Что испечь к чаю: готовим американские синнабоны с изюмом

Наверняка вы не раз видели, как в торговых центрах продают ароматные булочки с корицей. Над разработкой этого популярного десерта трудились многие американские технологи. Мы расскажем, как приготовить синнабоны на собственной кухне.

Синнабоны с изюмом

Ингредиенты:

500 г муки

1 стакан молока

3 яйца

щепотка соли

5 г сухих дрожжей

60 г растопленного сливочного масла

1 стакан сахара

30 г изюма

3 ч.л. молотой корицы

Рецепт приготовления:

1. Просеять в миску муку, добавить половину сахара, соль и сухие дрожжи.

2. Взбить вилкой 2 яйца, влить теплое молоко и половину растопленного сливочного масла.

3. Добавить жидкие ингредиенты к сухим и замесить мягкое тесто. Накрыть его полотенцем и дать подойти в тепле в течение 2 часов. Затем обмять и оставить подходить еще на час.

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4. Раскатать тесто на присыпанной мукой поверхности в пласт толщиной 1 см. С помощью силиконовой кисточки смазать оставшимся маслом. Затем посыпать сахаром, смешанным с корицей, и промытым изюмом.

5. Свернуть тесто в плотный рулет и нарезать кусочками толщиной 2 см.

6. Противень для выпечки застелить пергаментной бумагой. Выложить булочки и смазать их взбитым яйцом.

7. Выпекать синнабоны в разогретой до 180 С духовке в течение 25-30 минут. Перед подачей остудить.

Напомним, ранее мы делились рецептом бананового кекса с шоколадом и орехами. Сайт "Сегодня" также писал, как правильно заморозить бананы.

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