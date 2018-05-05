Что приготовить из баранины: пирог из теста фило с помидорами и шпинатом
Май – главный сезон молодой баранины
Фило – это очень тонкое вытяжное тесто, популярное в греческой и турецкой кухне. Мы приготовим из него сочный весенний пирог с бараньим фаршем, чесноком, помидорами и шпинатом.
Пирог с бараниной и шпинатом
Ингредиенты:
- 500 г бараньего фарша
- 300 г теста фило
- 200 г шпината
- 1 банка консервированных помидоров
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 1 ст.л. листьев мяты
- 1 щепотка мускатного ореха
- 2 ст.л. сливочного масла
- оливковое масло
- соль
- перец
Рецепт приготовления:
- Лук мелко порезать, обжарить вместе с фаршем, разбивая лопаткой комочки.
- Добавить помидоры, мяту, мелко нарубленый чеснок, мускатный орех, соль и перец. Тушить, пока не выпарится почти вся жидкость.
- Шпинат промыть, перебрать, потушить на сливочном масле до мягкости.
- Листы фило выложить в круглую форму, смазывая каждый оливковым маслом, края теста должны свешиваться по бокам формы.
- Выложить на тесто фарш, сверху шпинат, закрыть краями теста, смазать верх маслом. Выпекать около 30 минут при температуре 180 градусов.
Напомним, ранее мы делились рецептом пирога из теста фило с фетой и шпинатом от Джейми Оливера. Сайт "Сегодня" также рассказывал, как приготовить баранину по-тоскански от Асмик Гаспарян. Кроме этого, мы писали, как запечь баранью ногу с овощами в духовке.
Смотрите видео, где найти идеальную баранину для шашлыка:
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Источник: "Сегодня"