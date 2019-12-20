Быстрый творожный десерт с малиной и медом

Рецепт от кондитера Александра Селезнева

Десерт с малиной и творогом Фото: Depositphotos

Творожные десерты любят как взрослые, так и дети. Творог хорошо сочетается с любыми фруктами, ягодами и мюсли.

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Известный кондитер Александр Селезнев готовит полезный творожный десерт с сорбетом из малины, медом и мюсли. Его можно подавать на завтрак или как завершение обеда или ужина.

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Творожный десерт "Малиновые облака"

Время приготовления:

15 минут + время на замораживание

Калорийность:

195 ккал на 100 г

Ингредиенты:

150 г творога 9%

Мед – по вкусу

150 г малины

1/2 ч.л. ванильного сахара

Мюсли – по вкусу

Способ приготовления:

Взбить творог с медом до однородной массы. Для аромата добавить ванильный сахар или ванилин на кончике ножа. Отсадить треть готового крема в стаканы. Малиновый сорбет приготовить с помощью соковыжималки. Готовое малиновое пюре заморозить, выложить сорбет в бокалы на крем. Выровнять. Еще один слой крема выложить сверху. Поверх крема насыпать слой мюсли. Сверху еще немного крема. Украсить десерт свежей малиной.

Полезные советы

Творог можно взять любой жирности по вкусу;

Вместо меда можно использовать сахар;

Подавать десерт можно в фужерах или бокалах.

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