Быстрый рецепт вишневого ликера

Такой ликер можно пить сразу после приготовления

Вишневая наливка: рецепт Фото: Depositphotos

Заготовки из вишни – это не только варенье и компоты. Мы рекомендуем приготовить простой ликер из вишни с листьями. Напиток по этому рецепту получается густым, очень сладким и ароматным. Летом его можно подавать с кубиками льда.

Смотрите видео, как приготовить ликер из черной смородины:

Вишневый ликер: рецепт с листьями

Ингредиенты:

100 ягод вишни

100 вишневых листьев

1 л фильтрованной воды

1 кг сахара

500 мл водки

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Рецепт приготовления:

Вишни и листья хорошо помыть. Сложить в кастрюлю и залить водой. Довести до кипения и варить 20 минут. Снять с плиты и накрыть крышкой. Оставить на сутки (при комнатной температуре или в холодильнике). Процедить через марлю или дуршлаг и добавить сахар. Прогреть, чтобы сахар полностью растворился. Пену снять шумовкой. Дать остыть до комнатной температуры и только после этого добавить водку. В горячий сироп наливать не стоит, а то алкоголь испарится. Перелить в бутылки и хранить в прохладном месте.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, как приготовить вино из черной смородины. Мы также делились рецептом итальянского ликера лимончелло.

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