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Черный чай: польза и вред для здоровья

Влияние черного чая на организм

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:15
Черный чай обладает тонизирующими свойствами
Черный чай обладает тонизирующими свойствами
Фото: freepik.com

Помимо воды, черный чай является одним из самых популярных напитков в мире. Его приготовление занимает всего несколько минут. Напиток обладает ярко выраженным вкусом и содержит больше кофеина, чем другие чаи.

Смотрите видео, как выбрать качественный чай:

Черный чай также имеет массу преимуществ для здоровья, так как содержит антиоксиданты и соединения, которые помогают уменьшить воспаление в организме. Его калорийность – всего 1 ккал на 100 г.

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Польза черного чая для здоровья

Чай в пакетах считается менее качественным
Чай в пакетах считается менее качественным
Фото: freepik.com

  • Черный чай содержит группу полифенолов, которые имеют антиоксидантные свойства. Потребление антиоксидантов помогает снизить риск хронических заболеваний и улучшить общее состояние здоровья;
  • Черный чай включает флавоноиды, полезные для здоровья сердца. Исследования показали, что регулярное употребление черного чая помогает снизить риск сердечных заболеваний;
  • Черный чай снижает уровень "плохого" холестерина в крови, таким образом защищая от сердечно-сосудистых заболеваний;
  • Регулярно употребляя черный чай, можно улучшить здоровье кишечника и повысить иммунитет. Это произойдет благодаря полифенолам и антимикробным свойствам напитка;
  • Высокое кровяное давление может вызвать ряд осложнений со здоровьем. Регулярное употребление черного чая помогает снизить систолическое и диастолическое артериальное давление, но результаты исследований неоднозначны;
  • Инсулин – это гормон, который выделяется при потреблении сахара. Черный чай – отличный несладкий напиток, который помогает снизить уровень сахара в крови;
  • Исследования показали, что черный чай помогает снизить риск инсульта;
  • Черный чай содержит полифенолы, которые помогают бороться с раковыми клетками в организме. Хотя употребление черного чая не излечит рак, оно может помочь уменьшить развитие раковых клеток;
  • Черный чай помогает улучшить концентрацию внимания благодаря содержанию кофеина и аминокислоты под названием L-теанин.

Вред черного чая для здоровья

Как выбрать чай
Как выбрать чай
Фото: Pixabay

В день безопасно выпивать три-четыре чашки напитка. Противопоказаниями к употреблению черного чая являются:

  • тахикардия, повышенное давление;
  • болезни глаз, связанные с давлением, например, глаукома. Дело в том что черный чай может повышать внутриглазное давление;
  • прием таблеток, особенно содержащих кофеин;
  • черный чай, выпитый натощак, может вызвать проблемы с ЖКТ, в частности спровоцировать спазмы и колики.

Также помните, что крепко заваренный черный чай может привести к потемнению зубной эмали. Этот напиток вредит естественной белизне зубов больше, чем черный кофе и даже курение.

Во время беременности и лактации уменьшите употребление черного чая до двух чашек в день и не заваривайте его очень крепким.

Напомним, ранее мы писали о пользе и вред кофе с молоком. "Сегодня" также делились рецептом фруктового чая с пряностями.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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Источник: Сегодня
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