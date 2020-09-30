Чахохбили на гриле: пошаговый рецепт грузинского блюда от Григория Германа
Подавать чахохбили принято в глиняной посуде. А запивать его нужно белым виноградным вином, разлитым в кувшины
Чахохбили – это грузинский рецепт приготовления курицы на сковороде. Но если сделать чахохбили на открытом огне, чтобы появился аромат копчености, получится еще вкуснее. Пошаговый рецепт блюда от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.
Чахохбили на гриле
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1 тушка курицы
- 100 г сливочного масла
- 5 помидоров
- 3 зубчика чеснока
- 2 луковицы
- 1 перец чили
- 3 ст.л. растительного масла
- 1 лимон
- Петрушка
- Базилик
- Сахар
- Кинза
- Сванская соль
- Хмели-сунели
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Способ приготовления:
- Курицу разделайте на порционные куски. Должно получиться два крыла, две голени, два бедрышка и два филе.
- Поставьте сковороду на мангал, разогрейте в ней растительное масло, а затем добавьте кусочек сливочного.
- Обжарьте курицу до румяной корочки.
- Лук очистите. Часть нарежьте кубиками, часть – полукольцами. Добавьте к курице.
- Помидоры крупно нарежьте, добавьте в сковороду.
- Перец чили измельчите, удалив семена. Добавьте в сковороду.
- Очищенный чеснок порубите слайсами, добавьте к остальным ингредиентами вместе со специями и сванской солью. Влейте лимонный сок, добавьте сахар по вкусу и кусочек сливочного масла.
- Порубите зелень, посыпьте готовое блюдо. Подавайте чахохбили на стол.
На заметку
Сванская соль – это соль, смешанная со специями. Из знакомых нам пряностей в ней есть тархун и чеснок.
Более детально – смотрите в сюжете:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить грузинские хачапури, а также рассказывали, как сварить суп лобио.
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