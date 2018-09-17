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Чили кон карне под крышечками из кукурузного хлеба: рецепт от Найджелы Лоусон

Найджела Лоусон – известная британская телеведущая, ресторанный критик и автор кулинарных книг

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:24
Чили с хлебными крышечками Фото: depositphotos.com
Чили с хлебными крышечками Фото: depositphotos.com

Чили кон карне – популярное блюдо мексиканской и техасской кухонь. Название взято из испанского языка и означает буквально "чили с мясом". Оно готовится из мясного фарша, помидоров, острого перца и бобов. Найджела Лоусон запекает чили в духовке под крышечками из кукурузного теста.

Мясное чили с крышечками из кукурузного хлеба

Ингредиенты на 8-10 порций:

Для чили кон карне:

  • Лук – 2 средних 
  • Чеснок – 3 зубчика 
  • Оливковое масло – 1.5 столовые ложки 
  • Хлопья сушеного острого перца чили – 1 столовая ложка
  • Молотый кориандр – 1 чайная ложка 
  • Коробочки кардамона – 3 шт .
  • Красный (болгарский) перец – 1 шт 
  • Говяжий фарш – 700 г 
  • Консервированые помидоры, порезанные – 1 банка (540 мл) 
  • Кетчуп – 4 столовые ложки 
  • Томатная паста – 4 столовые ложки 
  • Вода – 125 мл 
  • Красная фасоль – 1/2 банки (200-250 мл) 
  • Красная фасоль со специями и острым перцем, размятая в пюре – 2 банки (по 455 мл) 
  • Горький порошок какао – 1 столовая ложка 
  • Соль, перец по вкусу

Для кукурузного хлеба:

  • Соль – 3/4 чайной ложки 
  • Кукурузная мука – 325 г 
  • Мука – 2 столовые ложки 
  • Разрыхлитель – 3 чайные ложки 
  • Кефир или пахта – 375 мл 
  • Яйца – 2 шт 
  • Кленовый сироп или мед – 1 столовая ложка 
  • Растительное масло – 2 столовые ложки 
  • Сыр чеддер, тертый – 75 г

Рецепт приготовления:

  1. Лук и чеснок почистить и очень мелко нарезать. Нагреть оливковое масло на большой сковороде (или в большой кастрюле с толстым дном). 
  2. Положить в сковороду смесь лука с чесноком и готовить, пока лук не станет мягким, на среднем огне.
  3. Коробочки кардамона придавить плоской стороной ножа. Добавить хлопья перца чили, кориандр и кардамон в сковороду к луку и хорошо перемешать.
  4. Почистить красный болгарский перец от семян и мелко порезать. Добавить красный перец к луку. 
  5. Добавить в сковороду фарш, хорошо разделяя его на маленькие кусочки. Готовить фарш, пока он не подрумянится со всех сторон.
  6. Добавить к мясу помидоры в собственном соку, все бобы, кетчуп, томатную пасту и воду. Хорошо перемешать. Довести смесь до кипения и добавить какао, перемешать. 
  7. Убавить огонь до минимального и готовить под крышкой около полутора часов. Следите, чтобы смесь не пригорела. Когда чили будет готово, его можно остудить и заморозить или поставить в холодильник на ночь. 
  8. Нагреть духовку до 220 С. Если чили из холодильника, его нужно разогреть.
  9. Приготовить тесто. В большой миске смешать соль, кукурузную муку, обыкновенную муку и разрыхлитель. В отдельной миске соединить кефир, яйца, кленовый сироп и растительное масло. Добавить жидкие ингредиенты к сухим и размешать до образования теста.
  10. Отправить чили в большую форму, подходящую для духовки, или в небольшие порционные формочки. Выложить сверху тесто и посыпать тертым сыром. 
  11. Выпекать около 30 минут, пока кукурузный хлеб не подрумянится. 

Совет: если вы не хотите готовить кукурузное тесто, возьмите слоеное дрожжевое.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тортилья-роллы с курицей, творогом и помидорами от Юлии Высоцкой. Сайт "Сегодня" также рассказывал, как приготовить мексиканские буррито со свининой и овощами.

Смотрите видео, как правильно выбрать мясной фарш:


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Источник: "Сегодня"
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