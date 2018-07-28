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Что испечь к чаю: простой сливовый пирог с корицей

Коричневый сахар обеспечивает аппетитную карамельную корочку

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Пирог со сливами Фото: pixabay.com
Пирог со сливами Фото: pixabay.com

Август – главный сезон слив. Если вы не знаете, что делать с щедрым летним урожаем, приготовьте вкусный пирог по нашему рецепту.

Сливовый пирог с корицей

Ингредиенты:

  • 120 г сливочного масла
  • 1 стакан муки
  • 3/4 стакана белого сахара
  • 3 ст.л. коричневого сахара
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 1/4 ч.л. корицы
  • 12-15 слив
  • 2 яйца
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Рецепт приготовления:

  1. Размягченное сливочное масло взбить с 3/4 стакана сахара. Продолжая взбивать, по одному добавить яйца, каждый раз перемешивая.
  2. Муку просеять с корицей и разрыхлителем. Постепенно добавить к яичной смеси, хорошо перемешать. Сливы помыть и разрезать пополам или на четвертинки.
  3. Форму диаметром 24 см (или квадратную со стороной 20 см) смазать сливочным маслом, выложить тесто.
  4. Сверху разложить кусочки слив, присыпать коричневым сахаром.
  5. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40 минут. Готовность проверить зубочисткой. Перед подачей остудить.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить сливовый пирог с медом и хрустящей крошкой. Сайт "Сегодня" также рассказывал, как приготовить сливовый пирог по рецепту из газеты The New York Times

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Источник: "Сегодня"
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