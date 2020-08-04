Что можно сделать из мякоти арбуза: лучшие летние рецепты

Готовим из арбуза компот, варенье, конфеты и алкогольный коктейль

Не знаете, что можно приготовить из арбуза? Рецептов существует масса: летнюю ягоду добавляют в холодные супы и салаты, используют для приготовления закусок, мороженого, варенья и напитков.

Мы поделимся простыми рецептами из арбуза, которые вы сможете легко воплотить на собственной кухне.

Компот из арбуза на зиму

Арбузный компот Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 кг мякоти арбуза

1 стакан сахара

1 л воды

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Способ приготовления:

Арбузную мякоть без косточек нарезать небольшими кубиками. Смешать в кастрюле воду и сахар, довести до кипения, время от времени помешивая. Когда сироп закипит, аккуратно добавить в него кусочки мякоти и снять с огня. Оставить арбузный компот на 30 минут, чтобы он хорошо настоялся. После этого аккуратно вынуть кусочки мякоти и переложить их в чистые банки. Остывший сироп снова довести до кипения, проварить его еще 5 минут, после чего аккуратно налить в банки до самого края. Стерилизовать компот из арбуза 10 минут, после чего сразу же закатать. Перевернуть банки с компотом вверх дном и хорошо укутать. Когда арбузный компот остынет, банки перевернуть и поставить на хранение в темное прохладное место.

Варенье из арбуза

Арбузное варенье Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

1 кг арбуза

1 кг сахара

1 л воды

Способ приготовления:

Снять кожицу с плодов, косточки можно не вынимать. Сварить сахарный сироп, потом положить в него кусочки арбуза. Довести до кипения, уменьшить огонь до самого минимума и варить примерно 1,5 часа.

Смотрите видео, как выбрать вкусный арбуз:

Совет: В это варенье можно добавить мяту, а также целые ягоды, например, чернику, незадолго до окончания варки. Можно также сделать и микс: сварить сразу в сахарном сиропе дыню с арбузом.

Конфеты из арбуза

Цукаты из арбузных корок Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 сутки

Ингредиенты:

2 кг арбузных корок

700 г сахара

100 г сахарной пудры

1 л воды

Способ приготовления:

Корки арбуза очистить от кожуры, порезать на кусочки, вымыть в холодной воде, опустить в сахарный сироп и варить до тех пор, пока они не пропитаются сахаром и не станут прозрачными. Затем отбросить их на сито. Дать сиропу стечь, после чего разложить в один ряд на фанерных листах. Подсушить при комнатной температуре или в духовке при температуре 35-40 ºС в течение 12-24 часов. После этого корочки обсыпать сахарной пудрой или сахарным песком, хорошо перемешать, отсеять излишки сахара, вновь подсушить (не подогревая) и уложить в банки, закрыв пергаментом, целлофаном или герметичными крышками. Использовать для украшения кондитерских изделий или как десерт к чаю.

Коктейль из арбуза от Джейми Оливера

Коктейль из арбуза с ромом Фото: freepik.com

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

2 шота золотого рома

400 г мякоти арбуза

1-2 столовые ложки ванильного сиропа, по вкусу

Кубики льда

Способ приготовления:

Взбить ром, мякоть арбуза без косточек и 1 столовую ложку ванильного сиропа с несколькими кубиками льда в блендере. Попробовать, по желанию добавить немного больше сиропа, если нужно. Разлить арбузный коктейль в бокалы и подавать с дополнительными ломтиками арбуза, если желаете.

Напомним, ранее мы называли пять признаков, по которым можно выбрать вкусный и сочный арбуз. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом салата из арбуза с фетой.

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