Что приготовить из арбуза: три идеи от известного шеф-повара
Юрий Приемский поделился рецептами оригинальных и простых в исполнении блюд
Его едят сырым, консервируют и даже жарят. Сезон арбузов по-прежнему в разгаре, поэтому мы решили узнать, что из них можно приготовить и удивить близких. Как из одного арбуза сделать салат, основное блюдо и десерт?
Листья салата, помидоры и специи – и обычный арбуз поразит вас необычным вкусом. Шеф-повар Юрий Приемский рассказывает, как сделать салат из главной летней ягоды.
Салат из арбуза
"Немного перца, соли, немного оливкового масла, кунжутных семечек и немного хлебных крошек, чтобы была хрустящая текстура в салате. Арбуз пускает сок, поэтому мы не используем заправку для салата", – рассказывает Юрий Приемский.
Арбуз на гриле
Еще один способ подать арбуз необычно – запечь его на гриле. Получится гарнир к птице или мясу.
"Очень классный вкус, потому что он сочный, а благодаря сахару в арбузе – он карамелизуется", – добавляет шеф-повар.
Добавить немного специй и запечь мякоть 3 минуты с каждой стороны. А если добавить сырный соус, получится новый гастрономический шедевр. Также можно поломать фету кусочками и посыпать сверху. Будет также очень вкусно.
Десерт из арбуза
Десерт из арбуза получается легкий и малокалорийный. Шеф-повар предлагает приготовить безе со сливочным кремом, ромашковой поливкой и мякотью арбуза. Получится очень сочный и хрустящий десерт.
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Юрий Приемский добавляет - рецептов с арбузом существует немало. Поэтому хозяйкам не стоит бояться экспериментировать на кухне.
У арбуза сладкая и сочная текстура, поэтому с ней можно компоновать что-то кислое, пряное, например, базилик.
Напомним, ранее мы называли пять признаков, по которым можно выбрать вкусный и сочный арбуз. Сайт "Сегодня" также сообщал, что на Тайване появился в продаже хлеб-арбуз.