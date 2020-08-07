Что приготовить из черной смородины: три летних десерта

Делаем из черной смородины мороженое, пирог и смузи

Черная смородина – ароматная, но довольно кислая ягода. В зависимости от сорта, кусты смородины зреют с начала июня до сентября.

Черная смородина богата пектином, а, значит, из нее получаются прекрасные варенья и джемы. Кроме этого, ягоду можно добавлять в пироги, напитки, мороженое, соусы и желе.

Мороженое из смородины и сметаны

Мороженое из смородины на палочке Фото: Pixabay

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

300 г черной смородины

300 г сметаны

5 ст. л. сахара

Способ приготовления:

Ягоды перебрать и хорошо помыть. Обдать кипятком, чтобы они выпустили больше сока. Измельчить черную смородину с помощью блендера. По желанию пропустить через сито, чтобы получилось чистое пюре без кожицы. Добавить сметану и сахар. Тщательно перемешать, попробовать, при необходимости добавить больше сахара. Перелить массу в формочки и вставить палочки. Отправить в морозилку на 3-4 часа до полного застывания. Готовое мороженое достать из формочек, окунув их предварительно в горячую воду на несколько секунд.

Пирог с черной смородиной в духовке

Пирог с черной смородиной Фото: freepik.com

Время приготовления:

1,5 часа

Ингредиенты:

Для начинки:

160 г сахара

300 г черной смородины

3 яичных белка

1 ч. ложка картофельного крахмала

1 ч. ложка разрыхлителя

1,5 ст. ложки муки

Сахарная пудра

Смотрите видео, как сделать смородиновый ликер:

Для теста:

2 стакана муки

125 г сливочного масла

125 г сахара

3 яичных желтка

1 ч. ложка разрыхлителя

Способ приготовления:

Приготовьте песочное тесто, растерев муку со сливочным маслом. Добавьте желтки, сахар, разрыхлитель и ванильный сахар. Заверните в пленку и положите в холодильник на полчаса. Подготовленное тесто раскатайте. Выложите в форму и утрамбуйте руками, сформировав бортики. Яичные белки взбейте с щепоткой соли. Постепенно добавьте сахар, муку, крахмал и разрыхлитель. Вылейте белковую смесь на корж, посыпьте сверху черной смородиной. Готовьте в духовке при 180 ºС от 45 до 60 минут. Остудите пирог со смородиной, аккуратно переложите на блюдо и украсьте просеянной сахарной пудрой.

Смузи "Смородина-банан"

Смузи с черной смородиной Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

4 банана

6 горстей замороженной смородины

1/2 – 1 стакана молока

Мед – по вкусу

Способ приготовления:

Банан почистить и произвольно нарезать. Сложить банан и замороженные ягоды в чашу блендера и взбить до получения однородной массы. Добавить мед и молоко по вкусу, еще раз взбить. Перелить смузи в стаканы и сразу подавать, по желанию украсив листиками мяты, кружочками банана и ягодами.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тертый пирог со смородиной, а также делились рецептом смородинового пирога на кефире.

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