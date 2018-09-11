Что испечь детям: овсяное печенье с шоколадными чипсами

Рецепт вкусной и полезной домашней выпечки

Овсяное печенье с шоколадом Фото: pixabay.com

Овсяное печенье будет готово буквально за 20 минут – 10 минут потребуется на приготовление теста, и еще 10 – на выпечку. Только не забудьте разогреть духовку заранее.

Овсяное печенье с шоколадом

Ингредиенты:

75 г сливочного масла комнатной температуры

80 г коричневого сахара

90 г муки

щепотка соли

1/2 ч.л. соды

25 мл кипятка

1 чашка (250 мл) овсяных хлопьев

горсть шоколадных чипсов

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Рецепт приготовления:

Мягкое сливочное масло нарезать и взбить вместе с сахаром в пышный светлый крем. Добавить просеянную муку и соль. После этого влить горячую воду, смешанную с содой. Перемешать силиконовой лопаткой. Всыпать овсяные хлопья и шоколадные чипсы. Еще раз перемешать. Застелить противень бумагой для выпечки. Сформировать из теста небольшие шарики и выложить их на расстоянии 5 см друг от друга. Выпекать в течение 10-12 минут при температуре 150 С. Остудить готовое печенье на решетке.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делились рецептом вкусного десерта с овсяным печеньем. Мы также писали, как приготовить вкусное постное печенье. Кроме этого, мы рассказывали, как сделать печенье из ржаной муки по рецепту Валентины Хамайко.

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