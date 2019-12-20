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Быстрый творожный десерт с малиной и медом

Рецепт от кондитера Александра Селезнева

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:16
Десерт с малиной и творогом
Десерт с малиной и творогом
Фото: Depositphotos

Творожные десерты любят как взрослые, так и дети. Творог хорошо сочетается с любыми фруктами, ягодами и мюсли.

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Известный кондитер Александр Селезнев готовит полезный творожный десерт с сорбетом из малины, медом и мюсли. Его можно подавать на завтрак или как завершение обеда или ужина.

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Творожный десерт "Малиновые облака"

Время приготовления:

  • 15 минут + время на замораживание

Калорийность:

  • 195 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 150 г творога 9%
  • Мед – по вкусу
  • 150 г малины
  • 1/2 ч.л. ванильного сахара
  • Мюсли – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Взбить творог с медом до однородной массы.
  2. Для аромата добавить ванильный сахар или ванилин на кончике ножа.
  3. Отсадить треть готового крема в стаканы.
  4. Малиновый сорбет приготовить с помощью соковыжималки. Готовое малиновое пюре заморозить, выложить сорбет в бокалы на крем.
  5. Выровнять. Еще один слой крема выложить сверху. Поверх крема насыпать слой мюсли. Сверху еще немного крема.
  6. Украсить десерт свежей малиной.

Полезные советы

  • Творог можно взять любой жирности по вкусу;
  • Вместо меда можно использовать сахар;
  • Подавать десерт можно в фужерах или бокалах.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить трайфл с малиной и апельсином от Джейми Оливером.

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Источник: Сегодня
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