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Быстрый салат с креветками, помидорами черри и перепелиными яйцами

Праздничный салат с креветками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:26
Салат с креветками и помидорами
Салат с креветками и помидорами
Фото: Depositphotos

Салат из креветок с томатами черри – очень легкий, вкусный и простой. Заправляется он ароматным оливковым маслом с добавлением горчицы и лимонного сока. К такому салату можно подать бокал белого или розового вина.

Смотрите видео, как приготовить слоеный салат с креветками:

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Салат с креветками и помидорами черри

Время приготовления:

  • 15 минут

Калорийность:

  • 146 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 200 г готовых креветок
  • 8 помидоров черри
  • 6 перепелиных яиц
  • 50 г микса салатных листьев
  • 50 г свежего шпината
  • 50 г пармезана

Для заправки:

  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. зернистой горчицы
  • 2 ч. л. сока лимона
  • Кунжут, соль, черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Листья салата и шпинат хорошо помыть и обсушить на бумажных полотенцах.
  2. Отварить перепелиные яйца в течение четырех минут, остудить, очистить и разрезать вдоль пополам.
  3. Помидоры черри разрезать вдоль пополам. Пармезан натереть на мелкой терке.
  4. Соединить в мисочке оливковое масло, горчицу, лимонный сок, соль, перец и перемешать до однородности.
  5. Порвать на небольшие кусочки салатный микс, добавить шпинат, готовые креветки, помидорки, яйца, заправку. Аккуратно перемешать, выложить на тарелки, посыпать пармезаном и кунжутом.

Полезный совет

Креветки для салата можно отварить, обжарить или приготовить на гриле. Если вы покупаете варено-мороженные морепродукты, их достаточно обдать кипятком.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат "Цезарь" с креветками. "Сегодня" также делились рецептом салата с креветками и авокадо.

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Источник: Сегодня
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