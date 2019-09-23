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Что приготовить из булгура: три простых рецепта

Из булгура получаются отличные каши и салаты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Булгур делают из пшеницы
Булгур делают из пшеницы
Фото: freepik.com

Булгур – это крупа из обработанной кипятком, высушенной и раздробленной пшеницы. Она очень популярна в кухне стран Ближнего Востока и Средиземноморья.

Смотрите видео о самой дорогой крупе в мире:

Благодаря наличию витаминов А, Е, К и РР булгур способствует укреплению стенок сосудов и сердечной мышцы. Крупа также помогает понизить уровень сахара в крови.

В булгуре содержатся витамины группы В, в частности фолиевая кислота, тиамин и рибофлавин, которые защищают нервную систему, содействуют нормальному расщеплению жиров и ускорению метаболизма.

Булгур с молоком, изюмом и курагой

Булгур на молоке
Булгур на молоке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • Булгур – 80 г
  • Масло сливочное – 25 г
  • Молоко – 300 мл
  • Сахар – 1,5 ст.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.

Способ приготовления:

  1. Растапливаем на горячей сковородке кусочек сливочного масла и обжариваем булгур на маленьком огне. Когда появится ореховый аромат, отставляем сковородку в сторону.
  2. Кипятим молоко в кастрюле и добавляем туда обжаренный булгур, тщательно перемешиваем.
  3. Добавляем соль и сахар (можно и по вкусу), еще раз перемешиваем кашу и варим ее до готовности 20 минут.
  4. После приготовления плотно закрываем крышкой и накрываем кастрюлю полотенцем на 10 минут, чтобы каша настоялась.
  5. Подаем с изюмом и курагой (предварительно запаренными в кипятке).

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Булгур с тыквой и яблоками

Булгур с тыквой и яблоком
Булгур с тыквой и яблоком
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Булгур – 100 г
  • Тыква – 100 г
  • Яблоко – 1 шт. большое
  • Курага – 4-5 шт.
  • Молоко – 200 мл
  • Сливочное масло – 30 г
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Корица

Способ приготовления:

  1. В кастрюлю небольшого размера складываем почищенную и нарезанную кубиками тыкву, булгур и измельченную курагу. Заливаем молоком, добавляем 50 мл воды и 1 ч.л. сахара.
  2. Закрываем крышкой и тушим, периодически помешивая, 15 минут. При необходимости можно добавлять еще воды, далее добавляем часть масла и, проварив несколько минут, снимаем кашу с огня.
  3. Очищенные и порезанные маленькими кубиками яблоки нужно обжарить на сковородке в сливочном масле осталось. Добавляем ложку сахара и корицу. Обжаривать яблоко следует 2 минуты, пока не растворится сахар и не образуется сироп.
  4. Кашу выкладываем на тарелку и украшаем яблоком и карамелизированным сиропом.

Табуле из булгура

Салат табуле
Салат табуле
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Булгур – 150 г
  • Красный сладкий перец -120 г
  • Помидоры – 200 г
  • Петрушка – 30 г
  • Масло оливковое – 2 ст.л.
  • Сок лимона – 1 ст.л.
  • Соль, черный молотый перец

Способ приготовления:

  1. Заливаем булгур водой и варим его в подсоленной воде 20 минут. Мелко нарезаем вымытую петрушку, нарезаем кубиками очищенный перец и помидоры.
  2. Далее выкладываем сваренный и охлажденный булгур в миску, добавляем петрушку и овощи. Заправляем лимонным соком, специями и оливковым маслом.
  3. Тщательно перемешиваем.

Сколько калорий в булгуре

Калорийность булгура кажется высокой – 342 ккал на 100 грамм, но это калорийность сухой крупы.

Питательная ценность 100 г булгура: белки – 12.3 г, жиры – 1.3 г, углеводы – 57.6 г.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить плов из булгура с бараниной. "Сегодня" также делились рецептом фаршированного перца с булгуром.

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Источник: Сегодня
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