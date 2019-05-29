Что приготовить из цветной капусты: три рецепта для обеда

Узнайте, какие блюда можно приготовить из цветной капусты

Блюда из цветной капусты Фото: Depositphotos

Рецепты блюд из цветной капусты отличаются большим разнообразием. Цветную капусту жарят в кляре, добавляют в рагу и салаты, делают с ней супы и запеканки.

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Готовить цветную капусту легко. Вам нужно лишь удалить грубые листья, обрезать низ кочана и разделить его на соцветия. Обычно цветную капусту выдерживают на пару или отваривают в подсоленной воде, но лучше отварить ее до полуготовности и запечь.

Ее можно даже есть сырой вместе с другими овощными снеками, макая в холодные соусы-дипы. Не забудьте обрезать кочан и использовать его также. Сохраните и мелкие желтые листья – они очень вкусные.

Крем-суп из цветной капусты

Рецепт супа из цветной капусты Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

700 г цветной капусты

200 г картофеля

200 г сливок 10-20%

100 г лука

1 ст.л. сливочного масла

Соль

Перец

Мускатный орех

Рецепт приготовления:

Лук почистить, мелко порезать. Картофель почистить, порезать небольшими кубиками. Цветную капусту разделить на соцветия. В кастрюле с толстым дном растопить сливочное масло. Выложить лук и жарить 3-4 минуты до мягкости. Добавить картофель и цветную капусту. Влить столько кипятка, чтобы жидкость немного покрывала овощи. Посолить, поперчить, варить 20-25 минут до мягкости картофеля и капусты. Слить с овощей всю жидкость, сохранив два стакана отвара. Овощи переложить в стационарный блендер, влить стакан отвара. Взбить до получения однородной массы. Вернуть суп в кастрюлю, влить сливки, перемешать. Добавить щепотку мускатного ореха. Подогреть до желаемой температуры, но не кипятить. По желанию, если хочется сделать суп более жидким, добавить еще немного сохраненного отвара. Подавать суп, украсив его сухариками, соцветиями отварной цветной капусты, зеленью или жареным беконом.

Запеканка из цветной капусты

Запеканка из цветной капусты Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 кочан цветной капусты (около 700 г)

1,5 литра воды

1 ч.л. соли

75 г сыра

200 г свежих шампиньонов

2 ст.л. растительного масла

2 ст.л. панировочных сухарей

1,5 стакана молока

30 г муки

50 г сливочного масла

0.5 ч.л. горчицы

Молотый черный перец

Мускатный орех

Соль

Зелень

Рецепт приготовления:

Цветную капусту разобрать на крупные соцветия. Вскипятить воду вместе с солью, добавить капусту и варить от момента закипания 4 минуты. Переложить шумовкой на тарелку. Кусочек твердого сыра натереть на крупной терке. Свежие грибы промыть, обсушить и нарезаем крупными тонкими слайсами. На сковороду налить столовую ложку растительного масла, добавить грибы и обжарить до готовности. Посолить и поперчить. Переложить обжаренные грибы на дно формы для запекания, сверху выложить соцветия цветной капусты. Приготовить сырный соус: на сковороду положить кусочек сливочного масла и подождать, пока оно растает. Добавить муку, быстро размешать. Сразу влить молоко и тщательно перемешать, чтобы не было комочков. Как только масса станет однородной, добавить тертый сыр. Размешать, включить минимальный огонь. Добавить все приправы, тщательно перемешать и снять соус с плиты. Полученным соусом залить грибы и цветную капусту. Сверху все посыпать панировочными сухарями и тертым сыром. Отправить форму с капустой в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 20-30 минут. Запеканка должна подрумяниться.

Салат "Цезарь" с курицей и цветной капустой от Джейми Оливера

Салат из цветной капусты с курицей Фото: instagram.com/jamieoliver

Ингредиенты:

1 лимон

15 г сыра пармезан

2 филе анчоуса в масле

4 с горкой столовых ложек натурального йогурта

1/2 чайной ложки английской горчицы

1 чайная ложка вустерского соуса

Белый винный уксус

Оливковое масло первого отжима

1 маленький красный лук

1/2 небольшой цветной капусты (300 г)

1 кочан салата ромэн

оливковое масло

1 веточка свежего розмарина

2 куриные грудки без кожи по 120 г

1 толстый ломтик хлеба из цельнозерновой муки

Рецепт приготовления:

Мелко натрите лимонную цедру и пармезан в большую миску. Нарежьте и добавьте анчоусы вместе с йогуртом, горчицей и вустерским соусом. Чтобы сделать заправку, выжмите половину лимонного сока, добавьте 1 столовую ложку уксуса и 2 столовые ложки оливкового масла, перемешайте. Добавьте в заправку очищенный и мелко нарубленный лук. Очень мелко нарежьте соцветия капусты, предварительно убрав все листья. Затем измельчите салатные листья и выложите их поверх заправленного лука. Не перемешивайте до подачи на стол. Нагрейте 1 чайную ложку оливкового масла в сковороде на среднем огне. Положите листики розмарина на курицу и слегка приправьте филе с обеих сторон, слегка прижимая рукой. Жарьте по 4 минуты с каждой стороны или до золотистого цвета и готовности. Нарежьте хлеб кубиками и поджарьте его вместе с курицей, время от времени переворачивая, до золотистого корочки. Перемешайте ингредиенты для салата и приправьте их по вкусу. Затем нарежьте курицу и подавайте с гренками и лимонными ломтиками.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить из цветной капусты с сыром. "Сегодня" также делились рецептом супа из цветной капусты в индийском стиле.

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