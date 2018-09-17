Чили кон карне под крышечками из кукурузного хлеба: рецепт от Найджелы Лоусон
Найджела Лоусон – известная британская телеведущая, ресторанный критик и автор кулинарных книг
Чили кон карне – популярное блюдо мексиканской и техасской кухонь. Название взято из испанского языка и означает буквально "чили с мясом". Оно готовится из мясного фарша, помидоров, острого перца и бобов. Найджела Лоусон запекает чили в духовке под крышечками из кукурузного теста.
Мясное чили с крышечками из кукурузного хлеба
Ингредиенты на 8-10 порций:
Для чили кон карне:
- Лук – 2 средних
- Чеснок – 3 зубчика
- Оливковое масло – 1.5 столовые ложки
- Хлопья сушеного острого перца чили – 1 столовая ложка
- Молотый кориандр – 1 чайная ложка
- Коробочки кардамона – 3 шт .
- Красный (болгарский) перец – 1 шт
- Говяжий фарш – 700 г
- Консервированые помидоры, порезанные – 1 банка (540 мл)
- Кетчуп – 4 столовые ложки
- Томатная паста – 4 столовые ложки
- Вода – 125 мл
- Красная фасоль – 1/2 банки (200-250 мл)
- Красная фасоль со специями и острым перцем, размятая в пюре – 2 банки (по 455 мл)
- Горький порошок какао – 1 столовая ложка
- Соль, перец по вкусу
Для кукурузного хлеба:
- Соль – 3/4 чайной ложки
- Кукурузная мука – 325 г
- Мука – 2 столовые ложки
- Разрыхлитель – 3 чайные ложки
- Кефир или пахта – 375 мл
- Яйца – 2 шт
- Кленовый сироп или мед – 1 столовая ложка
- Растительное масло – 2 столовые ложки
- Сыр чеддер, тертый – 75 г
Рецепт приготовления:
- Лук и чеснок почистить и очень мелко нарезать. Нагреть оливковое масло на большой сковороде (или в большой кастрюле с толстым дном).
- Положить в сковороду смесь лука с чесноком и готовить, пока лук не станет мягким, на среднем огне.
- Коробочки кардамона придавить плоской стороной ножа. Добавить хлопья перца чили, кориандр и кардамон в сковороду к луку и хорошо перемешать.
- Почистить красный болгарский перец от семян и мелко порезать. Добавить красный перец к луку.
- Добавить в сковороду фарш, хорошо разделяя его на маленькие кусочки. Готовить фарш, пока он не подрумянится со всех сторон.
- Добавить к мясу помидоры в собственном соку, все бобы, кетчуп, томатную пасту и воду. Хорошо перемешать. Довести смесь до кипения и добавить какао, перемешать.
- Убавить огонь до минимального и готовить под крышкой около полутора часов. Следите, чтобы смесь не пригорела. Когда чили будет готово, его можно остудить и заморозить или поставить в холодильник на ночь.
- Нагреть духовку до 220 С. Если чили из холодильника, его нужно разогреть.
- Приготовить тесто. В большой миске смешать соль, кукурузную муку, обыкновенную муку и разрыхлитель. В отдельной миске соединить кефир, яйца, кленовый сироп и растительное масло. Добавить жидкие ингредиенты к сухим и размешать до образования теста.
- Отправить чили в большую форму, подходящую для духовки, или в небольшие порционные формочки. Выложить сверху тесто и посыпать тертым сыром.
- Выпекать около 30 минут, пока кукурузный хлеб не подрумянится.
Совет: если вы не хотите готовить кукурузное тесто, возьмите слоеное дрожжевое.
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Источник: "Сегодня"