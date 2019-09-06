Что положить в ланч-бокс школьнику: советы гастроэнтеролога

Какая пища лучше всего подойдет для перекусов школьников разного возраста

Учебный год начался. Школьники спешат на занятия с портфелями, где не только книжки и тетради, но и ланч-боксы – контейнеры с едой.

Ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Григорий Герман считает, что еда должна быть не только полезной, но и вкусной, ведь это – главное для детей. Своему сыну Григорий дает с собой нарезанные яблоки, голубику и печенье. Кроме этого, он советует приготовить соте из сезонных овощей – кабачков, помидоров и сладкого перца.

В ланч-бокс можно положить яблоки, орехи и сэндвичи Фото: freepik.com

Лучший перекус, по мнению гастроэнтеролога Ларисы Бойченко, – это цельнозерновой хлеб с авокадо, помидорами или огурцами. А еще – домашняя выпечка или домашнее печенье. Такой перекус подходит всем детям. А вот тем, кто не переносит лактозы, в ланч-бокс можно положить фрукты и орешки.

Немного другой рацион нужен детям, у которых есть проблемы с ЖКТ. Выпечку, свежие овощи и фрукты им употреблять нельзя, только термообработанную пищу. Гастроэнтерелог советует им взять с собой творожную запеканку, запеченные овощи или кусочек цельнозернового хлеба.

Детям старшего возраста, то есть с 12-13 лет, нужно больше калорий. Им можно наполнять ланч-боксы мясом, но гастроэнтеролог Лариса Бойченко не советует брать вместе с мясом хлеб. Лучше всего положить салатные листья и еще какие-то овощи – свежий огурец или не слишком сочные тушеные овощи.

И не стоит забывать о жидкости. Обязательно вместе с ланч-боксом у ребенка должна быть бутылочка воды – чтобы восполнять водный баланс в организме.

Напомним, ранее мы рассказывали о продуктах, которые должны быть в рационе каждого школьника. "Сегодня" также писали, как защитить спину ребенка от болезней.

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