Что испечь к чаю: простой сливовый пирог с корицей
Коричневый сахар обеспечивает аппетитную карамельную корочку
Август – главный сезон слив. Если вы не знаете, что делать с щедрым летним урожаем, приготовьте вкусный пирог по нашему рецепту.
Сливовый пирог с корицей
Ингредиенты:
- 120 г сливочного масла
- 1 стакан муки
- 3/4 стакана белого сахара
- 3 ст.л. коричневого сахара
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 1/4 ч.л. корицы
- 12-15 слив
- 2 яйца
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Рецепт приготовления:
- Размягченное сливочное масло взбить с 3/4 стакана сахара. Продолжая взбивать, по одному добавить яйца, каждый раз перемешивая.
- Муку просеять с корицей и разрыхлителем. Постепенно добавить к яичной смеси, хорошо перемешать. Сливы помыть и разрезать пополам или на четвертинки.
- Форму диаметром 24 см (или квадратную со стороной 20 см) смазать сливочным маслом, выложить тесто.
- Сверху разложить кусочки слив, присыпать коричневым сахаром.
- Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40 минут. Готовность проверить зубочисткой. Перед подачей остудить.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить сливовый пирог с медом и хрустящей крошкой. Сайт "Сегодня" также рассказывал, как приготовить сливовый пирог по рецепту из газеты The New York Times.
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Источник: "Сегодня"