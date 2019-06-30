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Быстрый рецепт вишневого ликера

Такой ликер можно пить сразу после приготовления

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:40
Вишневая наливка: рецепт
Вишневая наливка: рецепт
Фото: Depositphotos

Заготовки из вишни – это не только варенье и компоты. Мы рекомендуем приготовить простой ликер из вишни с листьями. Напиток по этому рецепту получается густым, очень сладким и ароматным. Летом его можно подавать с кубиками льда.

Смотрите видео, как приготовить ликер из черной смородины:

Вишневый ликер: рецепт с листьями

Ингредиенты:

  • 100 ягод вишни
  • 100 вишневых листьев
  • 1 л фильтрованной воды
  • 1 кг сахара
  • 500 мл водки

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Рецепт приготовления:

  1. Вишни и листья хорошо помыть. Сложить в кастрюлю и залить водой.
  2. Довести до кипения и варить 20 минут. Снять с плиты и накрыть крышкой. Оставить на сутки (при комнатной температуре или в холодильнике).
  3. Процедить через марлю или дуршлаг и добавить сахар. Прогреть, чтобы сахар полностью растворился. Пену снять шумовкой.
  4. Дать остыть до комнатной температуры и только после этого добавить водку. В горячий сироп наливать не стоит, а то алкоголь испарится.
  5. Перелить в бутылки и хранить в прохладном месте.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, как приготовить вино из черной смородины. Мы также делились рецептом итальянского ликера лимончелло

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Источник: Сегодня
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