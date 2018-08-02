Четыре рецепта баклажанных рулетиков с сыром

Рулетики из баклажанов – одна из самых популярных летних закусок

Рулетики из баклажанов с сыром Фото: depositphotos.com

Баклажаны отличаются полезными свойствами, к тому же они очень вкусны и питательны. Попробуйте приготовить из них рулетики с сыром. Такое блюдо можно подать на праздничный стол в качестве закуски.



Рецепт рулетиков из баклажанов с сыром

Рулетики из баклажанов с сыром и чесноком Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

2 баклажана

4 яйца

200 г сыра

3 зубчика чеснока

4 ст. ложки майонеза

растительное масло, соль – по вкусу

Рецепт приготовления:

Вымойте баклажаны, удалите плодоножки, по желанию очистите от кожуры и нарежьте вдоль полосками толщиной 5 мм. Посолите их и оставьте в миске на 10-20 минут, чтобы впиталась соль. Разогрейте сковородку с растительным маслом. Положите полоски баклажанов и обжарьте с каждой стороны до золотистого цвета. Выложите их на бумажное полотенце для удаления излишков масла. Сделайте начинку. Натрите на терке отваренные яйца, а затем сыр. Очищенные зубчики чеснока пропустите через пресс. Смешайте ингредиенты с майонезом, посолите по вкусу. Сделайте рулетики из полосок баклажана. Выложите ложкой начинку на край полоски, сформируйте рулет и уложите на тарелку. Накройте тарелку пищевой пленкой или фольгой, поместите в холодильник на 30 минут. Затем переложите их на блюдо, украсьте зеленью и подайте к столу.

Рецепт рулетиков из баклажанов с сыром и томатами

Баклажанные рулетики с томатами и сыром Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

3 баклажана

200 г феты

2 зубчика чеснока

3 помидора

1 пучок петрушки

соль, растительное масло – по вкусу

Рецепт приготовления:

Помойте баклажаны, срежьте плодоножки. Если овощи старые, очистите их от кожуры. Нарежьте овощи тонкими пластинами и обжарьте с двух сторон в сковородке, разогретой с растительным маслом. Затем выложите их на бумажную салфетку или полотенце. Разомните мягкий сыр вилкой, добавьте пропущенный через пресс чеснок и перемешайте. Обдайте помидоры кипятком и снимите с них кожицу, нарежьте их тонкими ломтиками. Намажьте сыр на полоски обжаренных баклажанов, на края положите ломтик помидора, веточку петрушки и заверните в рулетики. Готовые рулетики поместите в холодильник на 20 минут, а затем подайте на стол.

Рецепт баклажанных рулетов с сыром и грецкими орехами

Рулетики с орехами и сыром Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

4 некрупных баклажана

350 г твердого или полутвердого сыра

100 г грецких очищенных орехов

100 г майонеза

3 зубчика чеснока

соль, растительное масло, листья салата – по вкусу

Рецепт приготовления:

Помойте баклажаны, обсушите и нарежьте вдоль на тонкие полоски. Выложите их в миску и пересыпьте каждый слой крупной солью. Оставьте на 15 минут. Затем промойте их под проточной водой и обсушите с помощью бумажного полотенца. Разогрейте сковородку с небольшим количеством растительного масла, обжарьте баклажаны с обеих сторон до готовности, затем выложите на бумажное полотенце для удаления излишков масла. Натрите сыр на мелкой терке, добавьте майонез, измельченные грецкие орехи, чеснок, пропущенный через пресс. Хорошо перемешайте. На края полосок баклажанов выложите по 1 ст. ложке сырно-ореховой пасты и сверните рулетики.

Рецепт баклажанных рулетиков с ветчиной

Рулетики с сыром и ветчиной Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

3 баклажана

3 зубца чеснока

250 г ветчины

2 ст.л. муки

2 ст. молока

150 г сыра

2 ст.л. слив.масла

перец, соль

Рецепт приготовления:

Подготовьте баклажаны, нарежьте их полосками, обжарьте полоски на сковородке. Сделайте начинку: нарежьте ветчину кубиками, натрите сыр на мелкой терке. Нарежьте укроп, выдавите через пресс чеснок, добавьте к ветчине и сыру и все смешайте. На каждую полоску положите начинку, сверните рулетиком, положите их в форму для запекания. Сделайте белый соус. Обжарьте муку на сливочном масле. Влейте молоко тонкой струйкой, постоянно помешивая. Поперчите, посолите и варите до загустения. Полейте рулетики белым соусом, поставьте их на 20 минут в духовку, разогретую до 200°С.

Напомним, ранее мы делились рецептами тушеных баклажанов с овощами. Сайт "Сегодня" также рассказывал, зачем нужно есть баклажаны. Кроме этого, мы сообщали, что баклажаны помогают избавиться от никотиновой зависимости и предотвращают появление морщин.

Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны: