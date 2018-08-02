Четыре рецепта баклажанных рулетиков с сыром
Рулетики из баклажанов – одна из самых популярных летних закусок
Баклажаны отличаются полезными свойствами, к тому же они очень вкусны и питательны. Попробуйте приготовить из них рулетики с сыром. Такое блюдо можно подать на праздничный стол в качестве закуски.
Рецепт рулетиков из баклажанов с сыром
Ингредиенты:
- 2 баклажана
- 4 яйца
- 200 г сыра
- 3 зубчика чеснока
- 4 ст. ложки майонеза
- растительное масло, соль – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Вымойте баклажаны, удалите плодоножки, по желанию очистите от кожуры и нарежьте вдоль полосками толщиной 5 мм.
- Посолите их и оставьте в миске на 10-20 минут, чтобы впиталась соль.
- Разогрейте сковородку с растительным маслом.
- Положите полоски баклажанов и обжарьте с каждой стороны до золотистого цвета.
- Выложите их на бумажное полотенце для удаления излишков масла.
- Сделайте начинку. Натрите на терке отваренные яйца, а затем сыр. Очищенные зубчики чеснока пропустите через пресс. Смешайте ингредиенты с майонезом, посолите по вкусу.
- Сделайте рулетики из полосок баклажана.
- Выложите ложкой начинку на край полоски, сформируйте рулет и уложите на тарелку.
- Накройте тарелку пищевой пленкой или фольгой, поместите в холодильник на 30 минут.
- Затем переложите их на блюдо, украсьте зеленью и подайте к столу.
Рецепт рулетиков из баклажанов с сыром и томатами
Ингредиенты:
- 3 баклажана
- 200 г феты
- 2 зубчика чеснока
- 3 помидора
- 1 пучок петрушки
- соль, растительное масло – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Помойте баклажаны, срежьте плодоножки. Если овощи старые, очистите их от кожуры.
- Нарежьте овощи тонкими пластинами и обжарьте с двух сторон в сковородке, разогретой с растительным маслом. Затем выложите их на бумажную салфетку или полотенце. Разомните мягкий сыр вилкой, добавьте пропущенный через пресс чеснок и перемешайте.
- Обдайте помидоры кипятком и снимите с них кожицу, нарежьте их тонкими ломтиками.
- Намажьте сыр на полоски обжаренных баклажанов, на края положите ломтик помидора, веточку петрушки и заверните в рулетики.
- Готовые рулетики поместите в холодильник на 20 минут, а затем подайте на стол.
Рецепт баклажанных рулетов с сыром и грецкими орехами
Ингредиенты:
- 4 некрупных баклажана
- 350 г твердого или полутвердого сыра
- 100 г грецких очищенных орехов
- 100 г майонеза
- 3 зубчика чеснока
- соль, растительное масло, листья салата – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Помойте баклажаны, обсушите и нарежьте вдоль на тонкие полоски. Выложите их в миску и пересыпьте каждый слой крупной солью. Оставьте на 15 минут.
- Затем промойте их под проточной водой и обсушите с помощью бумажного полотенца.
- Разогрейте сковородку с небольшим количеством растительного масла, обжарьте баклажаны с обеих сторон до готовности, затем выложите на бумажное полотенце для удаления излишков масла.
- Натрите сыр на мелкой терке, добавьте майонез, измельченные грецкие орехи, чеснок, пропущенный через пресс. Хорошо перемешайте.
- На края полосок баклажанов выложите по 1 ст. ложке сырно-ореховой пасты и сверните рулетики.
Рецепт баклажанных рулетиков с ветчиной
Ингредиенты:
- 3 баклажана
- 3 зубца чеснока
- 250 г ветчины
- 2 ст.л. муки
- 2 ст. молока
- 150 г сыра
- 2 ст.л. слив.масла
- перец, соль
Рецепт приготовления:
- Подготовьте баклажаны, нарежьте их полосками, обжарьте полоски на сковородке.
- Сделайте начинку: нарежьте ветчину кубиками, натрите сыр на мелкой терке.
- Нарежьте укроп, выдавите через пресс чеснок, добавьте к ветчине и сыру и все смешайте.
- На каждую полоску положите начинку, сверните рулетиком, положите их в форму для запекания.
- Сделайте белый соус. Обжарьте муку на сливочном масле.
- Влейте молоко тонкой струйкой, постоянно помешивая. Поперчите, посолите и варите до загустения.
- Полейте рулетики белым соусом, поставьте их на 20 минут в духовку, разогретую до 200°С.
Напомним, ранее мы делились рецептами тушеных баклажанов с овощами. Сайт "Сегодня" также рассказывал, зачем нужно есть баклажаны. Кроме этого, мы сообщали, что баклажаны помогают избавиться от никотиновой зависимости и предотвращают появление морщин.
Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны: