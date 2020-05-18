Чем полезен шпинат для здоровья: ответ диетолога Светланы Фус

Шпинат особенно важен для беременных и спортсменов

Шпинат – очень полезный, но не слишком популярный листовой овощ. У нас его используют не часто, и зря. Французы называют шпинат "метлой для желудка". Добавляя в меню эту зелень, вы повысите питательную ценность рациона и получите пользу для организма.

О преимуществах шпината для здоровья, а также о том, кому его употреблять не стоит, рассказала диетолог Светлана Фус в посте на своей странице в Instagram.

Сырой шпинат: польза для здоровья

Сырой шпинат богат клетчаткой и витаминами Фото: Depositphotos

Шпинат содержит множество питательных и полезных веществ: хлорофилл, бета каротин, фолиевую кислоту, Витамин Е, С, К, РР, группы В, а также калий, фосфор, магний, медь, цинк, железо. Кстати, когда в организме недостаточный запас железа, витамина В12 или фолиевой кислоты, может возникнуть железодефицитная анемия. ⠀

Часто в зоне риска находятся беременные. Дефицит железа затрагивает не только организм женщин, но влияет и на развитие плода.⠀ Читайте также: Как приготовить шпинат на гарнир: три необычных рецепта

Свежие листья шпината богаты несколькими важными антиоксидантами- бета-каротином и витамином C, а также полифенольными антиоксидантами, лютеином, зеаксантином и бета-каротином. Все вместе эти соединения являются поглотителями свободных радикалов, которые играют свою роль в процессе старения и развития различных заболеваний.⠀

Шпинат, как и любая другая зелень, добавляет в наш рацион вещества, которые нормализуют состояние сосудов, влияют на процессы кроветворения, обладают антиоксидантным и противоопухолевым действием.⠀

Вред шпината для здоровья

Наше питание должно быть разнообразным. Поэтому одного шпината, как источника железа, недостаточно, чтобы сбалансировать рацион.⠀

Диетолог Светлана Фус Фото: instagram.com/dietolog.fus

Следует помнить о том, любой продукт может негативно влиять на здоровье, если есть его регулярно в больших количествах, поэтому Светлана Фус рекомендует употреблять шпинат 2-3 раза в неделю. Также стоит отметить, что шпинат содержит щавелевую кислоту, которая противопоказана людям с заболеваниями почек и при подагре.

Как есть шпинат сырым: рецепты

В сыром виде шпинат чаще всего используют для приготовления салатов и напитков в блендере. Мы расскажем, как сделать богатый железом салат и смузи для очищения организма.

Витаминный салат из шпината с яблоком

Салат из шпината с яблоком Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

2 зеленых яблока

Горсть свежего молодого шпината

30 г грецких орехов

2 стебля сельдерея

50 мл натурального йогурта или сметаны

1 ст. ложка горчицы в зернах

Оливковое масло

Перец

Способ приготовления:

Удалить сердцевину у яблок и нарезать их кубиками. Добавить листья шпината и тонко нарезанный стебель сельдерея. Орехи измельчить в кофемолке и добавить в салат вместе с горчицей в зернах. Заправить небольшим количеством оливкового масла и сметаны. Перемешать и приправить черным перцем.

Смузи из шпината с яблоком и киви

Зеленый смузи: фото Фото: freepik.com

Ингредиенты:

200 мл бутилированной воды

2 киви

1 банан

Горсть свежего шпината

1 ст.л. семян чиа

1 горсть орехов кешью

3 веточки свежего базилика

Способ приготовления:

Киви и банан очистить и нарезать кружочками, шпинат промыть и обсушить. Сложить в стакан блендера киви, банан, огурец, базилик и шпинат. Влить часть воды и взбить. Постепенно небольшими частями добавлять воду до получения нужной консистенции.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие масла лучше добавлять в еду по рекомендациям Светланы Фус.

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