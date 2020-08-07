Что приготовить из черной смородины: три летних десерта
Делаем из черной смородины мороженое, пирог и смузи
Черная смородина – ароматная, но довольно кислая ягода. В зависимости от сорта, кусты смородины зреют с начала июня до сентября.
Черная смородина богата пектином, а, значит, из нее получаются прекрасные варенья и джемы. Кроме этого, ягоду можно добавлять в пироги, напитки, мороженое, соусы и желе.
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 300 г черной смородины
- 300 г сметаны
- 5 ст. л. сахара
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Способ приготовления:
- Ягоды перебрать и хорошо помыть. Обдать кипятком, чтобы они выпустили больше сока.
- Измельчить черную смородину с помощью блендера. По желанию пропустить через сито, чтобы получилось чистое пюре без кожицы.
- Добавить сметану и сахар. Тщательно перемешать, попробовать, при необходимости добавить больше сахара.
- Перелить массу в формочки и вставить палочки.
- Отправить в морозилку на 3-4 часа до полного застывания.
- Готовое мороженое достать из формочек, окунув их предварительно в горячую воду на несколько секунд.
Время приготовления:
- 1,5 часа
Ингредиенты:
Для начинки:
- 160 г сахара
- 300 г черной смородины
- 3 яичных белка
- 1 ч. ложка картофельного крахмала
- 1 ч. ложка разрыхлителя
- 1,5 ст. ложки муки
- Сахарная пудра
Смотрите видео, как сделать смородиновый ликер:
Для теста:
- 2 стакана муки
- 125 г сливочного масла
- 125 г сахара
- 3 яичных желтка
- 1 ч. ложка разрыхлителя
Способ приготовления:
- Приготовьте песочное тесто, растерев муку со сливочным маслом. Добавьте желтки, сахар, разрыхлитель и ванильный сахар. Заверните в пленку и положите в холодильник на полчаса.
- Подготовленное тесто раскатайте. Выложите в форму и утрамбуйте руками, сформировав бортики.
- Яичные белки взбейте с щепоткой соли. Постепенно добавьте сахар, муку, крахмал и разрыхлитель. Вылейте белковую смесь на корж, посыпьте сверху черной смородиной.
- Готовьте в духовке при 180 ºС от 45 до 60 минут.
- Остудите пирог со смородиной, аккуратно переложите на блюдо и украсьте просеянной сахарной пудрой.
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 4 банана
- 6 горстей замороженной смородины
- 1/2 – 1 стакана молока
- Мед – по вкусу
Способ приготовления:
- Банан почистить и произвольно нарезать.
- Сложить банан и замороженные ягоды в чашу блендера и взбить до получения однородной массы.
- Добавить мед и молоко по вкусу, еще раз взбить.
- Перелить смузи в стаканы и сразу подавать, по желанию украсив листиками мяты, кружочками банана и ягодами.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить тертый пирог со смородиной, а также делились рецептом смородинового пирога на кефире.
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