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Чем полезен шпинат для здоровья: ответ диетолога Светланы Фус

Шпинат особенно важен для беременных и спортсменов

Ирина Павлина
Сегодня, 15:07

Шпинат – очень полезный, но не слишком популярный листовой овощ. У нас его используют не часто, и зря. Французы называют шпинат "метлой для желудка". Добавляя в меню эту зелень, вы повысите питательную ценность рациона и получите пользу для организма.

О преимуществах шпината для здоровья, а также о том, кому его употреблять не стоит, рассказала диетолог Светлана Фус в посте на своей странице в Instagram.

Сырой шпинат: польза для здоровья

Сырой шпинат богат клетчаткой и витаминами
Сырой шпинат богат клетчаткой и витаминами
Фото: Depositphotos

  • Шпинат содержит множество питательных и полезных веществ: хлорофилл, бета каротин, фолиевую кислоту, Витамин Е, С, К, РР, группы В, а также калий, фосфор, магний, медь, цинк, железо. Кстати, когда в организме недостаточный запас железа, витамина В12 или фолиевой кислоты, может возникнуть железодефицитная анемия. ⠀
  • Часто в зоне риска находятся беременные. Дефицит железа затрагивает не только организм женщин, но влияет и на развитие плода.⠀
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  • Свежие листья шпината богаты несколькими важными антиоксидантами- бета-каротином и витамином C, а также полифенольными антиоксидантами, лютеином, зеаксантином и бета-каротином. Все вместе эти соединения являются поглотителями свободных радикалов, которые играют свою роль в процессе старения и развития различных заболеваний.⠀
  • Шпинат, как и любая другая зелень, добавляет в наш рацион вещества, которые нормализуют состояние сосудов, влияют на процессы кроветворения, обладают антиоксидантным и противоопухолевым действием.⠀

Вред шпината для здоровья

Наше питание должно быть разнообразным. Поэтому одного шпината, как источника железа, недостаточно, чтобы сбалансировать рацион.⠀

Диетолог Светлана Фус
Диетолог Светлана Фус
Фото: instagram.com/dietolog.fus

Следует помнить о том, любой продукт может негативно влиять на здоровье, если есть его регулярно в больших количествах, поэтому Светлана Фус рекомендует употреблять шпинат 2-3 раза в неделю. Также стоит отметить, что шпинат содержит щавелевую кислоту, которая противопоказана людям с заболеваниями почек и при подагре.

Как есть шпинат сырым: рецепты

В сыром виде шпинат чаще всего используют для приготовления салатов и напитков в блендере. Мы расскажем, как сделать богатый железом салат и смузи для очищения организма.

Витаминный салат из шпината с яблоком

Салат из шпината с яблоком
Салат из шпината с яблоком
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 2 зеленых яблока
  • Горсть свежего молодого шпината
  • 30 г грецких орехов
  • 2 стебля сельдерея
  • 50 мл натурального йогурта или сметаны
  • 1 ст. ложка горчицы в зернах
  • Оливковое масло
  • Перец

Способ приготовления:

  1. Удалить сердцевину у яблок и нарезать их кубиками. Добавить листья шпината и тонко нарезанный стебель сельдерея.
  2. Орехи измельчить в кофемолке и добавить в салат вместе с горчицей в зернах.
  3. Заправить небольшим количеством оливкового масла и сметаны.
  4. Перемешать и приправить черным перцем.

Смузи из шпината с яблоком и киви

Зеленый смузи: фото
Зеленый смузи: фото
Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • 200 мл бутилированной воды
  • 2 киви
  • 1 банан
  • Горсть свежего шпината
  • 1 ст.л. семян чиа
  • 1 горсть орехов кешью
  • 3 веточки свежего базилика

Способ приготовления:

  1. Киви и банан очистить и нарезать кружочками, шпинат промыть и обсушить.
  2. Сложить в стакан блендера киви, банан, огурец, базилик и шпинат. Влить часть воды и взбить.
  3. Постепенно небольшими частями добавлять воду до получения нужной консистенции.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие масла лучше добавлять в еду по рекомендациям Светланы Фус.

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Источник: Сегодня
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