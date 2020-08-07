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Что приготовить из черной смородины: три летних десерта

Сегодня, 12:43

Делаем из черной смородины мороженое, пирог и смузи

Черная смородина – ароматная, но довольно кислая ягода. В зависимости от сорта, кусты смородины зреют с начала июня до сентября.

Черная смородина богата пектином, а, значит, из нее получаются прекрасные варенья и джемы. Кроме этого, ягоду можно добавлять в пироги, напитки, мороженое, соусы и желе.

Мороженое из смородины и сметаны

Мороженое из смородины на палочке
Мороженое из смородины на палочке
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 300 г черной смородины
  • 300 г сметаны
  • 5 ст. л. сахара

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Способ приготовления:

  1. Ягоды перебрать и хорошо помыть. Обдать кипятком, чтобы они выпустили больше сока.
  2. Измельчить черную смородину с помощью блендера. По желанию пропустить через сито, чтобы получилось чистое пюре без кожицы.
  3. Добавить сметану и сахар. Тщательно перемешать, попробовать, при необходимости добавить больше сахара.
  4. Перелить массу в формочки и вставить палочки.
  5. Отправить в морозилку на 3-4 часа до полного застывания.
  6. Готовое мороженое достать из формочек, окунув их предварительно в горячую воду на несколько секунд.

Пирог с черной смородиной в духовке

Пирог с черной смородиной
Пирог с черной смородиной
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 1,5 часа

Ингредиенты:

Для начинки:

  • 160 г сахара
  • 300 г черной смородины
  • 3 яичных белка
  • 1 ч. ложка картофельного крахмала
  • 1 ч. ложка разрыхлителя
  • 1,5 ст. ложки муки
  • Сахарная пудра

Смотрите видео, как сделать смородиновый ликер:

Для теста:

  • 2 стакана муки
  • 125 г сливочного масла
  • 125 г сахара
  • 3 яичных желтка
  • 1 ч. ложка разрыхлителя

Способ приготовления:

  1. Приготовьте песочное тесто, растерев муку со сливочным маслом. Добавьте желтки, сахар, разрыхлитель и ванильный сахар. Заверните в пленку и положите в холодильник на полчаса.
  2. Подготовленное тесто раскатайте. Выложите в форму и утрамбуйте руками, сформировав бортики.
  3. Яичные белки взбейте с щепоткой соли. Постепенно добавьте сахар, муку, крахмал и разрыхлитель. Вылейте белковую смесь на корж, посыпьте сверху черной смородиной.
  4. Готовьте в духовке при 180 ºС от 45 до 60 минут.
  5. Остудите пирог со смородиной, аккуратно переложите на блюдо и украсьте просеянной сахарной пудрой.

Смузи "Смородина-банан"

Смузи с черной смородиной
Смузи с черной смородиной
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 4 банана
  • 6 горстей замороженной смородины
  • 1/2 – 1 стакана молока
  • Мед – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Банан почистить и произвольно нарезать.
  2. Сложить банан и замороженные ягоды в чашу блендера и взбить до получения однородной массы.
  3. Добавить мед и молоко по вкусу, еще раз взбить.
  4. Перелить смузи в стаканы и сразу подавать, по желанию украсив листиками мяты, кружочками банана и ягодами.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тертый пирог со смородиной, а также делились рецептом смородинового пирога на кефире.

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Источник: Сегодня
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