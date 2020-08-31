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Черника: почему стоит включить эту ягоду в свое меню

Сегодня, 13:03

Темно-синие ягоды черники обладают многими полезными свойствами

Черника – одна из самых полезных летних ягод. Ее можно есть с сахаром, сметаной, в отваре или в чае. Даже сушеная или замороженная черника не теряет своих полезных свойств. Но ягода – не панацея.

"На самом деле, в плодах черники нет высокого содержания витаминов, кроме аскорбиновой кислоты (в 100 г — 46,9% суточной нормы) и витамина К (филлохинон) (соответственно – 16,1%)", – пишет известный диетолог Светлана Фус в своем Instagram.

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И вопреки устоявшемуся мнению, в составе черники невысокое содержание каротиноидов, в том числе — лютеина и его изомера зеаксантина (в 100 г — всего 1,3% суточной нормы). Гораздо больше лютеина содержат 100 г кабачков — 35,4% от суточной потребности, в 100 г патиссонов — 25%, а в 100 г огурцов 38,3% его суточной нормы. ⁣⁣

Чем полезна черника

Черника богата витамином С
Черника богата витамином С
Фото: Depositphotos

Наиболее важным компонентом этих темно-синих ягод являются полифенолы, а именно антоцианы, которые придают ягоде насыщенный темно-синий цвет. Это мощные антиоксиданты. Они защищают коллаген, уменьшают воспаление, "борются" с морщинами и тусклым цветом лица.

Кроме того, весь состав ягод черники снижает риск развития заболеваний нервной системы, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также имеет гиполипидемические, иммуномодулирующие и гепатопротекторные свойства.⁣⁣⠀

Смотрите видео, чем хороша черника:

Еще в состав побегов этой ягоды входит гликозид миртилин — вещество, действующее по принципу инсулина, который уменьшает содержание сахара в крови. Поэтому побеги черники входят в состав многих противодиабетических сборов. Благодаря дубильным веществам, их вязким свойствам, чернику используют при остром и хроническом расстройстве функций пищеварительного тракта.

Кроме того, в чернике есть йод, железо, марганец и кремний. Их содержание не очень высоко, но при сбалансированном и разнообразном составе рациона питания, черника будет добавлять свой вклад в общее поступление этих элементов в наш организм.

Сколько можно есть черники в день

Полезна как свежая, так и замороженная черника
Полезна как свежая, так и замороженная черника
Фото: Depositphotos

"200−250 г черники можно съедать, если нормально переносите. Но все хорошо в меру, не забывайте о разнообразии в питании. Кроме того, здорово замораживать ягоды, чтобы запастись ими и зимой также иметь этот ценный продукт в своем рационе. Это гораздо вкуснее и полезнее, чем таблетки", – говорит Светлана Фус.

Напомним, ранее мы делились рецептом витаминного черничного смузи с медом, а также писали, как сделать черничное варенье с мятой.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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Источник: Сегодня
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