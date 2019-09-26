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Быстрый рецепт пасты с тунцом, зеленым горошком и томатным соусом

Это блюдо готовится за считанные минуты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Спагетти с томатным соусом, тунцом и горошком
Спагетти с томатным соусом, тунцом и горошком
Фото: Depositphotos

Паста с тунцом, помидорами и зеленым горошком – идеальное решение для быстрого и легкого обеда. Этот рецепт удобен в том случае, когда совсем нет времени на приготовление сложных блюд, но хочется чего-нибудь сытного и вкусного.

Смотрите видео, как приготовить пасту с мидиями в томатном соусе:

Пасту с тунцом важно готовить только со спелыми помидорами, потому что недозревшие томаты придадут соусу неприятный кислый вкус и могут безнадежно испортить его. В таком случае лучшая замена свежим помидорам – консервированные в собственном соку томаты.

Паста с тунцом, помидорами и зеленым горошком

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • Консервированный тунец – 180 г
  • Лук – 1 шт.
  • Белое вино – 100 мл
  • Консервированный зеленый горошек – 200 г
  • Свежие спелые помидоры – 2-3 шт. или консервированные в собственном соку томаты – 400 мл
  • Растительное масло – 2 ст.л.
  • Соль, пряности – по вкусу
  • Свежая зелень петрушки или укропа – 2 ст.л.
  • Макароны из твердых сортов пшеницы – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Открыть банки с тунцом и консервированным горошком. Слить лишнюю жидкость. Свежие помидоры помыть, удалить белую часть от плодоножки и нарезать их маленькими кубиками. Если вы используете консервированные в собственном соку томаты, нужно очистить их от кожицы и размять вилкой.
  2. Репчатый лук очистить от шелухи, помыть и мелко порезать острым ножом.
  3. Разогреть сковороду или сотейник с растительным маслом и обжарить лук до прозрачности.
  4. Добавить тунца и белое вино. Готовить, периодически помешивая, пока жидкость почти полностью не выпарится.
  5. Затем отправить в сковороду помидоры и зеленый горошек. Посолить, поперчить и добавить пряности по вкусу. В этом рецепте лучше всего использовать свежемолотую смесь перцев и сушеные итальянские травы. Готовить, помешивая, около 10 минут.
  6. За минуту до готовности добавить измельченные листья петрушки.
  7. Пока готовится тунец с горошком и помидорами, отварить свою любимую пасту. Для этого в подсоленную кипящую воду отправить макароны, через минуту перемешать, чтобы они не прилипли ко дну. Варить пасту нужно до состояния аль денте, то есть она должна оставаться слегка твердой, как за минуту-две до готовности. Слить жидкость.
  8. Подавать пасту с соусом из тунца и помидоров.

Как выбрать консервированного тунца

  • На консервах должен быть указан как общий вес продукта – масса нетто, так и вес рыбы. Срок реализации тунца – от 2-х до 3-х лет.
  • Выбирая консервы, обязательно потрясите банку: чем больше в ней жидкости, тем меньше рыбы.
  • В консервах рыба должна быть сочной, а при надавливании вилкой не разваливаться.
  • Правильно заготовленное мясо тунца должно быть сладковатым на вкус и в меру соленым. Качественные консервы не горчат и не имеют кислого послевкусия.
  • Продукт, произведенный в непосредственно близости от места обитания тунца, всегда будет качественнее заготовки, произведенной где-либо в отдалении на материке. В первом случае продукт консервируют из свежего материала, а вот во втором существует большая вероятность того, что тунец подвергался заморозке.

Напомним, ранее мы делились рецептом салата с тунцом и фасолью. "Сегодня" также писали, как сделать тартар из тунца.

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Источник: Сегодня
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