Что приготовить из бананов для детей: три полезных рецепта

Рецепты с бананами для детей

Бананы очень полезны Фото: freepik.com

Малыши любят бананы и почти все блюда, где присутствует этот полезный и вкусный фрукт. Предлагаем вам приготовить простые, но интересные банановые десерты для детей.

Смотрите видео, где лучше покупать бананы:

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Банановые пончики в духовке

Пончики с шоколадной глазурью Фото: freepik.com

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

2 яйца

1 банан

2-3 ст.л. кефира

1/2 ч.л. разрыхлителя

4-5 ст.л. кукурузной муки

Ванильный экстракт

Белый шоколад

Черный шоколад

Кокосовая стружка

Способ приготовления:

Отделить желтки от белков, белки взбить до пиков. Размять банан вилкой, добавить кефир, желтки, муку, ваниль. Аккуратно ввести белки и перемешать до получения однородной массы. Переложить в силиконовые формочки и выпекать 15 минут при 180 ºС. Для глазури взять черный и белый шоколад, растопить в микроволновке. Сверху посыпать кокосовой стружкой.

Творожно-банановая запеканка

Творожная запеканка на завтрак Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

400 г творога 5-9%

1 большой спелый банан

2 яйца

3-4 ст.л. сахара

Щепотка ванилина

2-3 ст.л. манной крупы

3 ст.л. сметаны

Сливочное масло

Способ приготовления:

Сложите творог в большую миску. Добавьте яйца, сахар, ванилин, манную крупу и сметану. Банан почистите, произвольно нарежьте и добавьте к остальным ингредиентам. Взбейте все продукты с помощью погружного блендера. Должна получиться однородная, довольно жидкая, масса. Смажьте неразъемную форму для запекания сливочным маслом. Добавьте творожную массу, при необходимости разровняйте лопаткой. Отправьте в разогретую до 180 ºС духовку и запекайте 40-50 минут. Перед подачей остудите и разрежьте на порционные куски. Творожно-банановую запеканку вкусно есть со сметаной и малиновым джемом.

Бананово-клубничный коктейль в блендере

Фруктовый коктейль Фото: freepik.com

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

150 г свежемороженой клубники

1 банан

1 ст. ложка лимонного сока

1 ст. ложка жидкого меда

1/2 стакана апельсинового сока

Персиковый сок – по вкусу

Способ приготовления:

Клубнику и бананы – в блендер до состояния пюре. Добавить лимонный сок, мед и апельсиновый сок. Взбить в однородную массу. Разбавить персиковым соком до желаемой консистенции. Разлить по бокалам, украсить дольками банана или клубникой.

Напомним, ранее мы делились рецептом банановых сырников. "Сегодня" также писали, как сделать гренки с бананом и шоколадом.

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