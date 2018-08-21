Что любят есть украинцы: карта мужских аппетитов

Скоро Украина отметит 27-ю годовщину своей независимости. В канун праздника мы расскажем о блюдах, которые украинцы любят больше всего

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Социологи уверены: у мужчин из разных уголков Украины кулинарные вкусы разные. На Западе украинцы больше всего радуются, когда видят на столе голубцы, приготовленные с мясом и рисом, холодец, деруны, овощное рагу, борщ, на праздники – гуцульский банош, а главное – вареники: с творогом, картофелем и плавленым сыром.

На востоке страны в топе любимых блюд – запеченное или жареное мясо, шашлык, салаты оливье и шуба, а также окрошка, в которую вместо стандартной колбасы кладут вареную курятину.

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Супы, отбивные, салаты из свежих овощей и пирожки с бузиной любят мужчины, живущие на севере Украины. Но королева любого стола там – картошка. Ее жарят, запекают с салом и грибами, готовят пюре с молоком и маслом.

Вареники, пельмени, чебуреки, разнообразные пироги, а также плов и котлеты чаще всего едят мужчины на юге страны. Но это ничто по сравнению с их любовью к рыбе.

Молодые мужчины любят суши и бургеры Фото: скриншот

А вот повар с 10-летний опытом Евгений Клопотенко уверен: главное отличие мужских вкусов зависит не от региона, а от возраста. Чем старше мужчина, тем более простую еду он любит: сало, борщ, котлеты, картофель, вареники. Молодые мужчины возрастом до 35 лет чаще едят суши, пиццу, стейки и бургеры. Единственное, что объединяет всех мужчин, – это любовь к мясу.

Диетологи советуют: кроме мяса, не стоит забывать и об овощах. Их стоит есть не меньше 500 г в день. А чтобы мужская сила не угасала, добавлять в салат можно рукколу, кинзу, укроп, петрушку и помидоры.

Напомним, ранее мы писали, в какой стране самая здоровая кухня. Мы также рассказывали о самых полезных блюдах украинской кухни.