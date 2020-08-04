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Что можно сделать из мякоти арбуза: лучшие летние рецепты

Сегодня, 15:10

Готовим из арбуза компот, варенье, конфеты и алкогольный коктейль

Не знаете, что можно приготовить из арбуза? Рецептов существует масса: летнюю ягоду добавляют в холодные супы и салаты, используют для приготовления закусок, мороженого, варенья и напитков.

Мы поделимся простыми рецептами из арбуза, которые вы сможете легко воплотить на собственной кухне.

Компот из арбуза на зиму

Арбузный компот
Арбузный компот
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 кг мякоти арбуза
  • 1 стакан сахара
  • 1 л воды

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Способ приготовления:

  1. Арбузную мякоть без косточек нарезать небольшими кубиками.
  2. Смешать в кастрюле воду и сахар, довести до кипения, время от времени помешивая. Когда сироп закипит, аккуратно добавить в него кусочки мякоти и снять с огня.
  3. Оставить арбузный компот на 30 минут, чтобы он хорошо настоялся. После этого аккуратно вынуть кусочки мякоти и переложить их в чистые банки.
  4. Остывший сироп снова довести до кипения, проварить его еще 5 минут, после чего аккуратно налить в банки до самого края.
  5. Стерилизовать компот из арбуза 10 минут, после чего сразу же закатать. Перевернуть банки с компотом вверх дном и хорошо укутать.
  6. Когда арбузный компот остынет, банки перевернуть и поставить на хранение в темное прохладное место.

Варенье из арбуза

Арбузное варенье
Арбузное варенье
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 1 кг арбуза
  • 1 кг сахара
  • 1 л воды

Способ приготовления:

  1. Снять кожицу с плодов, косточки можно не вынимать. Сварить сахарный сироп, потом положить в него кусочки арбуза.
  2. Довести до кипения, уменьшить огонь до самого минимума и варить примерно 1,5 часа.

Смотрите видео, как выбрать вкусный арбуз:

Совет: В это варенье можно добавить мяту, а также целые ягоды, например, чернику, незадолго до окончания варки. Можно также сделать и микс: сварить сразу в сахарном сиропе дыню с арбузом.

Конфеты из арбуза

Цукаты из арбузных корок
Цукаты из арбузных корок
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 сутки

Ингредиенты:

  • 2 кг арбузных корок
  • 700 г сахара
  • 100 г сахарной пудры
  • 1 л воды

Способ приготовления:

  1. Корки арбуза очистить от кожуры, порезать на кусочки, вымыть в холодной воде, опустить в сахарный сироп и варить до тех пор, пока они не пропитаются сахаром и не станут прозрачными. Затем отбросить их на сито.
  2. Дать сиропу стечь, после чего разложить в один ряд на фанерных листах.
  3. Подсушить при комнатной температуре или в духовке при температуре 35-40 ºС в течение 12-24 часов.
  4. После этого корочки обсыпать сахарной пудрой или сахарным песком, хорошо перемешать, отсеять излишки сахара, вновь подсушить (не подогревая) и уложить в банки, закрыв пергаментом, целлофаном или герметичными крышками.
  5. Использовать для украшения кондитерских изделий или как десерт к чаю.

Коктейль из арбуза от Джейми Оливера

Коктейль из арбуза с ромом
Коктейль из арбуза с ромом
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 2 шота золотого рома
  • 400 г мякоти арбуза
  • 1-2 столовые ложки ванильного сиропа, по вкусу
  • Кубики льда

Способ приготовления:

  1. Взбить ром, мякоть арбуза без косточек и 1 столовую ложку ванильного сиропа с несколькими кубиками льда в блендере.
  2. Попробовать, по желанию добавить немного больше сиропа, если нужно.
  3. Разлить арбузный коктейль в бокалы и подавать с дополнительными ломтиками арбуза, если желаете.

Напомним, ранее мы называли пять признаков, по которым можно выбрать вкусный и сочный арбуз. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом салата из арбуза с фетой.

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Источник: Сегодня
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