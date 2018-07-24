Что приготовить из абрикосов: ТОП-5 летних рецептов

Пять десертов из абрикосов

Из абрикосов можно готовить пироги, джемы и напитки Фото: pixabay.com

Хотите удивить близких и приготовить что-нибудь вкусное из абрикосов? Мы подобрали для вас несколько рецептов с этими яркими летними фруктами.

Абрикосовый пирог на кефире

Абрикосовый пирог Фото: depositphotos.com

Вы можете заменить или дополнить абрикосы любыми сезонными фруктами: сливами, персиками, яблоками.

Ингредиенты:

2 яйца

60 г размягченного сливочного масла

щепотка корицы

1 стакан сахара

1/2 пакетика ванильного сахара

1/2 стакана кефира

1/2 стакана молока

225 г муки

1 ч.л. разрыхлителя или соды для выпечки

10 абрикосов

миндальные хлопья

Рецепт приготовления:

Яйца, размягченное сливочное масло, щепотку корицы, сахар и ваниль взбить до получения однородной светлой массы. Постепенно добавить кефир и молоко. Небольшими порциями добавить в тесто муку, смешанную с разрыхлителем. Перемешать. Противень для выпечки застелить пергаментной бумагой. Вылить тесто на противень и разгладить его ложкой. Абрикосы помыть, удалить косточки. Разрезать каждый абрикос на 2-4 части и разложить на поверхности, слегка вдавливая кусочки в тесто. Посыпать миндальными лепестками. Выпекать пирог при температуре 180 градусов 30-40 минут. Остудить и разрезать на порционные куски.

Абрикосовый мусс

Абрикосовый мусс Фото: receptam.net

К праздничному столу или романтическому ужину прохладный абрикосовый мусс с шампанским будет очень кстати. Готовится он просто, а выглядит очень эффектно.

Ингредиенты на 6 порций:

Для мусса:

абрикосовое пюре – 130 г + 40 г

шампанское – 130 г

сахар – 115 г

желатин – 16 г

Для крамбла:

мука – 50 г

миндальная мука – 50 г

коричневый сахар – 50 г

сливочное масло – 50 г

Для желе:

абрикосы – 5-6 шт.

сахар – 20 г

шампанское – 250 г

гвоздика – 2 бутона

корица – ½ палочки

желатин – 5 г

Рецепт приготовления:

Для мусса замачиваем листовой желатин в холодной воде на 10 минут. Порошковый желатин нужно будет залить холодной водой в соотношении 1:5 (на 1 г желатина 5 г воды). Доводим абрикосовое пюре с сахаром до кипения, добавляем желатин и шампанское, снимаем с огня, перемешиваем до полной однородности. Даем остыть и отправляем в холодильник до полного застывания. Для крамбла смешиваем все ингредиенты и вымешиваем до однородной структуры теста, формируем тесто в колбаску, оборачиваем пищевой пленкой и отправляем в морозилку – до застывания. После застывания натираем на крупную терку, выкладываем на противень и выпекаем при 150 градусах до золотистого цвета около 10 минут. Крошка должна быть хрустящей. Для желе абрикосы нарезаем, засыпаем сахаром и специями, заливаем шампанским и варим до готовности (половина жидкости должна выпариться). Снимаем с огня, добавляем заранее подготовленный желатин, размешиваем до растворения. Разливаем желе по бокалам, даем желе застыть. Застывший мусс взбиваем миксером на средней скорости 15 минут (должен стать легким и пышным как густые сливки). На желе выкладываем немного крамбла в каждый бокал, сверху разливаем мусс. Даем застыть. Перед подачей наливаем сверху немного абрикосового пюре, украшаем рублеными фисташками или хлопьями миндаля.

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Творожная запеканка с абрикосами

Запеканка из творога с абрикосами Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

1 кг абрикосов или персиков

500 г домашнего творога

150 г греческого йогурта

50 г сливочного масла

1/2 стакана сахара

3 яйца

4 ст.л. манной крупы

цедра 1 лимона или апельсина

2 ч.л. разрыхлителя

панировочные сухари – для посыпки

сахарная пудра – для посыпки

Рецепт приготовления:

Фрукты помыть, удалить косточки и нарезать мякоть кубиками. Творог протереть через сито. Растереть мягкое сливочное масло вместе с сахаром и щепоткой соли. Добавить по одному яйца, затем творог, йогурт и мелко натертую цедру. Тщательно перемешать. Можно взбить блендером. Разрыхлитель смешать с 3 ст.л. манной крупы и добавить в тесто. Абрикосы перемешать с оставшейся манкой. Добавить фрукты в тесто, перемешать. Форму смазать маслом, посыпать панировочными сухарями. Добавить тесто и разровнять лопаткой. Выпекать в разогретой до 180 С духовке до золотистого цвета. Это займет около 1 часа. Готовую запеканку посыпать просеянной сахарной пудрой.

Абрикосовый джем от Юлии Высоцкой

Джем из абрикосов Фото: depositphotos.com

Абрикосовый джем – вкусный, ароматный и очень полезный. В джеме есть весь набор витаминов (А, В, С, Е, Р, РР), полезных веществ и микроэлементов. В нем много калия, магния, фосфора, натрия, железа и йода.

Ингредиенты:

900 г абрикосов

900 г сахара

1 лимон

25 г сливочного масла

Рецепт приготовления:

Смазать алюминиевую кастрюлю или миску сливочным маслом. Абрикосы помыть, разрезать пополам и вынуть косточки. Сложить в кастрюлю, пересыпая сахаром. Полить лимонным соком. Накрыть фрукты полотенцем и оставить на ночь. Поставить кастрюлю на средний огонь и готовить около 15 минут до полного растворения сахара. Затем увеличить огонь и дать фруктам покипеть 15-20 минут, периодически помешивая. Капнуть немного джема на холодное блюдце и дать остыть в течение нескольких секунд, затем попробовать его пальцем. Если он не растекается, джем готов. Если джем по-прежнему жидкий, дать ему покипеть еще 5 минут и повторить тест. Таким образом довести варенье до желаемой консистенции. Разлить теплый джем в подготовленные банки и закатать.

Смузи из абрикосов

Абрикосовый смузи Фото: depositphotos.com

Витаминный летний смузи из нектаринов и абрикосов с добавлением апельсинового сока.

Ингредиенты:

апельсин – 1-2 шт.

абрикосы – 250 г

нектарины – 250 г

мед – по вкусу

лед – по вкусу

Рецепт приготовления:

Выжать сок из апельсина. Нектарины и абрикосы помыть, удалить косточки и крупно нарезать мякоть. Сложить в блендер фрукты, добавить апельсиновый сок и взбить до получения однородной массы. Разлить по бокалам. По желанию добавить мед и кубики льда.

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