Чем полезен шпинат для здоровья: ответ диетолога Светланы Фус
Шпинат особенно важен для беременных и спортсменов
Шпинат – очень полезный, но не слишком популярный листовой овощ. У нас его используют не часто, и зря. Французы называют шпинат "метлой для желудка". Добавляя в меню эту зелень, вы повысите питательную ценность рациона и получите пользу для организма.
О преимуществах шпината для здоровья, а также о том, кому его употреблять не стоит, рассказала диетолог Светлана Фус в посте на своей странице в Instagram.
- Шпинат содержит множество питательных и полезных веществ: хлорофилл, бета каротин, фолиевую кислоту, Витамин Е, С, К, РР, группы В, а также калий, фосфор, магний, медь, цинк, железо. Кстати, когда в организме недостаточный запас железа, витамина В12 или фолиевой кислоты, может возникнуть железодефицитная анемия. ⠀
- Часто в зоне риска находятся беременные. Дефицит железа затрагивает не только организм женщин, но влияет и на развитие плода.⠀
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- Свежие листья шпината богаты несколькими важными антиоксидантами- бета-каротином и витамином C, а также полифенольными антиоксидантами, лютеином, зеаксантином и бета-каротином. Все вместе эти соединения являются поглотителями свободных радикалов, которые играют свою роль в процессе старения и развития различных заболеваний.⠀
- Шпинат, как и любая другая зелень, добавляет в наш рацион вещества, которые нормализуют состояние сосудов, влияют на процессы кроветворения, обладают антиоксидантным и противоопухолевым действием.⠀
Наше питание должно быть разнообразным. Поэтому одного шпината, как источника железа, недостаточно, чтобы сбалансировать рацион.⠀
Следует помнить о том, любой продукт может негативно влиять на здоровье, если есть его регулярно в больших количествах, поэтому Светлана Фус рекомендует употреблять шпинат 2-3 раза в неделю. Также стоит отметить, что шпинат содержит щавелевую кислоту, которая противопоказана людям с заболеваниями почек и при подагре.
В сыром виде шпинат чаще всего используют для приготовления салатов и напитков в блендере. Мы расскажем, как сделать богатый железом салат и смузи для очищения организма.
Витаминный салат из шпината с яблоком
Ингредиенты:
- 2 зеленых яблока
- Горсть свежего молодого шпината
- 30 г грецких орехов
- 2 стебля сельдерея
- 50 мл натурального йогурта или сметаны
- 1 ст. ложка горчицы в зернах
- Оливковое масло
- Перец
Способ приготовления:
- Удалить сердцевину у яблок и нарезать их кубиками. Добавить листья шпината и тонко нарезанный стебель сельдерея.
- Орехи измельчить в кофемолке и добавить в салат вместе с горчицей в зернах.
- Заправить небольшим количеством оливкового масла и сметаны.
- Перемешать и приправить черным перцем.
Смузи из шпината с яблоком и киви
Ингредиенты:
- 200 мл бутилированной воды
- 2 киви
- 1 банан
- Горсть свежего шпината
- 1 ст.л. семян чиа
- 1 горсть орехов кешью
- 3 веточки свежего базилика
Способ приготовления:
- Киви и банан очистить и нарезать кружочками, шпинат промыть и обсушить.
- Сложить в стакан блендера киви, банан, огурец, базилик и шпинат. Влить часть воды и взбить.
- Постепенно небольшими частями добавлять воду до получения нужной консистенции.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие масла лучше добавлять в еду по рекомендациям Светланы Фус.
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