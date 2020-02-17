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Что можно сделать из блинов на Масленицу: ТОП-5 необычных рецептов

Лучшие рецепты на Масленицу с фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:03
Блинные мешочки на Масленицу
Блинные мешочки на Масленицу
Фото: Depositphotos

Масленица празднуется в последнюю неделю перед Великим постом, за семь недель до Пасхи. В 2020 году она пройдет с 24 февраля по 1 марта. В течение всей масленичной недели принято готовить блины. В старину люди верили, что вместе с круглым, румяным блином, похожим на солнце, они съедают частичку его тепла.

Смотрите видео, как приготовить разноцветные блины:

Блины на Масленицу можно подавать как самостоятельное блюдо, а можно использовать их как основу для других праздничных рецептов.

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Запеканка из блинов с творогом и апельсинами в духовке

Блинная запеканка с творогом
Блинная запеканка с творогом
Фото: Getty Images

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

Для теста:

  • 1,5 стакана молока
  • 2 яйца
  • 1 ст.л. сахара
  • 1 стакан муки
  • 1 ст.л. оливкового масла
  • Щепотка соли

Для начинки:

  • 400 г творога или творожной массы
  • 2 желтка
  • 2 ст.л. сахарной пудры
  • 0,5 стакана порезанной кураги

Для сливочного соуса:

  • 200 мл сливок 35%
  • 1 желток
  • 1 ч.л. крахмала
  • 1 ст.л. сахарной пудры
  • Немного ванили

Для апельсинового соуса:

  • 1 апельсин
  • 2 ст.л. коричневого сахара
  • 2 ч.л. сливочного масла
  • 2 ст.л. апельсинового ликера или 1 ст.л. коньяка

Способ приготовления:

  1. Приготовить жидкое тесто из теплого молока, яиц, соли, сахара, оливкового масла и муки. Пожарить тонкие блины.
  2. Форму для запекания смазать сливочным маслом.
  3. Творог протереть через сито, смешать с желтками, сахарной пудрой и курагой. Завернуть начинку в блинчики, сложить их в форму и приготовить соус.
  4. Сливки смешать с желтками, сахарной пудрой, ванилью и крахмалом. Залить соусом блинчики и запекать в духовке 180 ºС около 30 минут. За это время сливочная смесь должна загустеть, а блины – подрумяниться.
  5. Пока готовятся блинчики, снять с целого апельсина цедру. На сковородке растопить сливочное масло, насыпать коричневый сахар и добавить цедру. Когда сахар начнет немного пузыриться, добавить сок одного апельсина. При желании можно добавить апельсинового ликера или коньяка. Проварить соус до легкого загустения и снять с огня.
  6. Вынуть блинчики из духовки, слегка охладить и полить апельсиновым соусом.

Курник с грибами и рисом

Курник на Масленицу
Курник на Масленицу
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • Тонкие блины
  • 300 г сметаны
  • 200 г вареного риса
  • 2 яйца
  • 4 луковицы
  • 500 г шампиньонов
  • 500 г фарша
  • 30 г сливочного масла
  • Слоеное тесто
  • Соль и специи – по вкусу
  • Растительное масло

Способ приготовления:

  1. Грибы обжарить с луком на сливочном масле.
  2. Фарш обжарить с луком.
  3. Тесто раскатать в пласт толщиной 0.3 см. Вырезать круг, приложив тарелку или формой для выпечки. Это будет основа курника. Положить на тесто два блина.
  4. Вареный рис перемешать с жареным луком и вареными яйцами. Это будет первый слой. Накрыть его двумя блинами и смазать сметаной.
  5. Следующий слой – обжаренный с луком фарш. Накрыть его блинами и смазать сметаной.
  6. Затем должны идти шампиньоны и блины, смазанные сметаной.
  7. Раскатать еще один пласт теста, накрыть пирог, подогнуть и защипать края.
  8. Вырезать в середине курника отверстие для выхода пара.
  9. С верху неплотно вставить шарик из теста, смазать яичным желтком.
  10. Отправить в духовку и запекать при 180 ºС до золотистого цвета.

Блинные мешочки с начинкой

Блинные мешочки
Блинные мешочки
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 35 минут

Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • 300 г муки
  • 500 мл молока
  • Соль
  • Зеленый лук
  • 50 г подсолнечного масла
  • 2 копченые куриные грудки
  • 1 свежий огурец
  • 50 г твердого сыра
  • 1 пучок зелени
  • Зеленый лук
  • 3 ст. л. майонеза

Способ приготовления:

  1. Яйца смешать с молоком, добавить муку, соль, масло. Хорошо взбить миксером.
  2. Испечь блины на сковороде небольшого диаметра.
  3. Куриные грудки мелко порезать кубиками. Зелень и чеснок мелко порубить.
  4. Сыр потереть на терке.
  5. Смешать сыр, курицу, нашинкованную зелень и майонез.
  6. Выложить на блин небольшое количество начинки и завернуть как мешочек, завязать перышком зеленого лука.

Шоколадный блинный торт с заварным кремом

Блинный торт шоколадный
Блинный торт шоколадный
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 4 ст.л. муки
  • 4 ст.л. крахмала
  • 1 яйцо
  • 300 мл молока
  • 250 мл воды
  • Шоколад – 50 г
  • Какао – 3 ст.л.
  • Соль, сахар – по вкусу
  • 1 ст.л. растительного масла

Для крема:

  • 500 мл молока
  • 50 г ванильного сахара
  • 40 г крахмала

Способ приготовления:

  1. Все ингредиенты для теста тщательно перемешать, добавить растопленный шоколад. Готовить блины по две-три минуты с каждой стороны на антипригарной сковороде.
  2. Сварить крем. 400 мл молока довести до кипения. Отдельно смешать сахар и крахмал, постепенно влить 100 мл холодного молока и тщательно размешать до однородного состояния. Тонкой струйкой влить в кипящее молоко. На маленьком огне довести массу до кипения, постоянно помешивая, пока крем не загустеет.
  3. Блины смазать кремом, поставить минимум на час в холодное место.

Блинный пирог с лососем и сливочным сыром

Блины на Масленицу с лососем
Блины на Масленицу с лососем
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 20 пресных недрожжевых блинов диаметром 22–24 см
  • 300 г слабосоленого лосося
  • 200 г мягкого сливочного или творожного сыра
  • 100–150 г сметаны
  • 1 большой пучок зелени (петрушка, кинза, зеленый лук, укроп)
  • 2–3 зубчика чеснока
  • 1 острый красный перчик, по желанию
  • 100 г сливочного масла
  • Красная икра – для украшения

Способ приготовления:

  1. Нарезать рыбу тонкими пластинками. Сыр смешать со сметаной, мелко порубленной зеленью, измельченными острым перцем и чесноком. Взбить блендером в однородную кремообразную массу. Сметаны можно добавить чуть больше или чуть меньше в зависимости от ее жирности.
  2. Теплый блин выложить на плоскую тарелку, застеленную фольгой так, чтобы потом можно было в эту фольгу завернуть пирог. Блин промазать растопленным сливочным маслом, затем сырным кремом.
  3. На крем выложить рыбу, закрыть следующим блином. Так, слой за слоем, собрат пирог. Верхний блин смазать маслом.
  4. Собранный пирог завернуть в фольгу и поставить в холодильник на два-три часа, чтобы слои хорошо пропитались и скрепились друг с другом. Перед подачей фольгу убрать, украсить верх рыбой, икрой и листочками зелени.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить блины, не испачкав гору посуды. "Сегодня" также делились рецептом тонких блинов на сыворотке.

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Источник: Сегодня
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