакана муки
  • 1 ст.л. сахара
  • 1,5 ст.л. разрыхлителя
  • Соль
  • 60 г холодного сливочного масла
  • 90 мл молока
  • 1 яйцо
  • Коричневый сахар – для посыпки

Рецепт приготовления:

  1. Все ингредиенты для начинки смешать и выложить в форму для выпечки. 
  2. Муку, сахар, рахрыхлитель, соль и маслом соединить и порубить в крошку.
  3. Отдельно смешать молоко и яйцо. Жидкую смесь вылить в мучную и быстро замесить тесто. Слишком тщательно вымешивать не нужно.
  4. Выложить кусочки теста поверх начинки. Присыпать коричневым сахаром. Выпекать десерт в духовке при 200 С около 30-40 минут.
  5. Подавать кобблер теплым, вместе с шариком сливочного мороженого.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить домашний торт "Спартак". "Сегодня" также делились рецептом "Наполеона" с заварным кремом.

Смотрите видео, как приготовить вкусный десерт по рецепту Григория Германа:

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Источник: Сегодня
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