Что испечь к чаю: готовим американские синнабоны с изюмом
Рецепт сдобных коричных булочек
Наверняка вы не раз видели, как в торговых центрах продают ароматные булочки с корицей. Над разработкой этого популярного десерта трудились многие американские технологи. Мы расскажем, как приготовить синнабоны на собственной кухне.
Синнабоны с изюмом
Ингредиенты:
- 500 г муки
- 1 стакан молока
- 3 яйца
- щепотка соли
- 5 г сухих дрожжей
- 60 г растопленного сливочного масла
- 1 стакан сахара
- 30 г изюма
- 3 ч.л. молотой корицы
Рецепт приготовления:
1. Просеять в миску муку, добавить половину сахара, соль и сухие дрожжи.
2. Взбить вилкой 2 яйца, влить теплое молоко и половину растопленного сливочного масла.
3. Добавить жидкие ингредиенты к сухим и замесить мягкое тесто. Накрыть его полотенцем и дать подойти в тепле в течение 2 часов. Затем обмять и оставить подходить еще на час.
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4. Раскатать тесто на присыпанной мукой поверхности в пласт толщиной 1 см. С помощью силиконовой кисточки смазать оставшимся маслом. Затем посыпать сахаром, смешанным с корицей, и промытым изюмом.
5. Свернуть тесто в плотный рулет и нарезать кусочками толщиной 2 см.
6. Противень для выпечки застелить пергаментной бумагой. Выложить булочки и смазать их взбитым яйцом.
7. Выпекать синнабоны в разогретой до 180 С духовке в течение 25-30 минут. Перед подачей остудить.
Напомним, ранее мы делились рецептом бананового кекса с шоколадом и орехами. Сайт "Сегодня" также писал, как правильно заморозить бананы.
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