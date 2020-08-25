Что приготовить из брокколи на сковороде: три простых рецепта для ужина

Лучшие идеи быстрых и полезных блюд из брокколи

Из брокколи можно приготовить множество вкусных блюд. Один из самых простых вариантов – обжарить ее на сковороде.

Выбирая свежую брокколи, нужно обратить внимание на размер соцветий и отдать предпочтение капусте с небольшими соцветиями, свежей на вид, пахнущей свежей зеленью, упругой на ощупь и с яркой окраской.

Брокколи может храниться в холодильнике в течение нескольких дней, но лучше использовать ее сразу после покупки.

Брокколи с чесноком: рецепт на сковороде

Брокколи на сковороде Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

300 г брокколи

1-2 зубчика чеснока

2 ст. л. растительного масла

Соль – по вкусу

Красный перец

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Способ приготовления:

Брокколи разберите на соцветия, если используете замороженную, готовьте сразу. Чеснок очистите. Отварите брокколи в кипящей воде 3-4 минуты. Откиньте на сито. Чеснок измельчите и обжарьте на сковороде с 2 столовыми ложками растительного масла, 1 минуту. Добавьте отварную брокколи и готовьте 2-3 минуты, помешивая. Посолите по вкусу. Выложите на блюдо и посыпьте красным перцем по вкусу.

Паста с лососем и брокколи

Фузилли с рыбой и брокколи Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1/2 упаковки (200 г) брокколи

160 г фузилли

300 г филе лосося

2 помидора

3 ст.л. оливкового масла

Соль, перец – по вкусу

Смотрите видео, как выбрать замороженные овощи:

Способ приготовления:

Пасту отварите в подсоленной воде по инструкции на упаковке. В отдельной кастрюле отварите до готовности брокколи. Филе лосося нарежьте на кусочки размером 2х2 см и обжарьте на сковороде в оливковом масле. Добавьте к лососю брокколи и отваренную пасту. Через две-три минуты добавьте еще немного масла и мелко нарезанный, очищенный от кожицы один помидор. Посолите, поперчите и готовьте еще три-пять минут. Все хорошо перемешайте и разложите по тарелкам. Сверху украсьте мелко порезанным свежим помидором.

Брокколи на сковороде в сметанно-сырном соусе

Брокколи в сметанно-сыром соусе Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

300 г замороженной мини-брокколи

200 г сметаны 10%

2 ст. л. растительного масла

2 ст. л. муки

2 зубчика чеснока

50 г сыра

Соль – по вкусу

Перец черный – по вкусу

Способ приготовления:

Замороженную брокколи положите в кипящую воду на 2 минуты. Следите за временем, чтобы не переварить соцветия, иначе они станут слишком мягкими. Если вы взяли брокколи стандартного размера, варите 5 минут. Приготовьте соус. Смешайте сметану и муку. Чтобы консистенция стала немного жиже, можно добавить воды. Посолите и поперчите по вкусу. Переложите в разогретую сковороду и томите 1-2 минуты. Раскалите вторую сковороду с маслом. Немного обжарьте брокколи с мелко рубленным чесноком около 2 минут. Залейте брокколи подготовленным соусом. Посыпьте блюдо тертым сыром и перемешайте. Тушите еще 3 минуты. Брокколи в сметанном соусе можно подавать вместе с пастой и семечками.

Напомним, ранее мы делились рецептом салата из пасты с брокколи, а также писали, как приготовить рыбную запеканку с брокколи.

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