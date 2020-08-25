Что приготовить из брокколи на сковороде: три простых рецепта для ужина
Лучшие идеи быстрых и полезных блюд из брокколи
Из брокколи можно приготовить множество вкусных блюд. Один из самых простых вариантов – обжарить ее на сковороде.
Выбирая свежую брокколи, нужно обратить внимание на размер соцветий и отдать предпочтение капусте с небольшими соцветиями, свежей на вид, пахнущей свежей зеленью, упругой на ощупь и с яркой окраской.
Брокколи может храниться в холодильнике в течение нескольких дней, но лучше использовать ее сразу после покупки.
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 300 г брокколи
- 1-2 зубчика чеснока
- 2 ст. л. растительного масла
- Соль – по вкусу
- Красный перец
Способ приготовления:
- Брокколи разберите на соцветия, если используете замороженную, готовьте сразу.
- Чеснок очистите.
- Отварите брокколи в кипящей воде 3-4 минуты. Откиньте на сито.
- Чеснок измельчите и обжарьте на сковороде с 2 столовыми ложками растительного масла, 1 минуту.
- Добавьте отварную брокколи и готовьте 2-3 минуты, помешивая. Посолите по вкусу.
- Выложите на блюдо и посыпьте красным перцем по вкусу.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1/2 упаковки (200 г) брокколи
- 160 г фузилли
- 300 г филе лосося
- 2 помидора
- 3 ст.л. оливкового масла
- Соль, перец – по вкусу
Смотрите видео, как выбрать замороженные овощи:
Способ приготовления:
- Пасту отварите в подсоленной воде по инструкции на упаковке.
- В отдельной кастрюле отварите до готовности брокколи.
- Филе лосося нарежьте на кусочки размером 2х2 см и обжарьте на сковороде в оливковом масле.
- Добавьте к лососю брокколи и отваренную пасту. Через две-три минуты добавьте еще немного масла и мелко нарезанный, очищенный от кожицы один помидор. Посолите, поперчите и готовьте еще три-пять минут.
- Все хорошо перемешайте и разложите по тарелкам. Сверху украсьте мелко порезанным свежим помидором.
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 300 г замороженной мини-брокколи
- 200 г сметаны 10%
- 2 ст. л. растительного масла
- 2 ст. л. муки
- 2 зубчика чеснока
- 50 г сыра
- Соль – по вкусу
- Перец черный – по вкусу
Способ приготовления:
- Замороженную брокколи положите в кипящую воду на 2 минуты. Следите за временем, чтобы не переварить соцветия, иначе они станут слишком мягкими. Если вы взяли брокколи стандартного размера, варите 5 минут.
- Приготовьте соус. Смешайте сметану и муку. Чтобы консистенция стала немного жиже, можно добавить воды. Посолите и поперчите по вкусу. Переложите в разогретую сковороду и томите 1-2 минуты.
- Раскалите вторую сковороду с маслом. Немного обжарьте брокколи с мелко рубленным чесноком около 2 минут.
- Залейте брокколи подготовленным соусом. Посыпьте блюдо тертым сыром и перемешайте. Тушите еще 3 минуты.
- Брокколи в сметанном соусе можно подавать вместе с пастой и семечками.
Напомним, ранее мы делились рецептом салата из пасты с брокколи, а также писали, как приготовить рыбную запеканку с брокколи.
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