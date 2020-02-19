Что приготовить из бананов для детей: три полезных рецепта
Рецепты с бананами для детей
Малыши любят бананы и почти все блюда, где присутствует этот полезный и вкусный фрукт. Предлагаем вам приготовить простые, но интересные банановые десерты для детей.
Смотрите видео, где лучше покупать бананы:
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Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 1 банан
- 2-3 ст.л. кефира
- 1/2 ч.л. разрыхлителя
- 4-5 ст.л. кукурузной муки
- Ванильный экстракт
- Белый шоколад
- Черный шоколад
- Кокосовая стружка
Способ приготовления:
- Отделить желтки от белков, белки взбить до пиков.
- Размять банан вилкой, добавить кефир, желтки, муку, ваниль.
- Аккуратно ввести белки и перемешать до получения однородной массы.
- Переложить в силиконовые формочки и выпекать 15 минут при 180 ºС.
- Для глазури взять черный и белый шоколад, растопить в микроволновке.
- Сверху посыпать кокосовой стружкой.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 400 г творога 5-9%
- 1 большой спелый банан
- 2 яйца
- 3-4 ст.л. сахара
- Щепотка ванилина
- 2-3 ст.л. манной крупы
- 3 ст.л. сметаны
- Сливочное масло
Способ приготовления:
- Сложите творог в большую миску.
- Добавьте яйца, сахар, ванилин, манную крупу и сметану.
- Банан почистите, произвольно нарежьте и добавьте к остальным ингредиентам.
- Взбейте все продукты с помощью погружного блендера. Должна получиться однородная, довольно жидкая, масса.
- Смажьте неразъемную форму для запекания сливочным маслом. Добавьте творожную массу, при необходимости разровняйте лопаткой.
- Отправьте в разогретую до 180 ºС духовку и запекайте 40-50 минут. Перед подачей остудите и разрежьте на порционные куски.
- Творожно-банановую запеканку вкусно есть со сметаной и малиновым джемом.
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 150 г свежемороженой клубники
- 1 банан
- 1 ст. ложка лимонного сока
- 1 ст. ложка жидкого меда
- 1/2 стакана апельсинового сока
- Персиковый сок – по вкусу
Способ приготовления:
- Клубнику и бананы – в блендер до состояния пюре.
- Добавить лимонный сок, мед и апельсиновый сок. Взбить в однородную массу.
- Разбавить персиковым соком до желаемой консистенции.
- Разлить по бокалам, украсить дольками банана или клубникой.
Напомним, ранее мы делились рецептом банановых сырников. "Сегодня" также писали, как сделать гренки с бананом и шоколадом.
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Источник: Сегодня