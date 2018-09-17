Чили кон карне под крышечками из кукурузного хлеба: рецепт от Найджелы Лоусон

Найджела Лоусон – известная британская телеведущая, ресторанный критик и автор кулинарных книг

Чили с хлебными крышечками Фото: depositphotos.com

Чили кон карне – популярное блюдо мексиканской и техасской кухонь. Название взято из испанского языка и означает буквально "чили с мясом". Оно готовится из мясного фарша, помидоров, острого перца и бобов. Найджела Лоусон запекает чили в духовке под крышечками из кукурузного теста.

Мясное чили с крышечками из кукурузного хлеба

Ингредиенты на 8-10 порций:

Для чили кон карне:

Лук – 2 средних

Чеснок – 3 зубчика

Оливковое масло – 1.5 столовые ложки

Хлопья сушеного острого перца чили – 1 столовая ложка

Молотый кориандр – 1 чайная ложка

Коробочки кардамона – 3 шт .

Красный (болгарский) перец – 1 шт

Говяжий фарш – 700 г

Консервированые помидоры, порезанные – 1 банка (540 мл)

Кетчуп – 4 столовые ложки

Томатная паста – 4 столовые ложки

Вода – 125 мл

Красная фасоль – 1/2 банки (200-250 мл)

Красная фасоль со специями и острым перцем, размятая в пюре – 2 банки (по 455 мл)

Горький порошок какао – 1 столовая ложка

Соль, перец по вкусу

Для кукурузного хлеба:

Соль – 3/4 чайной ложки

Кукурузная мука – 325 г

Мука – 2 столовые ложки

Разрыхлитель – 3 чайные ложки

Кефир или пахта – 375 мл

Яйца – 2 шт

Кленовый сироп или мед – 1 столовая ложка

Растительное масло – 2 столовые ложки

Сыр чеддер, тертый – 75 г

Рецепт приготовления:

Лук и чеснок почистить и очень мелко нарезать. Нагреть оливковое масло на большой сковороде (или в большой кастрюле с толстым дном). Положить в сковороду смесь лука с чесноком и готовить, пока лук не станет мягким, на среднем огне. Коробочки кардамона придавить плоской стороной ножа. Добавить хлопья перца чили, кориандр и кардамон в сковороду к луку и хорошо перемешать. Почистить красный болгарский перец от семян и мелко порезать. Добавить красный перец к луку. Добавить в сковороду фарш, хорошо разделяя его на маленькие кусочки. Готовить фарш, пока он не подрумянится со всех сторон. Добавить к мясу помидоры в собственном соку, все бобы, кетчуп, томатную пасту и воду. Хорошо перемешать. Довести смесь до кипения и добавить какао, перемешать. Убавить огонь до минимального и готовить под крышкой около полутора часов. Следите, чтобы смесь не пригорела. Когда чили будет готово, его можно остудить и заморозить или поставить в холодильник на ночь. Нагреть духовку до 220 С. Если чили из холодильника, его нужно разогреть. Приготовить тесто. В большой миске смешать соль, кукурузную муку, обыкновенную муку и разрыхлитель. В отдельной миске соединить кефир, яйца, кленовый сироп и растительное масло. Добавить жидкие ингредиенты к сухим и размешать до образования теста. Отправить чили в большую форму, подходящую для духовки, или в небольшие порционные формочки. Выложить сверху тесто и посыпать тертым сыром. Выпекать около 30 минут, пока кукурузный хлеб не подрумянится.

Совет: если вы не хотите готовить кукурузное тесто, возьмите слоеное дрожжевое.

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