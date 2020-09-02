Чем может быть опасна лишняя кружка чая

Лишняя кружка чая может вызвать ряд неприятных симптомов

Несмотря на то, что чай считается полезным напитком, в день безопасно выпивать всего две-три чашки. Лишняя порция может спровоцировать ряд неприятных симптомов, сообщает радио Sputnik.

Например, из-за высокого уровня кофеина чай способен привести к проблемам засыпания. Также напиток может вызвать зависимость.

В день безопасно выпивать две-три чашки чая Фото: freepik.com

Помимо того, лишняя кружка чая может стать причиной снижения концентрации железа в организме, плохо повлиять на состояние тканей пищеварительного тракта, что ученые объясняют содержанием дубильных веществ. Вдобавок чай может спровоцировать ощущение изжоги, замедлив выход еды из желудка.

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Еще одна особенность чая – мочегонный эффект, что может негативно повлиять на баланс жидкости в организме. После чая медики считают правильным выпивать стакан простой воды.

Также стоит помнить, что крепко заваренный черный чай может привести к потемнению зубной эмали. Этот напиток вредит естественной белизне зубов больше, чем черный кофе и даже курение.

Противопоказаниями к употреблению черного чая являются:

тахикардия, повышенное давление;

болезни глаз, связанные с давлением, например, глаукома. Дело в том что черный чай может повышать внутриглазное давление;

прием таблеток, особенно содержащих кофеин.

Смотрите видео, как выбрать качественный чай:

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Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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