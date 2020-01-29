Быстрый салат с креветками, помидорами черри и перепелиными яйцами

Праздничный салат с креветками

Салат с креветками и помидорами Фото: Depositphotos

Салат из креветок с томатами черри – очень легкий, вкусный и простой. Заправляется он ароматным оливковым маслом с добавлением горчицы и лимонного сока. К такому салату можно подать бокал белого или розового вина.

Смотрите видео, как приготовить слоеный салат с креветками:

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Салат с креветками и помидорами черри

Время приготовления:

15 минут

Калорийность:

146 ккал на 100 г

Ингредиенты:

200 г готовых креветок

8 помидоров черри

6 перепелиных яиц

50 г микса салатных листьев

50 г свежего шпината

50 г пармезана

⠀Для заправки:

2 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. зернистой горчицы

2 ч. л. сока лимона

Кунжут, соль, черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

Листья салата и шпинат хорошо помыть и обсушить на бумажных полотенцах. Отварить перепелиные яйца в течение четырех минут, остудить, очистить и разрезать вдоль пополам. Помидоры черри разрезать вдоль пополам. Пармезан натереть на мелкой терке. Соединить в мисочке оливковое масло, горчицу, лимонный сок, соль, перец и перемешать до однородности. Порвать на небольшие кусочки салатный микс, добавить шпинат, готовые креветки, помидорки, яйца, заправку. Аккуратно перемешать, выложить на тарелки, посыпать пармезаном и кунжутом.

Полезный совет

Креветки для салата можно отварить, обжарить или приготовить на гриле. Если вы покупаете варено-мороженные морепродукты, их достаточно обдать кипятком.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат "Цезарь" с креветками. "Сегодня" также делились рецептом салата с креветками и авокадо.

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