Быстрый трайфл с карамелизированными яблоками и орехами
Рецепт зимнего десерта от Даши Малаховой
Трайфл — один из самых красивых и вкусных английских десертов. В классическом варианте его готовят из фруктов, бисквита, крема и сливок.
Смотрите видео, как приготовить трайфл на Новый год и Рождество:
Предлагаем вам упрощенный, "зимний" рецепт трайфла – с карамелизированными яблоками, песочным печеньем, орехами и сливочным сыром.
Трайфл с яблоками
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 237 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 150 г сыра маскарпоне
- 1-2 красных сладких яблока
- 50 г песочного печенья
- 20 г сливочного масла
- 1 ч. л. растительного масла
- Корица
- Сахар
- Горсть фундука или грецких орехов
Способ приготовления:
- Почистите яблоки, удалите середину и нарежьте средними кусочками.
- На разогретую сковородку добавьте по чайной ложке растительного и сливочного масла. Обжарьте яблоки, добавив сахар и корицу по вкусу.
- Затем добавьте орешки и половину раскрошенного печенья. Еще немного обжарьте и можно выключать.
- Приготовьте крем – взбейте миксером сыр маскарпоне и сливки.
- Разложите по стаканам. Положите на дно стакана печенье, которое вы не обжаривали, далее крем и яблочную смесь.
Как подавать трайфл
Украсьте десерт палочками корицы и листиками мяты. Перед подачей трайфл можно охладить, а можно есть сразу после приготовления.
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