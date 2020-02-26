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Четыре мифа о кухонных губках, которые стоит развенчать

О чем говорит цвет кухонной губки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:04

Покупая губку, мы вроде бы ничем не рискуем и особо не задумываемся над выбором. Но нельзя забывать, что она находится в непосредственном контакте с посудой, а значит, и с продуктами питания.

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Стандартная губка для мытья посуды состоит из двух частей. Мягкая – это поролон, и жесткая – скотч-брайт. Последняя – совершенно натуральная, в отличие от поролона. Именно эта абразивная часть может справиться со стойкими загрязнениями посуды. Но, оказывается, все зависит от цвета. Самый жесткий скотч-брайт – зеленый, затем идет красный, а желтый – самый мягкий.

Если о разнице между цветом губок мало кто знает, то о возможных опасностях, которые скрывает кухонная утварь, слышали все.

Мифы о кухонных губках

  • Говорят, чем жестче губка, тем опаснее краска, которой ее окрашивают. Но, на самом деле, это миф, ведь их делают из одного материала.
  • Второй миф – эта краска токсичная. Но и его ученые развеивают. Даже полностью синтетическая краска через губку никак не может попасть в организм человека.
  • Третий миф – чем дороже губка, тем она качественнее. На самом деле, тратить много денег на губки для мытья посуды не стоит. Специальные "детские" или "натуральные" – все эти названия лишь маркетинговый ход, ведь все они – гипоаллергенны.
  • Четвертый миф – в губке для мытья посуды есть много вредных бактерий. На самом деле, бактериям нужно время для размножения. И чтобы их количество могло угрожать здоровью человека, губкой нужно не пользоваться как минимум месяц. А вот за сутки они там точно не появятся.

Но эксперты все же советуют следующее:

  • Менять губки раз в две недели или чаще;
  • Использовать несколько губок для разной посуды;
  • Тщательно выбирать именно моющее средство, ведь из-за него у ребенка может появиться аллергия, а не от губки для посуды.

Напомним, ранее мы рассказывали, как не заболеть от кондиционера. "Сегодня" также объясняли, зачем отрезать уголок у кухонной губки.

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Источник: Сегодня
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