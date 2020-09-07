Что приготовить из баклажанов: три вкусных и фотогеничных блюда

Эти рецепты помогут разнообразить ваше осеннее меню

Блюда из баклажанов – это не только рулетики и знаменитая икра. Из фиолетовых овощей можно готовить рагу, закуски, вторые блюда, супы и выпечку.

Мы собрали оригинальные идеи осенних блюд из баклажанов, которые не только порадуют вас своим вкусом, но и украсят ленту Instagram.

Пармеджана в духовке

Баклажаны в духовке с помидорами Фото: Depositphotos

Пармеджана – блюдо родом из Италии. Это баклажаны, запеченные в духовке вместе с томатным соусом и сырами моцарелла и пармезан.

Время приготовления:

1,5 часа

Ингредиенты:

700 г баклажанов

800 г спелых помидоров

2 ст.л. свежих листьев базилика

200 г моцареллы

50 г тертого пармезана

Соль и молотый перец – по вкусу

Оливковое масло

Способ приготовления:

Баклажаны порезать кружками, посолить и дать постоять 20-30 минут. Затем хорошо промыть холодной водой, просушить бумажным полотенцем и обжарить на сковороде гриль, по желанию обваляв в муке. Помидоры oчистить от кожи, нарезать кубиками. Листья базилика нарезать и вместе с помидорами выложить на сухую сковороду. Посолить, поперчить и тушить до получения однородного соуса. Моцареллу нарезать тонкими пластинами. Духовку разогреть до 170 °С. На дно формы для запекания налить немного соуса, затем положить слой баклажанов, снова слой соуса, затем пoсыпать 1/2 пармезана и положить 1/3 моцареллы. 3атем еще слой баклажанов, соус, остальной пармезан и 1/3 моцареллы. И последний слой баклажанов, остатки соуса и оставшуюся моцареллу. Поставить форму в духовку на 30 минут или пока сыр не расплавится и не начнет пузыриться. Вкусно как и в горячем, так и в холодном виде.

Лодочки из баклажанов с фаршем и рисом

Баклажаны с фаршем и рисом Фото: Depositphotos

Лодочки из баклажанов с фаршем – это прекрасный выбор, если вы хотите приготовить вкусный обед или ужин даже для большой компании.

Время приготовления:

1,5 часа

Ингредиенты:

2 баклажана

300 г фарша из говядины

1 красный болгарский перец

2 ст.л. оливкового масла

3 ст.л. соевого соуса

1 луковица

2 зубчика чеснока

2 горсти длиннозерного риса

Несколько веточек петрушки

1 ч.л. орегано

Соль и перец

Смотрите видео, как запечь баклажаны на гриле:

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 160 ºС. Разрежьте баклажан пополам и вырежьте мякоть, чтобы остались только лодочки. На большой сковороде обжарьте в масле фарш, тогда добавьте туда мелко нарезанный лук, чеснок и красный болгарский перец. Когда смесь немного поджарится, влейте соевый соус, добавьте орегано и тушите около 10 минут. Одновременно слегка отварите рис, чтобы он был рассыпчатым, и добавьте его к фаршу и овощам. Перемешайте, а затем заполните начинкой лодочки из баклажанов. Смажьте сверху фаршированные половинки оливковым маслом. Выложите баклажаны в форму для выпекания. Вы можете влить на донышко немного воды, чтобы во время запекания они не были сухими. Накройте форму фольгой и запекайте час. Тогда снимите фольгу и выпекайте еще 15-20 минут, чтобы блюдо подрумянилось. Украсьте петрушкой и подавайте на стол.

Теплый салат из баклажанов от Даши Малаховой

Теплый салат из баклажанов Фото: Depositphotos

Ароматный вегетарианский салат из запеченных баклажанов с помидорами, чесноком и базиликом можно подавать как самостоятельное блюдо или как дополнение к мясу.

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

1 баклажан

3 помидора

2 зубчика чеснока

Оливковое масло

Базилик

Соль, перец

Способ приготовления:

Баклажан очистите от шкурки с помощью "экономки". Заверните в пищевую пленку и поместите в микроволновку на 3 минуты. Помидоры крупно нарежьте и смешайте с измельченным чесноком в большой миске. Добавьте соль, перец, оливковое масло и перемешайте. Готовый и остывший баклажан нарежьте крупными кусочками, выложите в миску и перемешайте. Перед подачей добавьте листья базилика.

Напомним, ранее мы делились рецептом кебаба с баклажанами в духовке, а также писали, как приготовить салат из баклажанов с фетой.

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