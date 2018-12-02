Что готовят на Рождество в Европе: три рецепта праздничной выпечки

На Западе некоторые десерты принято выпекать за несколько недель до праздника

Английские фруктовые кексы Фото: depositphotos.com

В Европе на Рождество традиционно готовят много сладостей. Праздничный стол буквально заставлен всевозможными кексами, пудингами, нугой, печеньем и конфетами.

Европейские рождественские десерты отличаются большим количеством пряностей, которые отлично согревают зимой. В них много орехов, сливок, меда, сухофруктов, шоколада, корицы, гвоздики, имбиря и мускатного ореха.

Немецкий штоллен

Рождественский штоллен Фото: pixabay.com

Штоллен – любимая в Германии рождественская выпечка, которая своей формой и белым цветом должна была напоминать завернутого в пеленки Христа-младенца.

Ингредиенты:

750 г муки

125 г сахара

250 мл молока

350 г сливочного масла

80 г дрожжей

2 ч.л. сахара

1 пакетик ванильного сахара

150 г коричневого изюма

150 г желтого изюма

150 г темного изюма

6 ст.л. рома

100 г очищенного рубленого миндаля

50 г горького молотого миндаля

100 г апельсиновых цукатов

100 г лимонных цукатов

цедра 1/2 лимона

1/4 ч.л. молотого кардамона

1/4 ч.л. молотого имбиря

1/4 ч.л. соли

75 г растопленного сливочного масла для смазывания

1/2 стакана сахарной пудры для посыпки

Рецепт приготовления:

Изюм промыть, залить ромом и оставить на час. Дрожжи растереть с 2 ч.л. сахара до получения однородной жидкой массы. Оставить на 10 минут, чтобы они слегка вспeнились. Просеять муку, смешать с сахаром и солью. Развести дрожжи теплым молоком и влить в муку. Замесить густое тесто, добавить специи и ванильный сахар. Постепенно добавляя масло комнатной температуры, хорошо вымесить, чтобы тесто стало гладким и мягким. Обсушить изюм. Цукаты мелко порубить, смешать с изюмом. Добавить рубленый миндаль. Посыпать все 2 ст.л. муки и перемешать – так смесь равномерно распределится в тесте. Добавить сухофрукты в тесто и еще немного помесить. Сформировать из теста шар, положить в миску, накрыть пленкой и поставить в тепло на полчаса. Обмять тесто и снова оставить подходить на 45-50 минут. Разделить тесто на 2 части, сформировать из каждой продолговатый хлеб, ребром ладони или скалкой сделать продольное углубление, разделив тесто в соотношении 2:1. Свободно, не прижимая, загнуть меньшую часть на большую, чтобы получилась ступенчатая складка – типичная форма для штоллена. Переложить сформированные штоллены на застеленный бумагой для выпечки противень, накрыть и оставить на 30 минут. Разогреть духовку до 190 С. Выпекать штоллены 70-90 минут. Если верх начнет сильно темнеть, прикрыть фольгой. Готовые штоллены достать из духовки и сразу же смазать растопленным сливочным маслом.

Готовый штоллен может храниться две-три недели – так он станет только вкуснее. Полностью остудите его, пропитайте коньяком и заверните в пергаментную бумагу. Держите в темном прохладном месте, раз в неделю смазывая кисточкой, смоченной в алкоголе. На Рождество достаньте штоллен из пергамента и обильно присыпьте сахарной пудрой.

Английский фруктовый кекс

Фруктовый кекс на Рождество Фото: depositphotos.com

Фруктовый кекс на Новый год и Рождество готовится с очень большим количеством орехов и сухофруктов. Перед подачей он должен настояться в течение нескольких недель, поэтому кекс всегда готовят заранее.

Для теста:

4 яйца

200 г сливочного масла

150 г светло-коричневого и 50 г темно-коричневого сахара

250 г муки

50 г молотого миндаля

1/2 ч.л. смеси пряностей (мускатный орех, корица, гвоздика)

Для смеси сухофруктов:

200 г светлого изюма

200 г темного изюма

150 г вяленой клюквы

150 г вяленой вишни

100 г лимонных цукатов

100 г апельсиновых цукатов

100 г цукатов из дыни

алкоголь для пропитки

Рецепт приготовления:

Изюм промыть и замочить на ночь в 100 мл рома или коньяка. Отмерить муку. Из этого количества отделите столовую ложку и обвалять отдельно цукаты и изюм. Размягченное масло взбить с двумя видами сахара. Добавить по одному яйца, каждый раз хорошо взбивая. Всыпать муку и тщательно размешать миксером. Добавить пряности и миндаль, еще перемешать. Всыпать сухофрукты, аккуратно перемешать ложкой. Выложить тесто в форму, смазанную маслом и присыпанную мукой. В середине сделать углубление, чтобы после поднятия поверхность кекса была ровной. Выпекать кекс в разогретой до 150 С духовке около 2 часов. Вынуть из духовки. Пропитать горячий кекс рюмкой алкоголя. Остудить, завернуть в пергаментную бумагу и хранить в прохладном месте 2 недели, время от времени смазывая поверхность алкоголем. Готовый кекс можно покрыть слоем марципана или мастики.

Французское рождественское полено

Шоколадное рождественское полено Фото: depositphotos.com

Этот бисквитный рождественский рулет – уникальный способ перенести в современную жизнь средневековую традицию сжигания перед Рождеством специально выбранного ритуального бревна.

Ингредиенты:

200 г темного шоколада

250 г самого мелкого сахара

250 мл сливок жирностью 30%

250 мл свежего апельсинового сока

25 г какао-порошка

3–4 яйца

75 г муки

75 г апельсиновых цукатов

красная смородина и листья лайма

Рецепт приготовления:

Отделить белки от желтков, желтки смешать со 100 г сахара, взбить миксером в пышную светлую массу. Просеять в желтковую смесь муку и какао. Взбить в крепкую пену белки, ввести в тесто в три приема, аккуратно перемешивать. Застелить прямоугольный противень листом бумаги для выпечки, налить на нее тесто. Выпекать в разогретой до 220 С духовке 8-10 минут. Для сиропа смешать в сотейнике оставшийся сахар и апельсиновый сок. Помешивая, довести до кипения, варить 3 минут. Снять сироп с огня и полностью остудить. Готовый бисквит аккуратно перевернуть на решетку, снять бумагу. Накрыть бисквит полотенцем. Для крема поставить пустую миску в морозильную камеру на 15 минут. Довести до кипения 150 мл сливок, добавить мелко порубленный шоколад, растопить и немного остудить. В охлажденной миске взбить оставшиеся сливки в крутую пену. Аккуратно смешать шоколадную массу и сливки. Положить бисквит на большой кусок пищевой пленки и равномерно пропитать апельсиновым сиропом. На бисквит выложить чуть больше трети крема, посыпать нарезанными цукатами. Помогая себе пленкой, свернуть бисквит в рулет по длинному краю. Завернуть в пленку, положить в холодильник на 2 часа. Отрезать 2 кружка бисквита и с помощью крема приклеить на рулет, как будто это срезы веток. Остальную поверхность рулета покрыть оставшимся кремом. Делая бороздки вилкой, изобразить из крема кору. Украсить листьями лайма и ягодами смородины.

В отличие от штоллена и фруктового кекса, этот десерт не требует выстаивания.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как запечь утку в духовке на Рождество.

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