Что приготовить из баклажанов: три вкусных и фотогеничных блюда
Эти рецепты помогут разнообразить ваше осеннее меню
Блюда из баклажанов – это не только рулетики и знаменитая икра. Из фиолетовых овощей можно готовить рагу, закуски, вторые блюда, супы и выпечку.
Мы собрали оригинальные идеи осенних блюд из баклажанов, которые не только порадуют вас своим вкусом, но и украсят ленту Instagram.
Пармеджана – блюдо родом из Италии. Это баклажаны, запеченные в духовке вместе с томатным соусом и сырами моцарелла и пармезан.
Время приготовления:
- 1,5 часа
Ингредиенты:
- 700 г баклажанов
- 800 г спелых помидоров
- 2 ст.л. свежих листьев базилика
- 200 г моцареллы
- 50 г тертого пармезана
- Соль и молотый перец – по вкусу
- Оливковое масло
Способ приготовления:
- Баклажаны порезать кружками, посолить и дать постоять 20-30 минут. Затем хорошо промыть холодной водой, просушить бумажным полотенцем и обжарить на сковороде гриль, по желанию обваляв в муке.
- Помидоры oчистить от кожи, нарезать кубиками. Листья базилика нарезать и вместе с помидорами выложить на сухую сковороду. Посолить, поперчить и тушить до получения однородного соуса.
- Моцареллу нарезать тонкими пластинами.
- Духовку разогреть до 170 °С.
- На дно формы для запекания налить немного соуса, затем положить слой баклажанов, снова слой соуса, затем пoсыпать 1/2 пармезана и положить 1/3 моцареллы. 3атем еще слой баклажанов, соус, остальной пармезан и 1/3 моцареллы. И последний слой баклажанов, остатки соуса и оставшуюся моцареллу.
- Поставить форму в духовку на 30 минут или пока сыр не расплавится и не начнет пузыриться. Вкусно как и в горячем, так и в холодном виде.
Лодочки из баклажанов с фаршем – это прекрасный выбор, если вы хотите приготовить вкусный обед или ужин даже для большой компании.
Время приготовления:
- 1,5 часа
Ингредиенты:
- 2 баклажана
- 300 г фарша из говядины
- 1 красный болгарский перец
- 2 ст.л. оливкового масла
- 3 ст.л. соевого соуса
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 2 горсти длиннозерного риса
- Несколько веточек петрушки
- 1 ч.л. орегано
- Соль и перец
Смотрите видео, как запечь баклажаны на гриле:
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 160 ºС.
- Разрежьте баклажан пополам и вырежьте мякоть, чтобы остались только лодочки.
- На большой сковороде обжарьте в масле фарш, тогда добавьте туда мелко нарезанный лук, чеснок и красный болгарский перец. Когда смесь немного поджарится, влейте соевый соус, добавьте орегано и тушите около 10 минут.
- Одновременно слегка отварите рис, чтобы он был рассыпчатым, и добавьте его к фаршу и овощам. Перемешайте, а затем заполните начинкой лодочки из баклажанов.
- Смажьте сверху фаршированные половинки оливковым маслом.
- Выложите баклажаны в форму для выпекания. Вы можете влить на донышко немного воды, чтобы во время запекания они не были сухими. Накройте форму фольгой и запекайте час.
- Тогда снимите фольгу и выпекайте еще 15-20 минут, чтобы блюдо подрумянилось.
- Украсьте петрушкой и подавайте на стол.
Ароматный вегетарианский салат из запеченных баклажанов с помидорами, чесноком и базиликом можно подавать как самостоятельное блюдо или как дополнение к мясу.
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 1 баклажан
- 3 помидора
- 2 зубчика чеснока
- Оливковое масло
- Базилик
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Баклажан очистите от шкурки с помощью "экономки". Заверните в пищевую пленку и поместите в микроволновку на 3 минуты.
- Помидоры крупно нарежьте и смешайте с измельченным чесноком в большой миске. Добавьте соль, перец, оливковое масло и перемешайте.
- Готовый и остывший баклажан нарежьте крупными кусочками, выложите в миску и перемешайте. Перед подачей добавьте листья базилика.
Напомним, ранее мы делились рецептом кебаба с баклажанами в духовке, а также писали, как приготовить салат из баклажанов с фетой.
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