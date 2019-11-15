Чизкейк из тыквенного пюре и ванильных сырков: рецепт дня
Вкусный осенний чизкейк без выпечки
Для классического чизкейка используется сливочный сыр, но не менее вкусный десерт можно приготовить из ванильных сырков.
Смотрите видео, как выбрать вкусные сырки в глазури:
А чтобы начинка получилась сладкой и ароматной, выбирайте мускатную тыкву.
Читайте также:Как сделать чизкейк без выпечки за 15 минут
Быстрый тыквенный чизкейк с желатином
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 323 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 720 г пюре из тыквы
- 300 г миндального печенья
- 1000 г сливочного масла
- 100 мл молока
- 300 г сладких сырков
- 250 мл сливок 30%
- 20 г желатина
- 2 ст. л. меда
- 1 ст. л. сахарной пудры
Способ приготовления:
- Соедините тыквеное пюре с творожными сырками комнатной температуры, добавьте мед и все смешайте миксером на низкой скорости.
- В небольшой кастрюльке желатин залейте молоком. Когда он набухнет, нагрейте смесь до полного растворения желатина, но не кипятите. Дайте остыть до комнатной температуры.
- Охлажденные сливки взбейте миксером с сахарной пудрой.
- Соедините тыквенно-сырковую массу с желатином и аккуратно добавьте взбитые сливки.
- Миндальное печенье раскрошите в блендере и перемешайте со сливочным маслом и медом.
- В форму выложите основу – корж из печенья, сверху – начинку. Уберите в холодильник на 6-8 часов.
Как сделать тыквенное пюре
- Очистите тыкву от кожуры, волокон и семечек, нарежьте ее крупными кусками. Заверните в фольгу и поставьте на металлический противень.
- Отправьте в разогретую до 200 ºС духовку и запекайте до мягкости, около 30 минут. Готовая тыква должна легко протыкаться вилкой.
- Остудите тыкву и измельчите ее с помощью блендера в однородное пюре. Переложите в стерилизованную банку или заморозьте в пластиковом контейнере.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тыквенный чизкейк в мультиварке.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.
Еще несколько материалов по теме:Золотое латте с куркумой: рецепт от Кортни Кардашьян Пшенная каша с тыквой, черносливом и орехами в духовке Как испечь французский яблочный пирог с белым вином Как сделать сырники с рисовой мукой в мультиварке
Источник: Сегодня