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Быстрый трайфл с карамелизированными яблоками и орехами

Рецепт зимнего десерта от Даши Малаховой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:15
Трайфл с яблоками
Трайфл с яблоками
Фото: Depositphotos

Трайфл — один из самых красивых и вкусных английских десертов. В классическом варианте его готовят из фруктов, бисквита, крема и сливок.

Смотрите видео, как приготовить трайфл на Новый год и Рождество:

Предлагаем вам упрощенный, "зимний" рецепт трайфла – с карамелизированными яблоками, песочным печеньем, орехами и сливочным сыром.

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Трайфл с яблоками

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 237 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 150 г сыра маскарпоне
  • 1-2 красных сладких яблока
  • 50 г песочного печенья
  • 20 г сливочного масла
  • 1 ч. л. растительного масла
  • Корица
  • Сахар
  • Горсть фундука или грецких орехов

Способ приготовления:

  1. Почистите яблоки, удалите середину и нарежьте средними кусочками.
  2. На разогретую сковородку добавьте по чайной ложке растительного и сливочного масла. Обжарьте яблоки, добавив сахар и корицу по вкусу.
  3. Затем добавьте орешки и половину раскрошенного печенья. Еще немного обжарьте и можно выключать.
  4. Приготовьте крем – взбейте миксером сыр маскарпоне и сливки.
  5. Разложите по стаканам. Положите на дно стакана печенье, которое вы не обжаривали, далее крем и яблочную смесь.

Как подавать трайфл

Украсьте десерт палочками корицы и листиками мяты. Перед подачей трайфл можно охладить, а можно есть сразу после приготовления.

Напомним, ранее мы писали, как сделать творожный трайфл с бананами и кофе. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить черничный чизкейк в стаканчиках по рецепту Гордона Рамзи.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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