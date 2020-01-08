Что обязательно должно быть на столе на Старый Новый год

Меню на Щедрый вечер отличается обилием праздничных блюд

Старый Новый год отмечают в ночь с 13 на 14 января Фото: Depositphotos

Старый Новый год, или Щедрый вечер, ежегодно отмечают в Украине в ночь с 13 на 14 января. Также 13 числа отмечается праздник Маланки, а 14 января – День святого Василия Великого.

Смотрите видео, как отмечают Старый Новый год:

К празднику украинцы всегда вели подготовку заранее: убирали дом и готовили вкусные блюда. А вечером за накрытым столом собиралась вся семья и родственники. Хозяева доставали из закромов все самое лучшее: пироги, колбасу, мясо, блины, пиво, вино и водку.

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По традиции, вечером 13 января варили кутью, которую в народе называли Щедрой кутьей. Ее заправляли смальцем (как вариант – сливками или сливочным маслом), добавляя все привычные ингредиенты.

Щедрую кутью заправляли смальцем Фото: depositphotos.com

На кутье и гадали:

Если она вылезала за пределы горшка – быть беде;

Если горшок с кутьей лопнул – это к несчастью;

Если кутья получилась красивая и разваренная – это к счастью и благополучию в семье;

Если кутья мелкая и бледная – к несчастью и болезням.

Обязательными для новогоднего меню были блюда из свинины (крученики, холодец, буженина, домашняя колбаса), поскольку святой Василий считается покровителем свиней. Существовало поверье, что, если на столе будет много свинины, эти животные размножатся в изобилии и принесут своим владельцам хорошую прибыль.

На Старый Новый год также подавали блюда из кролика и петуха, чтобы быть ловкими, как кролик, и петуха, чтобы быть легким, как птица. Кроме этого, на праздничном столе присутствовали блюда из яиц и творога: яичница, запеканки и бабки.

В вареники добавляли необычные начинки Фото: depositphotos.com

Обязательным блюдом были вареники, их делали с разными начинками. Грибная – к долгой и счастливой жизни, мясная – к благополучию, капустная – к деньгам, а сыр с укроп – к крепкому здоровью.

Девушки пекли и обрядовые булочки – балабушки, по которым гадали на суженого: балабушки раскладывали на лавке и запускали голодную собаку, чью балабушку она хватала первой, та девушка первой и выйдет замуж.

Народные традиции празднования Щедрого вечера можно легко воплотить и в наше время, разнообразив старинные рецепты новыми ингредиентами и вкусами.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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