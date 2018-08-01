Что приготовить из ежевики: ТОП-5 летних десертов

Готовим ягодные пироги, мороженое, варенье и смузи

Из ежевики получаются вкусные десерты Фото: pixabay.com

Ежевика – особенная ягода. Кроме того, что в ней содержится много диетической клетчатки, витамин С, витамин К, фолиевая кислота и марганец, по многим показателям ежевика считается одним из самых сильных антиоксидантных продуктов.

Из свежих плодов ежевики варят варенье, компот, джем, мармелад, делают начинку для пирогов и тортов. А еще из ежевики выходят очень вкусные настойки, наливки и вино.

Пирог с ежевикой и яблоками

Пирог с яблоками и ежевикой Фото: Ирина Павлина

Ингредиенты:

Для теста:

175 г размягченного сливочного масла

175 г сахара

3 яйца

200 г муки

2 ч.л. разрыхлителя

тертая цедра одного лимона

500 г очищенных яблок

150 г ежевики

Для посыпки:

75 г холодного нарезанного масла

75 г муки

50 г сахара

75 г мюсли

1/2 ч.л. разрыхителя

Рецепт приготовления:

Взбить миксером яйца вместе с сахаром и сливочным маслом. Добавить муку, разрыхлитель и натертую цедру. Взбить на низкой скорости. Перелить тесто в форму 18 х 28 см, застеленную пергаментной бумагой. Сверху разложить тонко нарезанные яблоки и ежевику. Взбить все ингредиенты для посыпки в блендере до получения крошки. Посыпать фрукты. Выпекать в разогретой до 180 С духовке около 45 минут. Готовность проверить зубочисткой. Перед подачей остудить и разрезать на порционные квадраты.

Тарт с ежевикой и йогуртом

Ежевичный тарт Фото: Pinterest

Ингредиенты

Для теста:

250 г муки

100 г сахара

щепотка соли

1 яйцо

125 г сливочного масла

Для начинки:

1 пакетик порошкового желатина

300 мл питьевого йогурта с лесными ягодами

250 мл сливок 30%

500 г ежевики

Рецепт приготовления:

К муке добавить сахар, соль, яйцо и размягченное сливочное масло. Замесить тесто и скатать его в шар, завернуть в пленку и положить в холодильник на 1 час. Разогреть духовку до 200 градусов. Достать тесто, раскатать его на посыпанной мукой поверхности. Форму для выпечки смазать сливочным маслом, выложить в нее тесто и сформировать бортики. Поставить выпекать в духовку на 20 минут. Достать основу, дать ей остыть. Чтобы приготовить начинку, замочить желатин в холодной воде по инструкции на упаковке. Потом слегка его отжать и разогреть в кастрюле на слабом огне (не кипятить), пока желатин не начнет растворяться. Смешать желатин с ягодным йогуртом, дать остыть. Когда масса начнет застывать, взбить ее и добавить сливки, еще раз хорошо перемешать. Полученной смесью наполнить корж. Ежевику помыть, очистить от хвостиков и выложить на йогуртно-сливочную начинку. Перед подачей на стол посыпать сахарной пудрой, украсить листиками мяты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как приготовить сливовый пирог с медово-лимонной заливкой

Мороженое из ежевики

Ежевичное мороженое Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

300 мл сливок

250 мл молока

стручок ванили, разрезанный вдоль пополам

6 яичных желтков

150 г сахара

250 г ежевики

Рецепт приготовления:

Смешать сливки, молоко и стручок ванили в средней кастрюле. Довести до кипения на среднем огне. Снять с плиты и дать остыть в течение 5 минут. Взбить яичные желтки и сахар в жаропрочной миске до получения густой светлой пены. Вынуть стручок ванили из сливочной смеси. Острым ножом выскрести семена в сливки. Постепенно перемешать сливочную и яичную смеси. Читай также: Как заморозить ежевику Перелить в чистую кастрюлю и варить, постоянно помешивая деревянной ложкой, в течение 15 минут. Переложить в миску и дать остыть 10 минут. Взбить ежевику блендером до получения однородной массы. Протереть через мелкое сито в небольшую миску. Выбросить семечки. Добавить ежевичное пюре в заварной крем и перемешать. Переложить в металлическую миску, накрыть фольгой и поставить в морозильную камеру на 6 часов. Каждые 30-60 минут мороженое нужно доставить и разминать вилкой, чтобы убрать крупные кристаллы льда.

Ежевичное варенье с медом и лимоном

Варенье из ежевики Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

1 кг ежевики

400 г сахара

2 ст. л. меда

сок 1 лимона

100 мл воды

Рецепт приготовления:

Ежевику помыть, удалить плодоножки. Воду довести до кипения, всыпать сахар и ежевику. Варить 5 минут, добавить лимонный сок, мед и еще проварить 10 минут. Горячую массу пюрировать блендером. Можно перетереть ягоды через сито, чтобы удалить косточки. Ежевичное пюре влить в кастрюлю и варить до загустения, около 10 минут. Горячий джем разлить по стерилизованным банкам.

Смузи из ежевики и черники

Смузи с ежевикой Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

1/4 стакана молока

3/4 стакана йогурта

1 банан

3/4 стакана ежевики

3/4 стакана черники

1 ст.л. жидкого меда

Рецепт приготовления:

Влить молоко в блендер. Добавить йогурт и банан, взбить до получения однородной массы. Добавить замороженные ягоды и мед, еще раз хорошо взбить. Перелить смузи в стаканы и подавать, по желанию украсив листиками мяты.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить черничные оладьи от Джейми Оливера. Сайт "Сегодня" также делился рецептом малинового чизкейка из творога.

Смотрите видео, как приготовить пряное вино из ежевики: