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Чизкейк по-домашнему: рецепт из творога с желатином

Рецепт творожного чизкейка со сгущенкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:09
Чизкейк с ягодным соусом
Чизкейк с ягодным соусом
Фото: freepik.com

Иногда совсем нет желания возиться с духовкой. Что же делать? На выручку придет простой рецепт творожного чизкейка без выпечки. Готовить его несложно, но гости будут в восторге.

Смотрите видео, как приготовить низкокалорийный чизкейк с клубникой:

Выбирайте для десерта только качественные ингредиенты: домашний творог и натуральную сгущенку без пальмового масла.

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Творожный чизкейк без выпечки

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 249 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500 г творога
  • 1 банка сгущенки
  • 10 г желатина
  • 2/3 стакана молока
  • 250 г песочного печенья
  • 100 г сливочного масла
  • Ягодный соус — для подачи

Способ приготовления:

  1. Измельчите в крошку печенье при помощи блендера. Растопите сливочное масло, смешайте с печеньем и разотрите до однородной массы.
  2. Застелите пергаментной бумагой дно формы для выпечки диаметром 21 см. Основу для чизкейка выложите в форму, плотно утрамбуйте крошку из печенья по дну и стенкам.
  3. Разведите желатин в 2/3 стакана молока, оставьте на 10 минут. После этого чашку с желатином поместите в горячую воду и, постоянно помешивая, полностью растворите желатин.
  4. Смешайте творог со сгущенным молоком и в получившуюся массу вылейте желатин, после чего все хорошенько взбейте.
  5. Выложите творожную массу на основу из печенья и разровняйте. Накройте форму пищевой пленкой и поставьте в холодильник на три часа для застывания.

Как подавать чизкейк

Разрежьте торт на порционные куски. Перед подачей полейте чизкейк ягодным соусом или вареньем.

Напомним, ранее мы писали, как сделать простой чизкейк из творога в духовке. "Сегодня" также делились рецептом чизкейка за 15 минут без выпечки.

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Источник: Сегодня
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