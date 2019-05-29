Что приготовить из цветной капусты: три рецепта для обеда
Узнайте, какие блюда можно приготовить из цветной капусты
Рецепты блюд из цветной капусты отличаются большим разнообразием. Цветную капусту жарят в кляре, добавляют в рагу и салаты, делают с ней супы и запеканки.
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Готовить цветную капусту легко. Вам нужно лишь удалить грубые листья, обрезать низ кочана и разделить его на соцветия. Обычно цветную капусту выдерживают на пару или отваривают в подсоленной воде, но лучше отварить ее до полуготовности и запечь.
Ее можно даже есть сырой вместе с другими овощными снеками, макая в холодные соусы-дипы. Не забудьте обрезать кочан и использовать его также. Сохраните и мелкие желтые листья – они очень вкусные.
Крем-суп из цветной капусты
Ингредиенты:
- 700 г цветной капусты
- 200 г картофеля
- 200 г сливок 10-20%
- 100 г лука
- 1 ст.л. сливочного масла
- Соль
- Перец
- Мускатный орех
Рецепт приготовления:
- Лук почистить, мелко порезать. Картофель почистить, порезать небольшими кубиками. Цветную капусту разделить на соцветия.
- В кастрюле с толстым дном растопить сливочное масло. Выложить лук и жарить 3-4 минуты до мягкости.
- Добавить картофель и цветную капусту. Влить столько кипятка, чтобы жидкость немного покрывала овощи. Посолить, поперчить, варить 20-25 минут до мягкости картофеля и капусты.
- Слить с овощей всю жидкость, сохранив два стакана отвара.
- Овощи переложить в стационарный блендер, влить стакан отвара. Взбить до получения однородной массы.
- Вернуть суп в кастрюлю, влить сливки, перемешать. Добавить щепотку мускатного ореха. Подогреть до желаемой температуры, но не кипятить.
- По желанию, если хочется сделать суп более жидким, добавить еще немного сохраненного отвара.
- Подавать суп, украсив его сухариками, соцветиями отварной цветной капусты, зеленью или жареным беконом.
Запеканка из цветной капусты
Ингредиенты:
- 1 кочан цветной капусты (около 700 г)
- 1,5 литра воды
- 1 ч.л. соли
- 75 г сыра
- 200 г свежих шампиньонов
- 2 ст.л. растительного масла
- 2 ст.л. панировочных сухарей
- 1,5 стакана молока
- 30 г муки
- 50 г сливочного масла
- 0.5 ч.л. горчицы
- Молотый черный перец
- Мускатный орех
- Соль
- Зелень
Рецепт приготовления:
- Цветную капусту разобрать на крупные соцветия. Вскипятить воду вместе с солью, добавить капусту и варить от момента закипания 4 минуты. Переложить шумовкой на тарелку.
- Кусочек твердого сыра натереть на крупной терке.
- Свежие грибы промыть, обсушить и нарезаем крупными тонкими слайсами.
- На сковороду налить столовую ложку растительного масла, добавить грибы и обжарить до готовности. Посолить и поперчить.
- Переложить обжаренные грибы на дно формы для запекания, сверху выложить соцветия цветной капусты.
- Приготовить сырный соус: на сковороду положить кусочек сливочного масла и подождать, пока оно растает. Добавить муку, быстро размешать. Сразу влить молоко и тщательно перемешать, чтобы не было комочков. Как только масса станет однородной, добавить тертый сыр.
- Размешать, включить минимальный огонь. Добавить все приправы, тщательно перемешать и снять соус с плиты.
- Полученным соусом залить грибы и цветную капусту. Сверху все посыпать панировочными сухарями и тертым сыром.
- Отправить форму с капустой в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 20-30 минут. Запеканка должна подрумяниться.
Салат "Цезарь" с курицей и цветной капустой от Джейми Оливера
Ингредиенты:
- 1 лимон
- 15 г сыра пармезан
- 2 филе анчоуса в масле
- 4 с горкой столовых ложек натурального йогурта
- 1/2 чайной ложки английской горчицы
- 1 чайная ложка вустерского соуса
- Белый винный уксус
- Оливковое масло первого отжима
- 1 маленький красный лук
- 1/2 небольшой цветной капусты (300 г)
- 1 кочан салата ромэн
- оливковое масло
- 1 веточка свежего розмарина
- 2 куриные грудки без кожи по 120 г
- 1 толстый ломтик хлеба из цельнозерновой муки
Рецепт приготовления:
- Мелко натрите лимонную цедру и пармезан в большую миску. Нарежьте и добавьте анчоусы вместе с йогуртом, горчицей и вустерским соусом.
- Чтобы сделать заправку, выжмите половину лимонного сока, добавьте 1 столовую ложку уксуса и 2 столовые ложки оливкового масла, перемешайте.
- Добавьте в заправку очищенный и мелко нарубленный лук.
- Очень мелко нарежьте соцветия капусты, предварительно убрав все листья. Затем измельчите салатные листья и выложите их поверх заправленного лука. Не перемешивайте до подачи на стол.
- Нагрейте 1 чайную ложку оливкового масла в сковороде на среднем огне. Положите листики розмарина на курицу и слегка приправьте филе с обеих сторон, слегка прижимая рукой. Жарьте по 4 минуты с каждой стороны или до золотистого цвета и готовности.
- Нарежьте хлеб кубиками и поджарьте его вместе с курицей, время от времени переворачивая, до золотистого корочки.
- Перемешайте ингредиенты для салата и приправьте их по вкусу. Затем нарежьте курицу и подавайте с гренками и лимонными ломтиками.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить из цветной капусты с сыром. "Сегодня" также делились рецептом супа из цветной капусты в индийском стиле.
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