Быстрый салат с креветками, помидорами черри и перепелиными яйцами
Праздничный салат с креветками
Салат из креветок с томатами черри – очень легкий, вкусный и простой. Заправляется он ароматным оливковым маслом с добавлением горчицы и лимонного сока. К такому салату можно подать бокал белого или розового вина.
Смотрите видео, как приготовить слоеный салат с креветками:
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Салат с креветками и помидорами черри
Время приготовления:
- 15 минут
Калорийность:
- 146 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 200 г готовых креветок
- 8 помидоров черри
- 6 перепелиных яиц
- 50 г микса салатных листьев
- 50 г свежего шпината
- 50 г пармезана
⠀Для заправки:
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. зернистой горчицы
- 2 ч. л. сока лимона
- Кунжут, соль, черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Листья салата и шпинат хорошо помыть и обсушить на бумажных полотенцах.
- Отварить перепелиные яйца в течение четырех минут, остудить, очистить и разрезать вдоль пополам.
- Помидоры черри разрезать вдоль пополам. Пармезан натереть на мелкой терке.
- Соединить в мисочке оливковое масло, горчицу, лимонный сок, соль, перец и перемешать до однородности.
- Порвать на небольшие кусочки салатный микс, добавить шпинат, готовые креветки, помидорки, яйца, заправку. Аккуратно перемешать, выложить на тарелки, посыпать пармезаном и кунжутом.
Полезный совет
Креветки для салата можно отварить, обжарить или приготовить на гриле. Если вы покупаете варено-мороженные морепродукты, их достаточно обдать кипятком.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат "Цезарь" с креветками. "Сегодня" также делились рецептом салата с креветками и авокадо.
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