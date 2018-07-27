Черная еда: ТОП-3 блюда в угольном цвете

Дегустируем черные бургеры, пасту и мороженое

"События" на Телеканале Украина

Разные на цвет, разные на вкус. В Украине огромную популярность приобретает новый гастрономический тренд – еда черного цвета. Телеведущий Александр Скичко устроил дегустацию и рассказал, какая она на вкус.

Он признается: еда черного цвета сейчас такая модная, что ее можно найти даже дома. "Я встречал сыр черного цвета у себя в холодильнике, но он был просто просроченный", – пошутил ведущий.

Самое популярное черное блюдо – бургер. "Ммм .... это очень вкусно. Это никоим образом не отличается от белого бургера, но это очень вкусно, правда", – поделился впечатлениями Александр.

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А вот итальянская паста, которая расположилась на втором месте "черного" топа, телеведущего не впечатлила: "Я попробую, а вдруг она отличается ... Черная паста – как белая паста, абсолютно никакой разницы".

Замыкает тройку самых популярных "черных" блюд мороженое. "Если честно, черное мороженое выглядит не очень. Такое ощущение, что ребенок шел с мороженым, оно упало в лужу, а ты поднял и говоришь: "Ну не пропадать добру, и съел". Попробуем. Это что-то очень необычное", – рассказал Скичко.

Необычный цвет у десерта получается благодаря активированному углю, раскрыл секрет шеф-повар Максим Любиев. "Он чаще есть на рынке. Его легче найти в нужном количестве, которое неоходимо для такого объемного производства, его намного выгодней и дешевле использовать", – рассказал Максим.

Кулинар успокаивает: количество черного угля в мороженом минимальное, поэтому здоровью не навредит. А вот чтобы тесто получилось темным – в него добавляют чернила каракатицы. Этот краситель тоже натуральный и безопасный. Но недешевый. Пол-литра стоит от восьмисот до тысячи гривен!

"Всего 50 г красителя хватит, чтобы сделать сто черных булочек для бургеров", – раскрыл секрет шеф.

Если же такая экзотика вам не по душе, Александр Скичко советует вернуться к аутентичным украинским блюдам. "Черный хлеб с салом – это просто что-то невероятное", – считает ведущий.

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