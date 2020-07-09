Что приготовить из ежевики: три рецепта необычных летних блюд

В кулинарии ежевика используется так же, как и малина. Мы советуем сделать с ней салат, соус к мясу и пирог

Ежевика – довольно нежная ягода. Мыть ее следует непосредственно перед употреблением в пищу, до этого ягоды лучше хранить свежими в холодильнике.

Из ежевики готовят десерты и пироги, добавляют ее в салаты, соусы, компоты и десерты, варят джемы и варенье. А еще из ежевики выходят очень вкусные настойки, наливки и вино.

Салат из авокадо с ежевикой

Салат из авокадо Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

1 пакет салатного микса

100 г помидоров черри

100 г ежевики

1 авокадо

1 гранат

Горсть орехов пекан или грецких

Читайте также: Рецепт творожной запеканки с начинкой из ежевики

Для заправки:

3 ст.л. оливкового масла

1 ст.л. лимонного сока

1/2 ст.л. меда

Морская соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Смотрите видео, как сделать вино из ежевики:

Способ приготовления:

Приготовить заправку. Смешать все ингредиенты в блендере или миске венчиком. Зелень залить холодной водой и оставить на полчаса. Затем помыть и обсушить. Ежевику и помидоры черри помыть. Томаты разрезать пополам. Орехи по желанию подсушить на сковороде. Достать зерна из граната. Авокадо очистить от кожуры и косточки, нарезать мякоть ломтиками. Выложить на тарелку салатную зелень. Сверху разложить помидоры, орехи и ягоды. Украсить ломтиками авокадо и зернами граната. Полить салат заправкой и сразу же подавать.

Куриное филе в духовке с голубикой и ежевикой

Куриное филе с ежевикой и голубикой Фото: Pinterest

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1 куриное филе

2 ст.л. голубики

2 ст.л. ежевики

Сок дольки лайма

1,5 ч.л. меда

1 ч.л. горчицы в зернах

Тимьян

2 ст.л. воды

Морская соль

Смесь молотых перцев

Способ приготовления:

Куриное филе помыть и обсушить. В миску всыпать предварительно помытые ягоды и размять их в пюре. Добавить мед, горчицу, измельченный тимьян, перемешать. Добавить к ягодам куриное филе, перемешать и оставить мариноваться на несколько часов. По истечению времени, взять форму для запекания, выложить ягодную массу, которая осталась на дне миски, сверху поместить куриное филе и несколько веточек тимьяна. Посолить и поперчить, влить воду и отправить в заранее разогретую до 180 ºС духовку, запекать приблизительно 20-25 минут. Готовое мясо выложить на блюдо. Перелить в маленькую мисочку получившийся от запекания соус. Подавать запеченную курицу вместе с ягодным соусом.

Пирог из слоеного теста с творогом и ежевикой

Пирог из слоеного теста с ежевикой и творогом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1,5 часа

Ингредиенты:

225 г слоеного теста

300 г творога

500 г рикотты

2 ст.л. кукурузного крахмала

100 г сахара

4 яйца

Ежевика или другие ягоды – по вкусу

Способ приготовления:

Слоеное тесто разморозить и слегка раскатать на присыпанной мукой поверхности. Выложить в прямоугольную форму, сделать бортики и наколоть вилкой. Запечь в разогретой до 180 ºС духовке в течение 10-15 минут. Творог, рикотту, яйца, сахар и кукурузный крахмал взбить в блендере до однородности. Вылить творожную массу на тесто. Добавить промытые ягоды ежевики. Вернуть в духовку и выпекать еще около часа. Подавать пирог с ежевикой к столу теплым или охлажденным, посыпав его просеянной сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы писали, как сделать варенье из ежевики. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, кому нужно есть ежевику.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться