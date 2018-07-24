Что приготовить из абрикосов: ТОП-5 летних рецептов
Пять десертов из абрикосов
Хотите удивить близких и приготовить что-нибудь вкусное из абрикосов? Мы подобрали для вас несколько рецептов с этими яркими летними фруктами.
Абрикосовый пирог на кефире
Вы можете заменить или дополнить абрикосы любыми сезонными фруктами: сливами, персиками, яблоками.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 60 г размягченного сливочного масла
- щепотка корицы
- 1 стакан сахара
- 1/2 пакетика ванильного сахара
- 1/2 стакана кефира
- 1/2 стакана молока
- 225 г муки
- 1 ч.л. разрыхлителя или соды для выпечки
- 10 абрикосов
- миндальные хлопья
Рецепт приготовления:
- Яйца, размягченное сливочное масло, щепотку корицы, сахар и ваниль взбить до получения однородной светлой массы.
- Постепенно добавить кефир и молоко. Небольшими порциями добавить в тесто муку, смешанную с разрыхлителем. Перемешать.
- Противень для выпечки застелить пергаментной бумагой.
- Вылить тесто на противень и разгладить его ложкой.
- Абрикосы помыть, удалить косточки.
- Разрезать каждый абрикос на 2-4 части и разложить на поверхности, слегка вдавливая кусочки в тесто. Посыпать миндальными лепестками.
- Выпекать пирог при температуре 180 градусов 30-40 минут. Остудить и разрезать на порционные куски.
Абрикосовый мусс
К праздничному столу или романтическому ужину прохладный абрикосовый мусс с шампанским будет очень кстати. Готовится он просто, а выглядит очень эффектно.
Ингредиенты на 6 порций:
Для мусса:
- абрикосовое пюре – 130 г + 40 г
- шампанское – 130 г
- сахар – 115 г
- желатин – 16 г
Для крамбла:
- мука – 50 г
- миндальная мука – 50 г
- коричневый сахар – 50 г
- сливочное масло – 50 г
Для желе:
- абрикосы – 5-6 шт.
- сахар – 20 г
- шампанское – 250 г
- гвоздика – 2 бутона
- корица – ½ палочки
- желатин – 5 г
Рецепт приготовления:
- Для мусса замачиваем листовой желатин в холодной воде на 10 минут. Порошковый желатин нужно будет залить холодной водой в соотношении 1:5 (на 1 г желатина 5 г воды).
- Доводим абрикосовое пюре с сахаром до кипения, добавляем желатин и шампанское, снимаем с огня, перемешиваем до полной однородности. Даем остыть и отправляем в холодильник до полного застывания.
- Для крамбла смешиваем все ингредиенты и вымешиваем до однородной структуры теста, формируем тесто в колбаску, оборачиваем пищевой пленкой и отправляем в морозилку – до застывания.
- После застывания натираем на крупную терку, выкладываем на противень и выпекаем при 150 градусах до золотистого цвета около 10 минут. Крошка должна быть хрустящей.
- Для желе абрикосы нарезаем, засыпаем сахаром и специями, заливаем шампанским и варим до готовности (половина жидкости должна выпариться). Снимаем с огня, добавляем заранее подготовленный желатин, размешиваем до растворения. Разливаем желе по бокалам, даем желе застыть.
- Застывший мусс взбиваем миксером на средней скорости 15 минут (должен стать легким и пышным как густые сливки).
- На желе выкладываем немного крамбла в каждый бокал, сверху разливаем мусс. Даем застыть.
- Перед подачей наливаем сверху немного абрикосового пюре, украшаем рублеными фисташками или хлопьями миндаля.
Творожная запеканка с абрикосами
Ингредиенты:
- 1 кг абрикосов или персиков
- 500 г домашнего творога
- 150 г греческого йогурта
- 50 г сливочного масла
- 1/2 стакана сахара
- 3 яйца
- 4 ст.л. манной крупы
- цедра 1 лимона или апельсина
- 2 ч.л. разрыхлителя
- панировочные сухари – для посыпки
- сахарная пудра – для посыпки
Рецепт приготовления:
- Фрукты помыть, удалить косточки и нарезать мякоть кубиками.
- Творог протереть через сито.
- Растереть мягкое сливочное масло вместе с сахаром и щепоткой соли.
- Добавить по одному яйца, затем творог, йогурт и мелко натертую цедру. Тщательно перемешать. Можно взбить блендером.
- Разрыхлитель смешать с 3 ст.л. манной крупы и добавить в тесто.
- Абрикосы перемешать с оставшейся манкой. Добавить фрукты в тесто, перемешать.
- Форму смазать маслом, посыпать панировочными сухарями.
- Добавить тесто и разровнять лопаткой.
- Выпекать в разогретой до 180 С духовке до золотистого цвета. Это займет около 1 часа.
- Готовую запеканку посыпать просеянной сахарной пудрой.
Абрикосовый джем от Юлии Высоцкой
Абрикосовый джем – вкусный, ароматный и очень полезный. В джеме есть весь набор витаминов (А, В, С, Е, Р, РР), полезных веществ и микроэлементов. В нем много калия, магния, фосфора, натрия, железа и йода.
Ингредиенты:
- 900 г абрикосов
- 900 г сахара
- 1 лимон
- 25 г сливочного масла
Рецепт приготовления:
- Смазать алюминиевую кастрюлю или миску сливочным маслом.
- Абрикосы помыть, разрезать пополам и вынуть косточки. Сложить в кастрюлю, пересыпая сахаром. Полить лимонным соком. Накрыть фрукты полотенцем и оставить на ночь.
- Поставить кастрюлю на средний огонь и готовить около 15 минут до полного растворения сахара. Затем увеличить огонь и дать фруктам покипеть 15-20 минут, периодически помешивая.
- Капнуть немного джема на холодное блюдце и дать остыть в течение нескольких секунд, затем попробовать его пальцем. Если он не растекается, джем готов. Если джем по-прежнему жидкий, дать ему покипеть еще 5 минут и повторить тест. Таким образом довести варенье до желаемой консистенции.
- Разлить теплый джем в подготовленные банки и закатать.
Смузи из абрикосов
Витаминный летний смузи из нектаринов и абрикосов с добавлением апельсинового сока.
Ингредиенты:
- апельсин – 1-2 шт.
- абрикосы – 250 г
- нектарины – 250 г
- мед – по вкусу
- лед – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Выжать сок из апельсина.
- Нектарины и абрикосы помыть, удалить косточки и крупно нарезать мякоть.
- Сложить в блендер фрукты, добавить апельсиновый сок и взбить до получения однородной массы.
- Разлить по бокалам. По желанию добавить мед и кубики льда.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить абрикосовый тарт с миндалем. Сайт "Сегодня" делился лучшими рецептами абрикосового компота.
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