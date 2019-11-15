Чизкейк из тыквенного пюре и ванильных сырков: рецепт дня

Вкусный осенний чизкейк без выпечки

Чизкейк без выпечки с тыквой Фото: Depositphotos

Для классического чизкейка используется сливочный сыр, но не менее вкусный десерт можно приготовить из ванильных сырков.

Смотрите видео, как выбрать вкусные сырки в глазури:

А чтобы начинка получилась сладкой и ароматной, выбирайте мускатную тыкву.

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Быстрый тыквенный чизкейк с желатином

Время приготовления:

20 минут

Калорийность:

323 ккал на 100 г

Ингредиенты:

720 г пюре из тыквы

300 г миндального печенья

1000 г сливочного масла

100 мл молока

300 г сладких сырков

250 мл сливок 30%

20 г желатина

2 ст. л. меда

1 ст. л. сахарной пудры

Способ приготовления:

Соедините тыквеное пюре с творожными сырками комнатной температуры, добавьте мед и все смешайте миксером на низкой скорости. В небольшой кастрюльке желатин залейте молоком. Когда он набухнет, нагрейте смесь до полного растворения желатина, но не кипятите. Дайте остыть до комнатной температуры. Охлажденные сливки взбейте миксером с сахарной пудрой. Соедините тыквенно-сырковую массу с желатином и аккуратно добавьте взбитые сливки. Миндальное печенье раскрошите в блендере и перемешайте со сливочным маслом и медом. В форму выложите основу – корж из печенья, сверху – начинку. Уберите в холодильник на 6-8 часов.

Как сделать тыквенное пюре

Очистите тыкву от кожуры, волокон и семечек, нарежьте ее крупными кусками. Заверните в фольгу и поставьте на металлический противень.

Отправьте в разогретую до 200 ºС духовку и запекайте до мягкости, около 30 минут. Готовая тыква должна легко протыкаться вилкой.

Остудите тыкву и измельчите ее с помощью блендера в однородное пюре. Переложите в стерилизованную банку или заморозьте в пластиковом контейнере.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тыквенный чизкейк в мультиварке.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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