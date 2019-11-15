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Чизкейк из тыквенного пюре и ванильных сырков: рецепт дня

Вкусный осенний чизкейк без выпечки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:06
Чизкейк без выпечки с тыквой
Чизкейк без выпечки с тыквой
Фото: Depositphotos

Для классического чизкейка используется сливочный сыр, но не менее вкусный десерт можно приготовить из ванильных сырков.

Смотрите видео, как выбрать вкусные сырки в глазури:

А чтобы начинка получилась сладкой и ароматной, выбирайте мускатную тыкву.

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Быстрый тыквенный чизкейк с желатином

Время приготовления:

  • 20 минут

Калорийность:

  • 323 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 720 г пюре из тыквы
  • 300 г миндального печенья
  • 1000 г сливочного масла
  • 100 мл молока
  • 300 г сладких сырков
  • 250 мл сливок 30%
  • 20 г желатина
  • 2 ст. л. меда
  • 1 ст. л. сахарной пудры

Способ приготовления:

  1. Соедините тыквеное пюре с творожными сырками комнатной температуры, добавьте мед и все смешайте миксером на низкой скорости.
  2. В небольшой кастрюльке желатин залейте молоком. Когда он набухнет, нагрейте смесь до полного растворения желатина, но не кипятите. Дайте остыть до комнатной температуры.
  3. Охлажденные сливки взбейте миксером с сахарной пудрой.
  4. Соедините тыквенно-сырковую массу с желатином и аккуратно добавьте взбитые сливки.
  5. Миндальное печенье раскрошите в блендере и перемешайте со сливочным маслом и медом.
  6. В форму выложите основу – корж из печенья, сверху – начинку. Уберите в холодильник на 6-8 часов.

Как сделать тыквенное пюре

  • Очистите тыкву от кожуры, волокон и семечек, нарежьте ее крупными кусками. Заверните в фольгу и поставьте на металлический противень.
  • Отправьте в разогретую до 200 ºС духовку и запекайте до мягкости, около 30 минут. Готовая тыква должна легко протыкаться вилкой.
  • Остудите тыкву и измельчите ее с помощью блендера в однородное пюре. Переложите в стерилизованную банку или заморозьте в пластиковом контейнере.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тыквенный чизкейк в мультиварке.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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