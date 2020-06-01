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Что приготовить из чечевицы: рецепты простых и вкусных блюд

Сегодня, 13:58

Готовим из чечевицы суп, салат и котлеты

Из чечевицы варят супы, делают гарниры, котлеты и салаты. А знаменитое индийское блюдо дал представляет собой, по сути, суп-пюре из чечевицы с лепшками.

Чечевица содержит большое количество белка, который легко усваивается организмом. Также она стимулирует обмен веществ, что позволяет быстрее снижать вес. Клетчатка в ее составе снижает чувство голода и улучшает пищеварение.

Турецкий чечевичный суп

Суп-пюре из чечевицы
Суп-пюре из чечевицы
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 1 луковица
  • 1 ст.л. ароматного подсолнечного масла
  • 1 ч.л. сладкой красной паприки
  • 1/2 ч.л. куркумы
  • 1/2 ч.л. семян кориандра
  • Цедра 1 лимона
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 ст.л. уксуса
  • 1 морковка
  • 1 красный болгарский перец
  • 150 г красной чечевицы
  • Куриный или овощной бульон

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Для подачи:

  • Йогурт
  • Лимонный сок
  • Зелень петрушки

Для обжарки:

  • 20-30 г сливочного масла
  • 1/2-1 ч.л. молотой сладкой паприки
  • 1 ст.л. муки

Смотрите видео, как приготовить морковный суп с имбирем:

Способ приготовления:

  1. На подсолнечном масле обжарить лук и мелко порубленный чеснок. Добавить специи и залить уксусом, дать ему выпариться.
  2. Добавить мелко нарезанный болгарский перец, морковку, цедру лимона и предварительно помытую чечевицу. Залить все бульоном или водой.
  3. Варить до готовности чечевицы, около 15 минут. Посолить, измельчить в блендере до однородности.
  4. Добавить зажарку, еще раз подогреть и подавать чечевичный суп с зеленью, йогуртом и лимонным соком.

Котлеты из чечевицы

Котлеты из чечевицы
Котлеты из чечевицы
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 стакан красной или зеленой чечевицы, предварительно размоченной в воде
  • 1/2 стакана воды
  • 1/2 стакана сухих хлебных крошек
  • 2 нарезанные луковицы
  • 3-4 дольки чеснока
  • Петрушка
  • Укроп
  • Листья сельдерея
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Чечевицу залить холодной водой и дать ей набухнуть. Жидкость слить.
  2. В блендер налить полстакана воды, перемолоть вместе лук, размоченную чечевицу, зелень, чеснок.
  3. В полученную смесь добавить стакан хлебных крошек, соль и перец по вкусу. Если получилась жидкая смесь, то дать постоять полчаса. За это время сухие хлебные крошки впитают жидкость.
  4. Жарить на сковородке как обычные котлеты. Котлеты легко лепятся и отлично держат форму.
  5. Подавать со свежим салатом и йогуртовым соусом с зеленью и чесноком.

Теплый прованский салат с чечевицей

Салат из чечевицы с овощами
Салат из чечевицы с овощами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 300 г чечевицы
  • 1 крупная морковь
  • По 1 средней луковицы и черешка сельдерея
  • 3 зубчика чеснока
  • 3 веточки петрушки
  • 2 веточки тимьяна
  • 4 бутона гвоздики
  • 2 лавровых листа

Для соуса:

  • 1 ч.л. горчицы
  • 1 ст.л. винного уксуса
  • 4 ст.л. оливкового масла
  • 1 ч.л. соли
  • Свежемолотый черный перец
  • По 2 веточки базилика, петрушки и тархуна

Способ приготовления:

  1. Луковицу очистить и, не разрезая, воткнуть в нее бутоны гвоздики. Чеснок, не очищая, слегка раздавить тыльной стороной ножа. Морковь помыть, почистить, нарезать мелкими кубиками.
  2. Чечевицу перебрать, промыть, положить в кастрюлю. Добавить чеснок, нашпигованный гвоздикой лук, сельдерей (разрезав его наполовину), лавровый лист, целые веточки петрушки и тимьяна.
  3. Залить литром холодной воды, довести до кипения и варить 15-40 минут в зависимости от сорта чечевицы. За 10 минут до окончания варки всыпать порезанную морковь. С готовой чечевицы слить воду, удалить травы, лук, сельдерей. Чеснок вынуть, но не выбрасывать.
  4. Чеснок очистить от шелухи, положить в емкость для измельчения, добавить горчицу, винный уксус, оливковое масло, соль и черный перец. Измельчить.
  5. У зелени удалить жесткие стебли, листики мелко порубить. Добавить к соусу, перемешать. Полить соусом теплый салат, подавать к столу.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить суп из чечевицы, грибов и фасоли. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом салата из чечевицы с грушей.

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Источник: Сегодня
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