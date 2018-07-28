Что испечь к чаю: простой сливовый пирог с корицей

Коричневый сахар обеспечивает аппетитную карамельную корочку

Пирог со сливами Фото: pixabay.com

Август – главный сезон слив. Если вы не знаете, что делать с щедрым летним урожаем, приготовьте вкусный пирог по нашему рецепту.

Сливовый пирог с корицей

Ингредиенты:

120 г сливочного масла

1 стакан муки

3/4 стакана белого сахара

3 ст.л. коричневого сахара

1 ч.л. разрыхлителя

1/4 ч.л. корицы

12-15 слив

2 яйца

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Рецепт приготовления:

Размягченное сливочное масло взбить с 3/4 стакана сахара. Продолжая взбивать, по одному добавить яйца, каждый раз перемешивая. Муку просеять с корицей и разрыхлителем. Постепенно добавить к яичной смеси, хорошо перемешать. Сливы помыть и разрезать пополам или на четвертинки. Форму диаметром 24 см (или квадратную со стороной 20 см) смазать сливочным маслом, выложить тесто. Сверху разложить кусочки слив, присыпать коричневым сахаром. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40 минут. Готовность проверить зубочисткой. Перед подачей остудить.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить сливовый пирог с медом и хрустящей крошкой. Сайт "Сегодня" также рассказывал, как приготовить сливовый пирог по рецепту из газеты The New York Times.

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