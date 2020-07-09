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Что приготовить из ежевики: три рецепта необычных летних блюд

Сегодня, 10:24

В кулинарии ежевика используется так же, как и малина. Мы советуем сделать с ней салат, соус к мясу и пирог

Ежевика – довольно нежная ягода. Мыть ее следует непосредственно перед употреблением в пищу, до этого ягоды лучше хранить свежими в холодильнике.

Из ежевики готовят десерты и пироги, добавляют ее в салаты, соусы, компоты и десерты, варят джемы и варенье. А еще из ежевики выходят очень вкусные настойки, наливки и вино.

Салат из авокадо с ежевикой

Салат из авокадо
Салат из авокадо
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 1 пакет салатного микса
  • 100 г помидоров черри
  • 100 г ежевики
  • 1 авокадо
  • 1 гранат
  • Горсть орехов пекан или грецких

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Для заправки:

  • 3 ст.л. оливкового масла
  • 1 ст.л. лимонного сока
  • 1/2 ст.л. меда
  • Морская соль – по вкусу
  • Перец черный молотый – по вкусу

Смотрите видео, как сделать вино из ежевики:

Способ приготовления:

  1. Приготовить заправку. Смешать все ингредиенты в блендере или миске венчиком.
  2. Зелень залить холодной водой и оставить на полчаса. Затем помыть и обсушить.
  3. Ежевику и помидоры черри помыть. Томаты разрезать пополам.
  4. Орехи по желанию подсушить на сковороде.
  5. Достать зерна из граната.
  6. Авокадо очистить от кожуры и косточки, нарезать мякоть ломтиками.
  7. Выложить на тарелку салатную зелень. Сверху разложить помидоры, орехи и ягоды.
  8. Украсить ломтиками авокадо и зернами граната.
  9. Полить салат заправкой и сразу же подавать.

Куриное филе в духовке с голубикой и ежевикой

Куриное филе с ежевикой и голубикой
Куриное филе с ежевикой и голубикой
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 1 куриное филе
  • 2 ст.л. голубики
  • 2 ст.л. ежевики
  • Сок дольки лайма
  • 1,5 ч.л. меда
  • 1 ч.л. горчицы в зернах
  • Тимьян
  • 2 ст.л. воды
  • Морская соль
  • Смесь молотых перцев

Способ приготовления:

  1. Куриное филе помыть и обсушить.
  2. В миску всыпать предварительно помытые ягоды и размять их в пюре. Добавить мед, горчицу, измельченный тимьян, перемешать.
  3. Добавить к ягодам куриное филе, перемешать и оставить мариноваться на несколько часов.
  4. По истечению времени, взять форму для запекания, выложить ягодную массу, которая осталась на дне миски, сверху поместить куриное филе и несколько веточек тимьяна.
  5. Посолить и поперчить, влить воду и отправить в заранее разогретую до 180 ºС духовку, запекать приблизительно 20-25 минут.
  6. Готовое мясо выложить на блюдо. Перелить в маленькую мисочку получившийся от запекания соус.
  7. Подавать запеченную курицу вместе с ягодным соусом.

Пирог из слоеного теста с творогом и ежевикой

Пирог из слоеного теста с ежевикой и творогом
Пирог из слоеного теста с ежевикой и творогом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1,5 часа

Ингредиенты:

  • 225 г слоеного теста
  • 300 г творога
  • 500 г рикотты
  • 2 ст.л. кукурузного крахмала
  • 100 г сахара
  • 4 яйца
  • Ежевика или другие ягоды – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Слоеное тесто разморозить и слегка раскатать на присыпанной мукой поверхности.
  2. Выложить в прямоугольную форму, сделать бортики и наколоть вилкой. Запечь в разогретой до 180 ºС духовке в течение 10-15 минут.
  3. Творог, рикотту, яйца, сахар и кукурузный крахмал взбить в блендере до однородности. Вылить творожную массу на тесто.
  4. Добавить промытые ягоды ежевики. Вернуть в духовку и выпекать еще около часа.
  5. Подавать пирог с ежевикой к столу теплым или охлажденным, посыпав его просеянной сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы писали, как сделать варенье из ежевики. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, кому нужно есть ежевику.

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Источник: Сегодня
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