Что можно сделать из мякоти арбуза: лучшие летние рецепты
Готовим из арбуза компот, варенье, конфеты и алкогольный коктейль
Не знаете, что можно приготовить из арбуза? Рецептов существует масса: летнюю ягоду добавляют в холодные супы и салаты, используют для приготовления закусок, мороженого, варенья и напитков.
Мы поделимся простыми рецептами из арбуза, которые вы сможете легко воплотить на собственной кухне.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 кг мякоти арбуза
- 1 стакан сахара
- 1 л воды
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Способ приготовления:
- Арбузную мякоть без косточек нарезать небольшими кубиками.
- Смешать в кастрюле воду и сахар, довести до кипения, время от времени помешивая. Когда сироп закипит, аккуратно добавить в него кусочки мякоти и снять с огня.
- Оставить арбузный компот на 30 минут, чтобы он хорошо настоялся. После этого аккуратно вынуть кусочки мякоти и переложить их в чистые банки.
- Остывший сироп снова довести до кипения, проварить его еще 5 минут, после чего аккуратно налить в банки до самого края.
- Стерилизовать компот из арбуза 10 минут, после чего сразу же закатать. Перевернуть банки с компотом вверх дном и хорошо укутать.
- Когда арбузный компот остынет, банки перевернуть и поставить на хранение в темное прохладное место.
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 1 кг арбуза
- 1 кг сахара
- 1 л воды
Способ приготовления:
- Снять кожицу с плодов, косточки можно не вынимать. Сварить сахарный сироп, потом положить в него кусочки арбуза.
- Довести до кипения, уменьшить огонь до самого минимума и варить примерно 1,5 часа.
Смотрите видео, как выбрать вкусный арбуз:
Совет: В это варенье можно добавить мяту, а также целые ягоды, например, чернику, незадолго до окончания варки. Можно также сделать и микс: сварить сразу в сахарном сиропе дыню с арбузом.
Время приготовления:
- 1 сутки
Ингредиенты:
- 2 кг арбузных корок
- 700 г сахара
- 100 г сахарной пудры
- 1 л воды
Способ приготовления:
- Корки арбуза очистить от кожуры, порезать на кусочки, вымыть в холодной воде, опустить в сахарный сироп и варить до тех пор, пока они не пропитаются сахаром и не станут прозрачными. Затем отбросить их на сито.
- Дать сиропу стечь, после чего разложить в один ряд на фанерных листах.
- Подсушить при комнатной температуре или в духовке при температуре 35-40 ºС в течение 12-24 часов.
- После этого корочки обсыпать сахарной пудрой или сахарным песком, хорошо перемешать, отсеять излишки сахара, вновь подсушить (не подогревая) и уложить в банки, закрыв пергаментом, целлофаном или герметичными крышками.
- Использовать для украшения кондитерских изделий или как десерт к чаю.
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 2 шота золотого рома
- 400 г мякоти арбуза
- 1-2 столовые ложки ванильного сиропа, по вкусу
- Кубики льда
Способ приготовления:
- Взбить ром, мякоть арбуза без косточек и 1 столовую ложку ванильного сиропа с несколькими кубиками льда в блендере.
- Попробовать, по желанию добавить немного больше сиропа, если нужно.
- Разлить арбузный коктейль в бокалы и подавать с дополнительными ломтиками арбуза, если желаете.
Напомним, ранее мы называли пять признаков, по которым можно выбрать вкусный и сочный арбуз. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом салата из арбуза с фетой.
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