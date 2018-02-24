Что приготовить детям: творожные кексы с фруктами

Этот десерт не только вкусный, но и полезный

Ваши дети не хотят есть творог в чистом виде? Приготовьте им сладкие творожные кексы с яблоком и бананом.

Творожные кексы с фруктами

Ингредиенты:

творог – 220 г

кефир или йогурт – 220 мл

яйцо куриное – 2 шт.

мука пшеничная – 100 г

мука кукурузная – 50 г

разрыхлитель для теста – 1 ч.л.

сода – 1/2 ч.л.

небольшой банан – 1 шт.

маленькое яблоко – 1 шт.

сахар – 2 ст.л.

Рецепт приготовления:

1. Творог соединяем с кефиром, добавляем яйца, сахар, соду и разрыхлитель. Все хорошо перемешиваем или взбиваем блендером.

2. Затем добавляем пшеничную и кукурузную муку, перемешиваем.

3. Яблоко и банан чистим и мелко режем, добавляем в тесто. Еще раз хорошо перемешиваем.

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4. Раскладываем тесто в силиконовые формочки, наполняя их на две трети, и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаем 30-40 минут. Готовность проверяем зубочисткой.

5. Перед подачей кексы остужаем и по желанию посыпаем просеянной сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы делились рецептом бананового кекса с шоколадом и орехами. Сайт "Сегодня" также писал, как правильно заморозить бананы.

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