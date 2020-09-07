Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Что приготовить из баклажанов: три вкусных и фотогеничных блюда

Сегодня, 13:39

Эти рецепты помогут разнообразить ваше осеннее меню

Блюда из баклажанов – это не только рулетики и знаменитая икра. Из фиолетовых овощей можно готовить рагу, закуски, вторые блюда, супы и выпечку.

Мы собрали оригинальные идеи осенних блюд из баклажанов, которые не только порадуют вас своим вкусом, но и украсят ленту Instagram.

Пармеджана в духовке

Баклажаны в духовке с помидорами
Баклажаны в духовке с помидорами
Фото: Depositphotos

Пармеджана – блюдо родом из Италии. Это баклажаны, запеченные в духовке вместе с томатным соусом и сырами моцарелла и пармезан.

Время приготовления:

  • 1,5 часа

Ингредиенты:

  • 700 г баклажанов
  • 800 г спелых помидоров
  • 2 ст.л. свежих листьев базилика
  • 200 г моцареллы
  • 50 г тертого пармезана
  • Соль и молотый перец – по вкусу
  • Оливковое масло

Читайте также:
Капоната: рецепт сицилийского рагу из баклажанов от Джейми Оливера

Способ приготовления:

  1. Баклажаны порезать кружками, посолить и дать постоять 20-30 минут. Затем хорошо промыть холодной водой, просушить бумажным полотенцем и обжарить на сковороде гриль, по желанию обваляв в муке.
  2. Помидоры oчистить от кожи, нарезать кубиками. Листья базилика нарезать и вместе с помидорами выложить на сухую сковороду. Посолить, поперчить и тушить до получения однородного соуса.
  3. Моцареллу нарезать тонкими пластинами.
  4. Духовку разогреть до 170 °С.
  5. На дно формы для запекания налить немного соуса, затем положить слой баклажанов, снова слой соуса, затем пoсыпать 1/2 пармезана и положить 1/3 моцареллы. 3атем еще слой баклажанов, соус, остальной пармезан и 1/3 моцареллы. И последний слой баклажанов, остатки соуса и оставшуюся моцареллу.
  6. Поставить форму в духовку на 30 минут или пока сыр не расплавится и не начнет пузыриться. Вкусно как и в горячем, так и в холодном виде.

Лодочки из баклажанов с фаршем и рисом

Баклажаны с фаршем и рисом
Баклажаны с фаршем и рисом
Фото: Depositphotos

Лодочки из баклажанов с фаршем – это прекрасный выбор, если вы хотите приготовить вкусный обед или ужин даже для большой компании.

Время приготовления:

  • 1,5 часа

Ингредиенты:

  • 2 баклажана
  • 300 г фарша из говядины
  • 1 красный болгарский перец
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 3 ст.л. соевого соуса
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 горсти длиннозерного риса
  • Несколько веточек петрушки
  • 1 ч.л. орегано
  • Соль и перец

Смотрите видео, как запечь баклажаны на гриле:

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 160 ºС.
  2. Разрежьте баклажан пополам и вырежьте мякоть, чтобы остались только лодочки.
  3. На большой сковороде обжарьте в масле фарш, тогда добавьте туда мелко нарезанный лук, чеснок и красный болгарский перец. Когда смесь немного поджарится, влейте соевый соус, добавьте орегано и тушите около 10 минут.
  4. Одновременно слегка отварите рис, чтобы он был рассыпчатым, и добавьте его к фаршу и овощам. Перемешайте, а затем заполните начинкой лодочки из баклажанов.
  5. Смажьте сверху фаршированные половинки оливковым маслом.
  6. Выложите баклажаны в форму для выпекания. Вы можете влить на донышко немного воды, чтобы во время запекания они не были сухими. Накройте форму фольгой и запекайте час.
  7. Тогда снимите фольгу и выпекайте еще 15-20 минут, чтобы блюдо подрумянилось.
  8. Украсьте петрушкой и подавайте на стол.

Теплый салат из баклажанов от Даши Малаховой

Теплый салат из баклажанов
Теплый салат из баклажанов
Фото: Depositphotos

Ароматный вегетарианский салат из запеченных баклажанов с помидорами, чесноком и базиликом можно подавать как самостоятельное блюдо или как дополнение к мясу.

