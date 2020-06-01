Что приготовить из чечевицы: рецепты простых и вкусных блюд
Готовим из чечевицы суп, салат и котлеты
Из чечевицы варят супы, делают гарниры, котлеты и салаты. А знаменитое индийское блюдо дал представляет собой, по сути, суп-пюре из чечевицы с лепшками.
Чечевица содержит большое количество белка, который легко усваивается организмом. Также она стимулирует обмен веществ, что позволяет быстрее снижать вес. Клетчатка в ее составе снижает чувство голода и улучшает пищеварение.
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 1 луковица
- 1 ст.л. ароматного подсолнечного масла
- 1 ч.л. сладкой красной паприки
- 1/2 ч.л. куркумы
- 1/2 ч.л. семян кориандра
- Цедра 1 лимона
- 3 зубчика чеснока
- 1 ст.л. уксуса
- 1 морковка
- 1 красный болгарский перец
- 150 г красной чечевицы
- Куриный или овощной бульон
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Для подачи:
- Йогурт
- Лимонный сок
- Зелень петрушки
Для обжарки:
- 20-30 г сливочного масла
- 1/2-1 ч.л. молотой сладкой паприки
- 1 ст.л. муки
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Способ приготовления:
- На подсолнечном масле обжарить лук и мелко порубленный чеснок. Добавить специи и залить уксусом, дать ему выпариться.
- Добавить мелко нарезанный болгарский перец, морковку, цедру лимона и предварительно помытую чечевицу. Залить все бульоном или водой.
- Варить до готовности чечевицы, около 15 минут. Посолить, измельчить в блендере до однородности.
- Добавить зажарку, еще раз подогреть и подавать чечевичный суп с зеленью, йогуртом и лимонным соком.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1 стакан красной или зеленой чечевицы, предварительно размоченной в воде
- 1/2 стакана воды
- 1/2 стакана сухих хлебных крошек
- 2 нарезанные луковицы
- 3-4 дольки чеснока
- Петрушка
- Укроп
- Листья сельдерея
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Чечевицу залить холодной водой и дать ей набухнуть. Жидкость слить.
- В блендер налить полстакана воды, перемолоть вместе лук, размоченную чечевицу, зелень, чеснок.
- В полученную смесь добавить стакан хлебных крошек, соль и перец по вкусу. Если получилась жидкая смесь, то дать постоять полчаса. За это время сухие хлебные крошки впитают жидкость.
- Жарить на сковородке как обычные котлеты. Котлеты легко лепятся и отлично держат форму.
- Подавать со свежим салатом и йогуртовым соусом с зеленью и чесноком.
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 300 г чечевицы
- 1 крупная морковь
- По 1 средней луковицы и черешка сельдерея
- 3 зубчика чеснока
- 3 веточки петрушки
- 2 веточки тимьяна
- 4 бутона гвоздики
- 2 лавровых листа
Для соуса:
- 1 ч.л. горчицы
- 1 ст.л. винного уксуса
- 4 ст.л. оливкового масла
- 1 ч.л. соли
- Свежемолотый черный перец
- По 2 веточки базилика, петрушки и тархуна
Способ приготовления:
- Луковицу очистить и, не разрезая, воткнуть в нее бутоны гвоздики. Чеснок, не очищая, слегка раздавить тыльной стороной ножа. Морковь помыть, почистить, нарезать мелкими кубиками.
- Чечевицу перебрать, промыть, положить в кастрюлю. Добавить чеснок, нашпигованный гвоздикой лук, сельдерей (разрезав его наполовину), лавровый лист, целые веточки петрушки и тимьяна.
- Залить литром холодной воды, довести до кипения и варить 15-40 минут в зависимости от сорта чечевицы. За 10 минут до окончания варки всыпать порезанную морковь. С готовой чечевицы слить воду, удалить травы, лук, сельдерей. Чеснок вынуть, но не выбрасывать.
- Чеснок очистить от шелухи, положить в емкость для измельчения, добавить горчицу, винный уксус, оливковое масло, соль и черный перец. Измельчить.
- У зелени удалить жесткие стебли, листики мелко порубить. Добавить к соусу, перемешать. Полить соусом теплый салат, подавать к столу.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить суп из чечевицы, грибов и фасоли. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом салата из чечевицы с грушей.
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