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Чахохбили на гриле: пошаговый рецепт грузинского блюда от Григория Германа

Сегодня, 10:27

Подавать чахохбили принято в глиняной посуде. А запивать его нужно белым виноградным вином, разлитым в кувшины

Чахохбили – это грузинский рецепт приготовления курицы на сковороде. Но если сделать чахохбили на открытом огне, чтобы появился аромат копчености, получится еще вкуснее. Пошаговый рецепт блюда от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Чахохбили на гриле

Чахохбили на гриле
Чахохбили на гриле
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1 тушка курицы
  • 100 г сливочного масла
  • 5 помидоров
  • 3 зубчика чеснока
  • 2 луковицы
  • 1 перец чили
  • 3 ст.л. растительного масла
  • 1 лимон
  • Петрушка
  • Базилик
  • Сахар
  • Кинза
  • Сванская соль
  • Хмели-сунели

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Способ приготовления:

  1. Курицу разделайте на порционные куски. Должно получиться два крыла, две голени, два бедрышка и два филе.
  2. Поставьте сковороду на мангал, разогрейте в ней растительное масло, а затем добавьте кусочек сливочного.
  3. Обжарьте курицу до румяной корочки.
  4. Лук очистите. Часть нарежьте кубиками, часть – полукольцами. Добавьте к курице.
  5. Помидоры крупно нарежьте, добавьте в сковороду.
  6. Перец чили измельчите, удалив семена. Добавьте в сковороду.
  7. Очищенный чеснок порубите слайсами, добавьте к остальным ингредиентами вместе со специями и сванской солью. Влейте лимонный сок, добавьте сахар по вкусу и кусочек сливочного масла.
  8. Порубите зелень, посыпьте готовое блюдо. Подавайте чахохбили на стол.

На заметку

Сванская соль – это соль, смешанная со специями. Из знакомых нам пряностей в ней есть тархун и чеснок.

Более детально – смотрите в сюжете:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить грузинские хачапури, а также рассказывали, как сварить суп лобио.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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Источник: Сегодня
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