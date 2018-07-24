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Что приготовить из абрикосов: ТОП-5 летних рецептов

Пять десертов из абрикосов

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 14:30
Из абрикосов можно готовить пироги, джемы и напитки Фото: pixabay.com
Из абрикосов можно готовить пироги, джемы и напитки Фото: pixabay.com

Хотите удивить близких и приготовить что-нибудь вкусное из абрикосов? Мы подобрали для вас несколько рецептов с этими яркими летними фруктами.

Абрикосовый пирог на кефире

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Абрикосовый пирог
Фото: depositphotos.com

Вы можете заменить или дополнить абрикосы любыми сезонными фруктами: сливами, персиками, яблоками.

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 60 г размягченного сливочного масла
  • щепотка корицы
  • 1 стакан сахара
  • 1/2 пакетика ванильного сахара
  • 1/2 стакана кефира
  • 1/2 стакана молока
  • 225 г муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя или соды для выпечки
  • 10 абрикосов
  • миндальные хлопья

Рецепт приготовления:

  1. Яйца, размягченное сливочное масло, щепотку корицы, сахар и ваниль взбить до получения однородной светлой массы.
  2. Постепенно добавить кефир и молоко. Небольшими порциями добавить в тесто муку, смешанную с разрыхлителем. Перемешать.
  3. Противень для выпечки застелить пергаментной бумагой.
  4. Вылить тесто на противень и разгладить его ложкой. 
  5. Абрикосы помыть, удалить косточки.
  6. Разрезать каждый абрикос на 2-4 части и разложить на поверхности, слегка вдавливая кусочки в тесто. Посыпать миндальными лепестками.
  7. Выпекать пирог при температуре 180 градусов 30-40 минут. Остудить и разрезать на порционные куски.

Абрикосовый мусс

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Абрикосовый мусс
Фото: receptam.net

К праздничному столу или романтическому ужину прохладный абрикосовый мусс с шампанским будет очень кстати. Готовится он просто, а выглядит очень эффектно.

Ингредиенты на 6 порций:

Для мусса:

  • абрикосовое пюре – 130 г + 40 г
  • шампанское – 130 г
  • сахар – 115 г
  • желатин – 16 г

Для крамбла:

  • мука – 50 г
  • миндальная мука – 50 г
  • коричневый сахар – 50 г
  • сливочное масло – 50 г

Для желе:

  • абрикосы – 5-6 шт.
  • сахар – 20 г
  • шампанское – 250 г
  • гвоздика – 2 бутона
  • корица – ½ палочки
  • желатин – 5 г

Рецепт приготовления:

  1. Для мусса замачиваем листовой желатин в холодной воде на 10 минут. Порошковый желатин нужно будет залить холодной водой в соотношении 1:5 (на 1 г желатина 5 г воды).
  2. Доводим абрикосовое пюре с сахаром до кипения, добавляем желатин и шампанское, снимаем с огня, перемешиваем до полной однородности. Даем остыть и отправляем в холодильник до полного застывания.
  3. Для крамбла смешиваем все ингредиенты и вымешиваем до однородной структуры теста, формируем тесто в колбаску, оборачиваем пищевой пленкой и отправляем в морозилку – до застывания.
  4. После застывания натираем на крупную терку, выкладываем на противень и выпекаем при 150 градусах до золотистого цвета около 10 минут. Крошка должна быть хрустящей. 
  5. Для желе абрикосы нарезаем, засыпаем сахаром и специями, заливаем шампанским и варим до готовности (половина жидкости должна выпариться). Снимаем с огня, добавляем заранее подготовленный желатин, размешиваем до растворения. Разливаем желе по бокалам, даем желе застыть.
  6. Застывший мусс взбиваем миксером на средней скорости 15 минут (должен стать легким и пышным как густые сливки).
  7. На желе выкладываем немного крамбла в каждый бокал, сверху разливаем мусс. Даем застыть.
  8. Перед подачей наливаем сверху немного абрикосового пюре, украшаем рублеными фисташками или хлопьями миндаля.
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Творожная запеканка с абрикосами

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Запеканка из творога с абрикосами
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 1 кг абрикосов или персиков
  • 500 г домашнего творога
  • 150 г греческого йогурта
  • 50 г сливочного масла
  • 1/2 стакана сахара
  • 3 яйца
  • 4 ст.л. манной крупы
  • цедра 1 лимона или апельсина
  • 2 ч.л. разрыхлителя
  • панировочные сухари – для посыпки
  • сахарная пудра – для посыпки

Рецепт приготовления:

  1. Фрукты помыть, удалить косточки и нарезать мякоть кубиками. 
  2. Творог протереть через сито. 
  3. Растереть мягкое сливочное масло вместе с сахаром и щепоткой соли.
  4. Добавить по одному яйца, затем творог, йогурт и мелко натертую цедру. Тщательно перемешать. Можно взбить блендером. 
  5. Разрыхлитель смешать с 3 ст.л. манной крупы и добавить в тесто.
  6. Абрикосы перемешать с оставшейся манкой. Добавить фрукты в тесто, перемешать.
  7. Форму смазать маслом, посыпать панировочными сухарями.
  8. Добавить тесто и разровнять лопаткой.
  9. Выпекать в разогретой до 180 С духовке до золотистого цвета. Это займет около 1 часа.
  10. Готовую запеканку посыпать просеянной сахарной пудрой.

Абрикосовый джем от Юлии Высоцкой

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Джем из абрикосов
Фото: depositphotos.com

Абрикосовый джем – вкусный, ароматный и очень полезный. В джеме есть весь набор витаминов (А, В, С, Е, Р, РР), полезных веществ и микроэлементов. В нем много калия, магния, фосфора, натрия, железа и йода.

Ингредиенты:

  • 900 г абрикосов
  • 900 г сахара
  • 1 лимон
  • 25 г сливочного масла

Рецепт приготовления:

  1. Смазать алюминиевую кастрюлю или миску сливочным маслом.
  2. Абрикосы помыть, разрезать пополам и вынуть косточки. Сложить в кастрюлю, пересыпая сахаром. Полить лимонным соком. Накрыть фрукты полотенцем и оставить на ночь.
  3. Поставить кастрюлю на средний огонь и готовить около 15 минут до полного растворения сахара. Затем увеличить огонь и дать фруктам покипеть 15-20 минут, периодически помешивая. 
  4. Капнуть немного джема на холодное блюдце и дать остыть в течение нескольких секунд, затем попробовать его пальцем. Если он не растекается, джем готов. Если джем по-прежнему жидкий, дать ему покипеть еще 5 минут и повторить тест. Таким образом довести варенье до желаемой консистенции.
  5. Разлить теплый джем в подготовленные банки и закатать.

Смузи из абрикосов

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Абрикосовый смузи
Фото: depositphotos.com

Витаминный летний смузи из нектаринов и абрикосов с добавлением апельсинового сока.

Ингредиенты:

  • апельсин – 1-2 шт.
  • абрикосы – 250 г
  • нектарины – 250 г
  • мед – по вкусу
  • лед – по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Выжать сок из апельсина.
  2. Нектарины и абрикосы помыть, удалить косточки и крупно нарезать мякоть.
  3. Сложить в блендер фрукты, добавить апельсиновый сок и взбить до получения однородной массы.
  4. Разлить по бокалам. По желанию добавить мед и кубики льда.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить абрикосовый тарт с миндалем. Сайт "Сегодня" делился лучшими рецептами абрикосового компота

Смотрите видео, как приготовить грузинский лимонад с абрикосами и персиками:

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Источник: "Сегодня"
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