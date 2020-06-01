Что приготовить из чечевицы: рецепты простых и вкусных блюд

Готовим из чечевицы суп, салат и котлеты

Из чечевицы варят супы, делают гарниры, котлеты и салаты. А знаменитое индийское блюдо дал представляет собой, по сути, суп-пюре из чечевицы с лепшками.

Чечевица содержит большое количество белка, который легко усваивается организмом. Также она стимулирует обмен веществ, что позволяет быстрее снижать вес. Клетчатка в ее составе снижает чувство голода и улучшает пищеварение.

Турецкий чечевичный суп

Суп-пюре из чечевицы Фото: freepik.com

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

1 луковица

1 ст.л. ароматного подсолнечного масла

1 ч.л. сладкой красной паприки

1/2 ч.л. куркумы

1/2 ч.л. семян кориандра

Цедра 1 лимона

3 зубчика чеснока

1 ст.л. уксуса

1 морковка

1 красный болгарский перец

150 г красной чечевицы

Куриный или овощной бульон

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Для подачи:

Йогурт

Лимонный сок

Зелень петрушки

Для обжарки:

20-30 г сливочного масла

1/2-1 ч.л. молотой сладкой паприки

1 ст.л. муки

Смотрите видео, как приготовить морковный суп с имбирем:

Способ приготовления:

На подсолнечном масле обжарить лук и мелко порубленный чеснок. Добавить специи и залить уксусом, дать ему выпариться. Добавить мелко нарезанный болгарский перец, морковку, цедру лимона и предварительно помытую чечевицу. Залить все бульоном или водой. Варить до готовности чечевицы, около 15 минут. Посолить, измельчить в блендере до однородности. Добавить зажарку, еще раз подогреть и подавать чечевичный суп с зеленью, йогуртом и лимонным соком.

Котлеты из чечевицы

Котлеты из чечевицы Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 стакан красной или зеленой чечевицы, предварительно размоченной в воде

1/2 стакана воды

1/2 стакана сухих хлебных крошек

2 нарезанные луковицы

3-4 дольки чеснока

Петрушка

Укроп

Листья сельдерея

Соль, перец

Способ приготовления:

Чечевицу залить холодной водой и дать ей набухнуть. Жидкость слить. В блендер налить полстакана воды, перемолоть вместе лук, размоченную чечевицу, зелень, чеснок. В полученную смесь добавить стакан хлебных крошек, соль и перец по вкусу. Если получилась жидкая смесь, то дать постоять полчаса. За это время сухие хлебные крошки впитают жидкость. Жарить на сковородке как обычные котлеты. Котлеты легко лепятся и отлично держат форму. Подавать со свежим салатом и йогуртовым соусом с зеленью и чесноком.

Теплый прованский салат с чечевицей

Салат из чечевицы с овощами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

300 г чечевицы

1 крупная морковь

По 1 средней луковицы и черешка сельдерея

3 зубчика чеснока

3 веточки петрушки

2 веточки тимьяна

4 бутона гвоздики

2 лавровых листа

Для соуса:

1 ч.л. горчицы

1 ст.л. винного уксуса

4 ст.л. оливкового масла

1 ч.л. соли

Свежемолотый черный перец

По 2 веточки базилика, петрушки и тархуна

Способ приготовления:

Луковицу очистить и, не разрезая, воткнуть в нее бутоны гвоздики. Чеснок, не очищая, слегка раздавить тыльной стороной ножа. Морковь помыть, почистить, нарезать мелкими кубиками. Чечевицу перебрать, промыть, положить в кастрюлю. Добавить чеснок, нашпигованный гвоздикой лук, сельдерей (разрезав его наполовину), лавровый лист, целые веточки петрушки и тимьяна. Залить литром холодной воды, довести до кипения и варить 15-40 минут в зависимости от сорта чечевицы. За 10 минут до окончания варки всыпать порезанную морковь. С готовой чечевицы слить воду, удалить травы, лук, сельдерей. Чеснок вынуть, но не выбрасывать. Чеснок очистить от шелухи, положить в емкость для измельчения, добавить горчицу, винный уксус, оливковое масло, соль и черный перец. Измельчить. У зелени удалить жесткие стебли, листики мелко порубить. Добавить к соусу, перемешать. Полить соусом теплый салат, подавать к столу.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить суп из чечевицы, грибов и фасоли. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом салата из чечевицы с грушей.

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