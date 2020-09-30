Чахохбили на гриле: пошаговый рецепт грузинского блюда от Григория Германа

Подавать чахохбили принято в глиняной посуде. А запивать его нужно белым виноградным вином, разлитым в кувшины

Чахохбили – это грузинский рецепт приготовления курицы на сковороде. Но если сделать чахохбили на открытом огне, чтобы появился аромат копчености, получится еще вкуснее. Пошаговый рецепт блюда от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Чахохбили на гриле

Чахохбили на гриле Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1 тушка курицы

100 г сливочного масла

5 помидоров

3 зубчика чеснока

2 луковицы

1 перец чили

3 ст.л. растительного масла

1 лимон

Петрушка

Базилик

Сахар

Кинза

Сванская соль

Хмели-сунели

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Способ приготовления:

Курицу разделайте на порционные куски. Должно получиться два крыла, две голени, два бедрышка и два филе. Поставьте сковороду на мангал, разогрейте в ней растительное масло, а затем добавьте кусочек сливочного. Обжарьте курицу до румяной корочки. Лук очистите. Часть нарежьте кубиками, часть – полукольцами. Добавьте к курице. Помидоры крупно нарежьте, добавьте в сковороду. Перец чили измельчите, удалив семена. Добавьте в сковороду. Очищенный чеснок порубите слайсами, добавьте к остальным ингредиентами вместе со специями и сванской солью. Влейте лимонный сок, добавьте сахар по вкусу и кусочек сливочного масла. Порубите зелень, посыпьте готовое блюдо. Подавайте чахохбили на стол.

На заметку

Сванская соль – это соль, смешанная со специями. Из знакомых нам пряностей в ней есть тархун и чеснок.

Более детально – смотрите в сюжете:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить грузинские хачапури, а также рассказывали, как сварить суп лобио.

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