Что можно сделать из блинов на Масленицу: ТОП-5 необычных рецептов
Лучшие рецепты на Масленицу с фото
Масленица празднуется в последнюю неделю перед Великим постом, за семь недель до Пасхи. В 2020 году она пройдет с 24 февраля по 1 марта. В течение всей масленичной недели принято готовить блины. В старину люди верили, что вместе с круглым, румяным блином, похожим на солнце, они съедают частичку его тепла.
Смотрите видео, как приготовить разноцветные блины:
Блины на Масленицу можно подавать как самостоятельное блюдо, а можно использовать их как основу для других праздничных рецептов.
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Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
Для теста:
- 1,5 стакана молока
- 2 яйца
- 1 ст.л. сахара
- 1 стакан муки
- 1 ст.л. оливкового масла
- Щепотка соли
Для начинки:
- 400 г творога или творожной массы
- 2 желтка
- 2 ст.л. сахарной пудры
- 0,5 стакана порезанной кураги
Для сливочного соуса:
- 200 мл сливок 35%
- 1 желток
- 1 ч.л. крахмала
- 1 ст.л. сахарной пудры
- Немного ванили
Для апельсинового соуса:
- 1 апельсин
- 2 ст.л. коричневого сахара
- 2 ч.л. сливочного масла
- 2 ст.л. апельсинового ликера или 1 ст.л. коньяка
Способ приготовления:
- Приготовить жидкое тесто из теплого молока, яиц, соли, сахара, оливкового масла и муки. Пожарить тонкие блины.
- Форму для запекания смазать сливочным маслом.
- Творог протереть через сито, смешать с желтками, сахарной пудрой и курагой. Завернуть начинку в блинчики, сложить их в форму и приготовить соус.
- Сливки смешать с желтками, сахарной пудрой, ванилью и крахмалом. Залить соусом блинчики и запекать в духовке 180 ºС около 30 минут. За это время сливочная смесь должна загустеть, а блины – подрумяниться.
- Пока готовятся блинчики, снять с целого апельсина цедру. На сковородке растопить сливочное масло, насыпать коричневый сахар и добавить цедру. Когда сахар начнет немного пузыриться, добавить сок одного апельсина. При желании можно добавить апельсинового ликера или коньяка. Проварить соус до легкого загустения и снять с огня.
- Вынуть блинчики из духовки, слегка охладить и полить апельсиновым соусом.
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- Тонкие блины
- 300 г сметаны
- 200 г вареного риса
- 2 яйца
- 4 луковицы
- 500 г шампиньонов
- 500 г фарша
- 30 г сливочного масла
- Слоеное тесто
- Соль и специи – по вкусу
- Растительное масло
Способ приготовления:
- Грибы обжарить с луком на сливочном масле.
- Фарш обжарить с луком.
- Тесто раскатать в пласт толщиной 0.3 см. Вырезать круг, приложив тарелку или формой для выпечки. Это будет основа курника. Положить на тесто два блина.
- Вареный рис перемешать с жареным луком и вареными яйцами. Это будет первый слой. Накрыть его двумя блинами и смазать сметаной.
- Следующий слой – обжаренный с луком фарш. Накрыть его блинами и смазать сметаной.
- Затем должны идти шампиньоны и блины, смазанные сметаной.
- Раскатать еще один пласт теста, накрыть пирог, подогнуть и защипать края.
- Вырезать в середине курника отверстие для выхода пара.
- С верху неплотно вставить шарик из теста, смазать яичным желтком.
- Отправить в духовку и запекать при 180 ºС до золотистого цвета.
Время приготовления:
- 35 минут
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 300 г муки
- 500 мл молока
- Соль
- Зеленый лук
- 50 г подсолнечного масла
- 2 копченые куриные грудки
- 1 свежий огурец
- 50 г твердого сыра
- 1 пучок зелени
- Зеленый лук
- 3 ст. л. майонеза
Способ приготовления:
- Яйца смешать с молоком, добавить муку, соль, масло. Хорошо взбить миксером.
- Испечь блины на сковороде небольшого диаметра.
- Куриные грудки мелко порезать кубиками. Зелень и чеснок мелко порубить.
- Сыр потереть на терке.
- Смешать сыр, курицу, нашинкованную зелень и майонез.
- Выложить на блин небольшое количество начинки и завернуть как мешочек, завязать перышком зеленого лука.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 4 ст.л. муки
- 4 ст.л. крахмала
- 1 яйцо
- 300 мл молока
- 250 мл воды
- Шоколад – 50 г
- Какао – 3 ст.л.
- Соль, сахар – по вкусу
- 1 ст.л. растительного масла
Для крема:
- 500 мл молока
- 50 г ванильного сахара
- 40 г крахмала
Способ приготовления:
- Все ингредиенты для теста тщательно перемешать, добавить растопленный шоколад. Готовить блины по две-три минуты с каждой стороны на антипригарной сковороде.
- Сварить крем. 400 мл молока довести до кипения. Отдельно смешать сахар и крахмал, постепенно влить 100 мл холодного молока и тщательно размешать до однородного состояния. Тонкой струйкой влить в кипящее молоко. На маленьком огне довести массу до кипения, постоянно помешивая, пока крем не загустеет.
- Блины смазать кремом, поставить минимум на час в холодное место.
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 20 пресных недрожжевых блинов диаметром 22–24 см
- 300 г слабосоленого лосося
- 200 г мягкого сливочного или творожного сыра
- 100–150 г сметаны
- 1 большой пучок зелени (петрушка, кинза, зеленый лук, укроп)
- 2–3 зубчика чеснока
- 1 острый красный перчик, по желанию
- 100 г сливочного масла
- Красная икра – для украшения
Способ приготовления:
- Нарезать рыбу тонкими пластинками. Сыр смешать со сметаной, мелко порубленной зеленью, измельченными острым перцем и чесноком. Взбить блендером в однородную кремообразную массу. Сметаны можно добавить чуть больше или чуть меньше в зависимости от ее жирности.
- Теплый блин выложить на плоскую тарелку, застеленную фольгой так, чтобы потом можно было в эту фольгу завернуть пирог. Блин промазать растопленным сливочным маслом, затем сырным кремом.
- На крем выложить рыбу, закрыть следующим блином. Так, слой за слоем, собрат пирог. Верхний блин смазать маслом.
- Собранный пирог завернуть в фольгу и поставить в холодильник на два-три часа, чтобы слои хорошо пропитались и скрепились друг с другом. Перед подачей фольгу убрать, украсить верх рыбой, икрой и листочками зелени.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить блины, не испачкав гору посуды. "Сегодня" также делились рецептом тонких блинов на сыворотке.
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