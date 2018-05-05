Что приготовить из баранины: пирог из теста фило с помидорами и шпинатом

Май – главный сезон молодой баранины

Пирог с бараниной Фото: depositphotos.com

Фило – это очень тонкое вытяжное тесто, популярное в греческой и турецкой кухне. Мы приготовим из него сочный весенний пирог с бараньим фаршем, чесноком, помидорами и шпинатом.

Пирог с бараниной и шпинатом

Ингредиенты:

500 г бараньего фарша

300 г теста фило

200 г шпината

1 банка консервированных помидоров

1 луковица

2 зубчика чеснока

1 ст.л. листьев мяты

1 щепотка мускатного ореха

2 ст.л. сливочного масла

оливковое масло

соль

перец

Рецепт приготовления:

Лук мелко порезать, обжарить вместе с фаршем, разбивая лопаткой комочки. Добавить помидоры, мяту, мелко нарубленый чеснок, мускатный орех, соль и перец. Тушить, пока не выпарится почти вся жидкость. Шпинат промыть, перебрать, потушить на сливочном масле до мягкости. Листы фило выложить в круглую форму, смазывая каждый оливковым маслом, края теста должны свешиваться по бокам формы. Выложить на тесто фарш, сверху шпинат, закрыть краями теста, смазать верх маслом. Выпекать около 30 минут при температуре 180 градусов.

Напомним, ранее мы делились рецептом пирога из теста фило с фетой и шпинатом от Джейми Оливера. Сайт "Сегодня" также рассказывал, как приготовить баранину по-тоскански от Асмик Гаспарян. Кроме этого, мы писали, как запечь баранью ногу с овощами в духовке.

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