Быстрый трайфл с карамелизированными яблоками и орехами

Рецепт зимнего десерта от Даши Малаховой

Трайфл с яблоками Фото: Depositphotos

Трайфл — один из самых красивых и вкусных английских десертов. В классическом варианте его готовят из фруктов, бисквита, крема и сливок.

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Предлагаем вам упрощенный, "зимний" рецепт трайфла – с карамелизированными яблоками, песочным печеньем, орехами и сливочным сыром.

Трайфл с яблоками

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

237 ккал на 100 г

Ингредиенты:

150 г сыра маскарпоне

1-2 красных сладких яблока

50 г песочного печенья

20 г сливочного масла

1 ч. л. растительного масла

Корица

Сахар

Горсть фундука или грецких орехов

Способ приготовления:

Почистите яблоки, удалите середину и нарежьте средними кусочками. На разогретую сковородку добавьте по чайной ложке растительного и сливочного масла. Обжарьте яблоки, добавив сахар и корицу по вкусу. Затем добавьте орешки и половину раскрошенного печенья. Еще немного обжарьте и можно выключать. Приготовьте крем – взбейте миксером сыр маскарпоне и сливки. Разложите по стаканам. Положите на дно стакана печенье, которое вы не обжаривали, далее крем и яблочную смесь.

Как подавать трайфл

Украсьте десерт палочками корицы и листиками мяты. Перед подачей трайфл можно охладить, а можно есть сразу после приготовления.

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