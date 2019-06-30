Быстрый рецепт вишневого ликера
Такой ликер можно пить сразу после приготовления
Заготовки из вишни – это не только варенье и компоты. Мы рекомендуем приготовить простой ликер из вишни с листьями. Напиток по этому рецепту получается густым, очень сладким и ароматным. Летом его можно подавать с кубиками льда.
Смотрите видео, как приготовить ликер из черной смородины:
Вишневый ликер: рецепт с листьями
Ингредиенты:
- 100 ягод вишни
- 100 вишневых листьев
- 1 л фильтрованной воды
- 1 кг сахара
- 500 мл водки
Рецепт приготовления:
- Вишни и листья хорошо помыть. Сложить в кастрюлю и залить водой.
- Довести до кипения и варить 20 минут. Снять с плиты и накрыть крышкой. Оставить на сутки (при комнатной температуре или в холодильнике).
- Процедить через марлю или дуршлаг и добавить сахар. Прогреть, чтобы сахар полностью растворился. Пену снять шумовкой.
- Дать остыть до комнатной температуры и только после этого добавить водку. В горячий сироп наливать не стоит, а то алкоголь испарится.
- Перелить в бутылки и хранить в прохладном месте.
Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, как приготовить вино из черной смородины. Мы также делились рецептом итальянского ликера лимончелло.
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Источник: Сегодня