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 1 баклажан
  • 3 помидора
  • 2 зубчика чеснока
  • Оливковое масло
  • Базилик
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Баклажан очистите от шкурки с помощью "экономки". Заверните в пищевую пленку и поместите в микроволновку на 3 минуты.
  2. Помидоры крупно нарежьте и смешайте с измельченным чесноком в большой миске. Добавьте соль, перец, оливковое масло и перемешайте.
  3. Готовый и остывший баклажан нарежьте крупными кусочками, выложите в миску и перемешайте. Перед подачей добавьте листья базилика.

Напомним, ранее мы делились рецептом кебаба с баклажанами в духовке, а также писали, как приготовить салат из баклажанов с фетой.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Три идеи вкусного завтрака за 15 минут Что приготовить из брокколи: ТОП-5 рецептов Сладкая выпечка с грушами: ТОП-5 рецептов для осени Что приготовить на обед: три быстрых рецепта в азиатском стиле
рецепты овощи что приготовить баклажаны
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Сеть рыдает: мать умершего Павла Павлика поделилась видео с сыном
Сеть рыдает: мать умершего Павла Павлика поделилась видео с сыном
Чапкис оказался в центре скандала: что он сделал?
Чапкис оказался в центре скандала: что он сделал?
Леди совершенство: Как одевалась бы Коко Шанель в 2020 году
Леди совершенство: Как одевалась бы Коко Шанель в 2020 году
Убитая горем экс-жена Павлика не сдержалась: вот ее слова
Убитая горем экс-жена Павлика не сдержалась: вот ее слова

Популярные статьи

Сегодня, 10:25Food

Без лактозы: плюсы и минусы растительного молока

Сегодня, 09:08Fun

Женщина узнала о беременности во время родов: "Не было ни одного признака"

Сегодня, 08:30Техно

Раскрыта неприятная особенность iPhone 12

Сегодня, 05:05Events

7 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:01Психология

Гороскоп на сегодня 7 сентября: у Весов и Скорпионов будет хороший день

Сегодня, 00:35Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" во втором эфире

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на завтра 7 сентября 2020 года: кто из знаков зодиака может рассчитывать на карьерный рост

Вчера, 06:40Психология

Гороскоп на неделю 6-12 сентября: все знаки зодиака

Вчера, 05:49Психология

Гороскоп на сегодня 6 сентября: Водолею нужно быть готовым к любым ситуациям, а Рыбам – держать себя в руках

5 сентябряШоу-бизнес

"С мальчиками было хуже": певица Alyosha рассказала о новорожденной дочери

5 сентябряАфиша

Памяти Фредди Меркьюри: ТОП-5 легендарных хитов группы Queen

5 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 5 сентября: Овнам лучше держаться подальше от начальства, а Тельцам – заняться развитием отношений

5 сентябряEvents

5 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

4 сентябряШоу-бизнес

Дантес стал травести-дивой, а Брежнева надела мини в грандиозном мюзикле MONATIK

4 сентябряШоу-бизнес

Альтер эго и депрессия: 10 необычных фактов о Бейонсе в ее день рождения

4 сентябряFun

"На работу пойдем, а потом – умрем": первоклашка дала уморительное интервью в День знаний

Новости партнеров

Вдовец Легкоступовой сделал заявление после ее похорон
Вдовец Легкоступовой сделал заявление после ее похорон
Как замариновать идеальный шашлык - все предельно просто
Как замариновать идеальный шашлык - все предельно просто
"Жена" Винника выложила забавное совместное фото с певцом
"Жена" Винника выложила забавное совместное фото с певцом
19-летняя дочь Ефремова сделала шокирующее заявление
19-летняя дочь Ефремова сделала шокирующее заявление
С душой и с нюансами. Как приготовить чебуреки
С душой и с нюансами. Как приготовить чебуреки
Что будет с организмом, если есть 12 яиц в неделю? Эксперимент
Что будет с организмом, если есть 12 яиц в неделю? Эксперимент
Названы топ-3 модных причесок для женщин после 30
Названы топ-3 модных причесок для женщин после 30
Рецепт — бомба. Вяленые помидоры в духовке в домашних условиях
Рецепт — бомба. Вяленые помидоры в духовке в домашних условиях

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять