Быстрый творожный десерт с малиной и медом
Рецепт от кондитера Александра Селезнева
Творожные десерты любят как взрослые, так и дети. Творог хорошо сочетается с любыми фруктами, ягодами и мюсли.
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Известный кондитер Александр Селезнев готовит полезный творожный десерт с сорбетом из малины, медом и мюсли. Его можно подавать на завтрак или как завершение обеда или ужина.
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Творожный десерт "Малиновые облака"
Время приготовления:
- 15 минут + время на замораживание
Калорийность:
- 195 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 150 г творога 9%
- Мед – по вкусу
- 150 г малины
- 1/2 ч.л. ванильного сахара
- Мюсли – по вкусу
Способ приготовления:
- Взбить творог с медом до однородной массы.
- Для аромата добавить ванильный сахар или ванилин на кончике ножа.
- Отсадить треть готового крема в стаканы.
- Малиновый сорбет приготовить с помощью соковыжималки. Готовое малиновое пюре заморозить, выложить сорбет в бокалы на крем.
- Выровнять. Еще один слой крема выложить сверху. Поверх крема насыпать слой мюсли. Сверху еще немного крема.
- Украсить десерт свежей малиной.
Полезные советы
- Творог можно взять любой жирности по вкусу;
- Вместо меда можно использовать сахар;
- Подавать десерт можно в фужерах или бокалах.
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Источник: Сегодня