Что приготовить из булгура: три простых рецепта
Из булгура получаются отличные каши и салаты
Булгур – это крупа из обработанной кипятком, высушенной и раздробленной пшеницы. Она очень популярна в кухне стран Ближнего Востока и Средиземноморья.
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Благодаря наличию витаминов А, Е, К и РР булгур способствует укреплению стенок сосудов и сердечной мышцы. Крупа также помогает понизить уровень сахара в крови.
В булгуре содержатся витамины группы В, в частности фолиевая кислота, тиамин и рибофлавин, которые защищают нервную систему, содействуют нормальному расщеплению жиров и ускорению метаболизма.
Булгур с молоком, изюмом и курагой
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- Булгур – 80 г
- Масло сливочное – 25 г
- Молоко – 300 мл
- Сахар – 1,5 ст.л.
- Соль – 0,5 ч.л.
Способ приготовления:
- Растапливаем на горячей сковородке кусочек сливочного масла и обжариваем булгур на маленьком огне. Когда появится ореховый аромат, отставляем сковородку в сторону.
- Кипятим молоко в кастрюле и добавляем туда обжаренный булгур, тщательно перемешиваем.
- Добавляем соль и сахар (можно и по вкусу), еще раз перемешиваем кашу и варим ее до готовности 20 минут.
- После приготовления плотно закрываем крышкой и накрываем кастрюлю полотенцем на 10 минут, чтобы каша настоялась.
- Подаем с изюмом и курагой (предварительно запаренными в кипятке).
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Булгур с тыквой и яблоками
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Булгур – 100 г
- Тыква – 100 г
- Яблоко – 1 шт. большое
- Курага – 4-5 шт.
- Молоко – 200 мл
- Сливочное масло – 30 г
- Сахар – 1 ст.л.
- Корица
Способ приготовления:
- В кастрюлю небольшого размера складываем почищенную и нарезанную кубиками тыкву, булгур и измельченную курагу. Заливаем молоком, добавляем 50 мл воды и 1 ч.л. сахара.
- Закрываем крышкой и тушим, периодически помешивая, 15 минут. При необходимости можно добавлять еще воды, далее добавляем часть масла и, проварив несколько минут, снимаем кашу с огня.
- Очищенные и порезанные маленькими кубиками яблоки нужно обжарить на сковородке в сливочном масле осталось. Добавляем ложку сахара и корицу. Обжаривать яблоко следует 2 минуты, пока не растворится сахар и не образуется сироп.
- Кашу выкладываем на тарелку и украшаем яблоком и карамелизированным сиропом.
Табуле из булгура
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Булгур – 150 г
- Красный сладкий перец -120 г
- Помидоры – 200 г
- Петрушка – 30 г
- Масло оливковое – 2 ст.л.
- Сок лимона – 1 ст.л.
- Соль, черный молотый перец
Способ приготовления:
- Заливаем булгур водой и варим его в подсоленной воде 20 минут. Мелко нарезаем вымытую петрушку, нарезаем кубиками очищенный перец и помидоры.
- Далее выкладываем сваренный и охлажденный булгур в миску, добавляем петрушку и овощи. Заправляем лимонным соком, специями и оливковым маслом.
- Тщательно перемешиваем.
Сколько калорий в булгуре
Калорийность булгура кажется высокой – 342 ккал на 100 грамм, но это калорийность сухой крупы.
Питательная ценность 100 г булгура: белки – 12.3 г, жиры – 1.3 г, углеводы – 57.6 г.
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