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Что приготовить из бананов для детей: три полезных рецепта

Рецепты с бананами для детей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:01
Бананы очень полезны
Бананы очень полезны
Фото: freepik.com

Малыши любят бананы и почти все блюда, где присутствует этот полезный и вкусный фрукт. Предлагаем вам приготовить простые, но интересные банановые десерты для детей.

Смотрите видео, где лучше покупать бананы:

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Банановые пончики в духовке

Пончики с шоколадной глазурью
Пончики с шоколадной глазурью
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 1 банан
  • 2-3 ст.л. кефира
  • 1/2 ч.л. разрыхлителя
  • 4-5 ст.л. кукурузной муки
  • Ванильный экстракт
  • Белый шоколад
  • Черный шоколад
  • Кокосовая стружка

Способ приготовления:

  1. Отделить желтки от белков, белки взбить до пиков.
  2. Размять банан вилкой, добавить кефир, желтки, муку, ваниль.
  3. Аккуратно ввести белки и перемешать до получения однородной массы.
  4. Переложить в силиконовые формочки и выпекать 15 минут при 180 ºС.
  5. Для глазури взять черный и белый шоколад, растопить в микроволновке.
  6. Сверху посыпать кокосовой стружкой.

Творожно-банановая запеканка

Творожная запеканка на завтрак
Творожная запеканка на завтрак
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 400 г творога 5-9%
  • 1 большой спелый банан
  • 2 яйца
  • 3-4 ст.л. сахара
  • Щепотка ванилина
  • 2-3 ст.л. манной крупы
  • 3 ст.л. сметаны
  • Сливочное масло

Способ приготовления:

  1. Сложите творог в большую миску.
  2. Добавьте яйца, сахар, ванилин, манную крупу и сметану.
  3. Банан почистите, произвольно нарежьте и добавьте к остальным ингредиентам.
  4. Взбейте все продукты с помощью погружного блендера. Должна получиться однородная, довольно жидкая, масса.
  5. Смажьте неразъемную форму для запекания сливочным маслом. Добавьте творожную массу, при необходимости разровняйте лопаткой.
  6. Отправьте в разогретую до 180 ºС духовку и запекайте 40-50 минут. Перед подачей остудите и разрежьте на порционные куски.
  7. Творожно-банановую запеканку вкусно есть со сметаной и малиновым джемом.

Бананово-клубничный коктейль в блендере

Фруктовый коктейль
Фруктовый коктейль
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 150 г свежемороженой клубники
  • 1 банан
  • 1 ст. ложка лимонного сока
  • 1 ст. ложка жидкого меда
  • 1/2 стакана апельсинового сока
  • Персиковый сок – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Клубнику и бананы – в блендер до состояния пюре.
  2. Добавить лимонный сок, мед и апельсиновый сок. Взбить в однородную массу.
  3. Разбавить персиковым соком до желаемой консистенции.
  4. Разлить по бокалам, украсить дольками банана или клубникой.

Напомним, ранее мы делились рецептом банановых сырников. "Сегодня" также писали, как сделать гренки с бананом и шоколадом.

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Источник: Сегодня
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