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Что нужно святить на Пасху в церкви

Узнайте, что нужно брать святить на Пасху 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:50

Пасха 2019 наступит уже через несколько дней. Украинцы готовятся к светлому воскресенью. Прежде всего, гастрономически. В церковь на освящение несут почти все, что есть дома. Включая алкоголь и тематическую символику. Священники же призывают не богохульствовать.

Что должно быть в пасхальной корзине

То, что одобрено христианскими традициями – это куличи и яйца. Табу для освящения в церкви – алкоголь. Зато без мясных продуктов многие украинцы свою праздничную корзину не представляют. В церковь несут сало, колбасы, балык и запеченное мясо.

А вот священники не рекомендуют класть в пасхальную корзину все, что попадает под руку. К примеру, те же мясные изделия лучше оставить дома.

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"В церковь заносятся: кулич, яйца и сыр – именно то, чего мы не ели в течение 40 дней. Кулич – это символ Христа, возрождения и хлеба насущного, а яйцо – символ новой жизни", – рассказывает архимандрит Пафнутий.

Что нельзя брать святить в церковь

Такие вещи, как ключи от автомобиля или кошелек церковь освящать запрещает. Из продуктов лучше не нести в церковь кровяную колбасу и алкоголь. Остальное – по усмотрению хозяйки.

Напомним, ранее мы рассказывали, что можно есть во время Страстной недели.

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Источник: Сегодня
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